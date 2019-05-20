رياضة

صاحب ذكريات سيئة.. من هو حكم نهائي الكونفدرالية؟

الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما صاحب ذكريات سئية من الأندية المصرية فكان شاهدًا على خسارة الأهلي لبطولتين أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على التوالي
تحرير:علي الزيني ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م
باملاك تيسيما
باملاك تيسيما
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في السادس والعشرين من مايو الجاري، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب، ولم تعد هذه هي المرة الأولى التي يدير فيها الحكم الإثيوبي مباراة للزمالك.
وتعرض الزمالك للخسارة أمام نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019. الحكم الإثيوبي صاحب التسعة والثلاثين عامًا، يعاونه
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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الزمالك يخسر بهدف أمام بركان في نهائي الكونفدرالية

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، جاء عن طريق كودجو لابا، في المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
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شريف إكرامي يدعم عمر صلاح قبل نهائي الكونفدرالية

وجه شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي، ومنتخب مصر، رسالة دعم إلى الحارس الصاعد عمر صلاح، الذي يحمى عرين الزمالك، خلال المواجهة المرتقبة أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة المصيرية المقرر لها في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ظل إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش" الحارس الأساسي، بعد طرده في لقاء النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي المسابقة، وإصابة عماد السيد، الحارس البديل خلال لقاء الداخلية ببطولة الدوري.
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تفاصيل رسالة جروس لحارس الزمالك قبل موقعة نهضة بركان

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسات متكررة مع الحارس الشاب عمر صلاح، قبل مشاركته في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، مساء اليوم الأحد، أمام نهضة بركان المغربي في اللقاء الذي يجمع الفريقين على الأراضى المغربية. ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار حتى يتمكن من التتويج باللقب في لقاء الذهاب الذي يقام على الأراضى المصرية يوم الأحد المقبل، وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تخطي عقبة النجم الساحلي في لقاء نصف النهائي، بينما نجح نهضة بركان في العبور للنهائي من خلال محطة الصفاقسي التونسي.
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رئيس الزمالك للاعبيه: تنتظركم أكبر مكافأة في التاريخ

رصد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مكافآة ضخمة للاعبي الفريق الأبيض في حالة تتويجهم بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «أقول للاعبين إنهم إذا حصدوا لقب البطولة سيتم صرف أكبر مكافأة في تاريخ النادي لهم، مؤكدًا أن ثقته كبيرة بهم جميعًا وفي الحارس عمر صلاح، الذي نجح في كل الاختبارات الصعبة التي مر بها سابقًا».
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