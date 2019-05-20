باريس يقطع الطريق على ريال مدريد ويتمسك بنجم الفريق

تحرير:علي الزيني ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م

مبابي

بعد أن أثيرت الشكوك حول مستقبله مع النادي العاصمي، أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا مساء اليوم الإثنين، أعلن خلاله بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ليغلق الباب أمام الشائعات التي ربطت رحيل اللاعب المتوج بجائزتي أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، بعد تألقه اللافت للنظر، ودوره في تتويج فريقه ببطولة الدوري، حيث ساهم في 41 هدفًا، سجل 32 تصدر بها هدافي المسابقة، وصنع 9، وهو ما جعل ريال مدريد يدخل في مفاوضات لخطف الموهبة الفرنسية.

باريس سان جيرمان، نشر عبر حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "علاقة قوية للغاية جمعتنا، بكيليان مبابي طوال الموسمين الماضيين، وهذه العلاقة ستستمر في الموسم المقبل، لدينا طموحات مشتركة لكتابة التاريخ في الكرة الأوروبية، نريد تسطير صفحة جديدة في تاريخ نادينا معًا، وكل طرف سيقوم بدوره