«قتيل فاتورة الميه».. ماذا جرى في عقار شبرا الخيمة؟

المجني عليه قلبه ضعيف بسبب إجراء عملية قلب مفتوح.. شاهد: «المشاجرة بدأت بين الجارين بسبب خلاف على فاتورة مياه وانتهت بقتل عم فتحي، كنا فاكرينه مغمى عليه»

تحرير:محمد رشدى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

جثة- ارشيفية

«فتحي» و«ناصر»، مسنان يعرفان بعضهما البعض منذ زمن بعيد، بسبب ظروف الجيرة التي جمعتهما معًا؛ فالأول يسكن داخل عقار بشبر الخيمة، والثاني مستأجر لمحل دواجن في نفس العقار، اعتاد العجوزان الجلوس معًا بسبب سِنهما المتقارب في أول الستينيات.. يوم الجمعة الماضية تشاجرا سويًا بسبب الخلاف على قيمة فاتورة المياه الخاصة بالمنزل، لينته الشجار بينهما بمقتل الحاج «فتحي» وسط دهشة الحاج «ناصر»، الذي لم يصدق أنه قتل جاره بيديه المجردتين فقط. «التحرير» انتقلت إلى شارع النور بمنشية عبدالمنعم رياض للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث.

«عم فتحي راجل محترم وفي حاله وساكن معانا من زمان، منه لله ناصر».. بتلك الكلمات بدأت «أم وفاء» إحدى سكان العقار الذي شهد الواقعة، حديثها، وتابعت: «عم ناصر استأجر المحل اللي في الدور الأرضي من 10 سنين تقريبًا، وهو راجل بتاع مشاكل وصوته عالي، والناس مابتحبش تحتك بيه بسبب لسانه