صاحب ذكريات سيئة.. من هو حكم نهائي الكونفدرالية؟

الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما صاحب ذكريات سئية من الأندية المصرية فكان شاهدًا على خسارة الأهلي لبطولتين أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على التوالي

تحرير:علي الزيني ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

باملاك تيسيما

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في السادس والعشرين من مايو الجاري، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب، ولم تعد هذه هي المرة الأولى التي يدير فيها الحكم الإثيوبي مباراة للزمالك.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019. الحكم الإثيوبي صاحب التسعة والثلاثين عامًا، يعاونه