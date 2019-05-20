رياضة

باريس يقطع الطريق على ريال مدريد ويتمسك بنجم الفريق

تحرير:علي الزيني ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
مبابي
مبابي
بعد أن أثيرت الشكوك حول مستقبله مع النادي العاصمي، أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا مساء اليوم الإثنين، أعلن خلاله بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ليغلق الباب أمام الشائعات التي ربطت رحيل اللاعب المتوج بجائزتي أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، بعد تألقه اللافت للنظر، ودوره في تتويج فريقه ببطولة الدوري، حيث ساهم في 41 هدفًا، سجل 32 تصدر بها هدافي المسابقة، وصنع 9، وهو ما جعل ريال مدريد يدخل في مفاوضات لخطف الموهبة الفرنسية.
باريس سان جيرمان، نشر عبر حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "علاقة قوية للغاية جمعتنا، بكيليان مبابي طوال الموسمين الماضيين، وهذه العلاقة ستستمر في الموسم المقبل، لدينا طموحات مشتركة لكتابة التاريخ في الكرة الأوروبية، نريد تسطير صفحة جديدة في تاريخ نادينا معًا، وكل طرف سيقوم بدوره
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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مبابي‎ (2)

مبابي يلمح بالرحيل عن باريس سان جيرمان

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي على تفكيره في مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان وعلى تطلعه لأي مشروعات جديدة مع فرق أخرى ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الشهر المقبل، وتوج مبابي أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم 2018- 2019، كما توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب واعد، وقال مبابي أثناء تلقيه الجائزة من ديديه دروجبا: "هذه لحظة هامة للغاية بالنسبة لي، وصلت إلى نقطة محورية في مسيرتي، اكتشفت الكثير هنا، وأشعر بأن الوقت قد حان لتحمل المزيد من المسؤولية".
كأس-العالم-للأندية

فيفا يعلن عن تغيير نظام كأس العالم للأندية

ستقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في الفترة ما بين يومي 17 يونيو و4 يوليو من عام 2021، وستعتمد على شكل جديد ومختلف عن النسخ السابقة للبطولة، حيث سيمثل أوروبا بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي في آخر 4 مواسم بواقع 8 فرق، بينما سيمثل أمريكا الجنوبية 6 فرق، مقابل 3 فرق ستمثل كل من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وفريق واحد لأوقيانوسيا، وفي حال توج فريق بلقب بطولته القارية أكثر من مرة، على مدى الأربع سنوات، سيحصل فريق آخر على بطاقة التأهل وفقًا لتصنيفه في قارته.
خسارة-فريق-موناكو

الموقف يتأزم.. موناكو يسقط أمام نيم ويصارع الهبوط

بعدما توج بلقب الدوري في الموسم قبل الماضي، تأزم موقف فريق موناكو في بطولة الدوري الفرنسي، بعدما تعرض للخسارة أمام نظيره نيم، بهدف نظيف، جاء عن طريق رينو ريبار، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ميشيل دي كوستييرس، ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات المسابقة، ليرفع نيم رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد فريق الإمارة عند 33 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق الأهداف عن كان صاحب المركز الثامن عشر، الذي يلعب ملحق الهبوط.
إنيستا

في ميلاده.. إنيستا قائد البرسا عاشق الريال

من فتى صغير ينضم إلى أكاديمية لاماسيا إلى متوسط ميدان سيطر على كل الملاعب مع برشلونة وإسبانيا، فمن ينسى هدفه التاريخي في شباك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا موسم 2008- 2009، ومن ينسى هدفه الذي منح إسبانيا لقب كأس العالم الوحيدة في تاريخها عام 2010، أتت اللحظة التي يقرر خلالها الرسام إسدال الستار على مسيرته مع العملاق الكتالوني، ليعلن يوم 27 أبريل العام الماضي بالدموع مغادرته العملاق الكتالوني بنهاية الموسم، ويحتفل الرسام بعيد ميلاد الـ35 واحتفالًا بتلك المناسبة نستعرض أبرز محطات أندريس إنيستا في السطور التالية كالآتي:
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