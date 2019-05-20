جريمة

«قتيل فاتورة الميه».. ماذا جرى في عقار شبرا الخيمة؟

المجني عليه قلبه ضعيف بسبب إجراء عملية قلب مفتوح.. شاهد: «المشاجرة بدأت بين الجارين بسبب خلاف على فاتورة مياه وانتهت بقتل عم فتحي، كنا فاكرينه مغمى عليه»
تحرير:محمد رشدى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
جثة- ارشيفية
جثة- ارشيفية
«فتحي» و«ناصر»، مسنان يعرفان بعضهما البعض منذ زمن بعيد، بسبب ظروف الجيرة التي جمعتهما معًا؛ فالأول يسكن داخل عقار بشبر الخيمة، والثاني مستأجر لمحل دواجن في نفس العقار، اعتاد العجوزان الجلوس معًا بسبب سِنهما المتقارب في أول الستينيات.. يوم الجمعة الماضية تشاجرا سويًا بسبب الخلاف على قيمة فاتورة المياه الخاصة بالمنزل، لينته الشجار بينهما بمقتل الحاج «فتحي» وسط دهشة الحاج «ناصر»، الذي لم يصدق أنه قتل جاره بيديه المجردتين فقط. «التحرير» انتقلت إلى شارع النور بمنشية عبدالمنعم رياض للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث.
«عم فتحي راجل محترم وفي حاله وساكن معانا من زمان، منه لله ناصر».. بتلك الكلمات بدأت «أم وفاء» إحدى سكان العقار الذي شهد الواقعة، حديثها، وتابعت: «عم ناصر استأجر المحل اللي في الدور الأرضي من 10 سنين تقريبًا، وهو راجل بتاع مشاكل وصوته عالي، والناس مابتحبش تحتك بيه بسبب لسانه
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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خناقة-مشاجرة-بلطجة

فتاة تشعل مشاجرة عنيفة بين عائلتين في الخليفة

نشبت مشاجرة عنيفة، اليوم السبت، بين عائلتين بعد تعدي شخص على فتاة بالضرب في منطقة الخليفة. البداية كانت بتلقي قسم شرطة الخليفة بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالطوب بين عائلتين في منطقة الشافعي، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصى، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكن ضباط مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة والقبض على المتهمين، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
جثة

لحظة قتل أب أمام أطفاله بشبرا الخيمة (فيديو)

«محمد فوزي» رجل أربعيني، يعمل سائقا في المطار، طلق زوجته التي يكبرها بـ15 عاما، بعد زواج دام 6 سنوات، بسبب اقتراض زوجته أكثر من قرض، وعدم قدرتها على سداد القروض، على الرغم من تشديده عليها عدم الاقتراض، فإنها خالفت أوامره فطلقها بعد أن تراكمت الديون عليها، وكان قد أنجب منها طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وتوأمين "ولد وبنت" 3 سنوات. بطلاق «محمد» زوجته خسر صديق عمره «محمود راضي» الذي كان سببا في زواج «محمد»، وذلك بعد أن رشح «محمود» لصديقه شقيقة زوجته للزواج بها، إلا أنه بعد الانفصال نشبت المشكلات بينهما.
طعنات-سكين-جريمة

سائق يطعن ترزيا لخلاف على أولويةالمرور بشبين القناطر

طعن سائق بشبين القناطر "ترزيا" بسكين فأصابه بجرح نافذ بالبطن وسقط غارقا في دمائه، وسط ذهول المارة بسبب الخلاف على أولوية المرور بسيارة ودراجة بخارية، وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، بعدما تلقى مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو "محمد. ف. م - 31 سنة - ترزي" ومقيم بخلوة الشيخ عتمان دائرة المركز، مصاب بجرح نافذ بالبطن، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

«كزلك وشومة».. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة ببنها

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم أسفل كوبري المنصورة دائرة قسم شرطة بنها وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وتولت النيابة التحقيقات، بعدما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة بنها بورود إشارة من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة. على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوثها بين طرف أول "حافظ م ح - 21 سنة - عاطل" و"أحمد ط ز - 22 سنة - عاطل" و"ميشيل س م - 35 سنة - سائق"، وجميعهم مصابون، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها العام للعلاج.
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