رياضة

العناية الإلهية تنقذ أحمد ياسر ريان وثلاثي الجونة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م
أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان
تعرض أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي، والمعار حاليا لصفوف نادي الجونة، اليوم الإثنين، لحادث تصادم عبر طريق رأس غارب. وذكرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعض تفاصيل الواقعة، قائلة: «تعرض أحمد ياسر ريان، وأحمد أباظة، لاعبا الفريق، وويل رويال المعد البدني، لحادث تصادم على طريق رأس غارب اليوم الإثنين.. الجميع بخير دون أي إصابات». وأوضحت تقارير، أن الحادث وقع في الخامسة من مساء اليوم الاثنين، بسبب انفجار في أحد إطارات سيارة أحمد ياسر ريان؛ مما أدى لاصطدامها بسيارة مقطورة، لكن العناية الإلهية أنقذت الموقف.
وانضم أحمد ياسر ريان لصفوف الجونة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، معارًا من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، رفقة الثلاثي الأحمر الآخر، أحمد حمدي، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار. وشارك المهاجم صاحب الـ22 عامًا مع فريق الجونة منذ انضمامه في 12 مباراة بواقع 11 في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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أول تعليق من عصام عبد الفتاح على حكم الأهلي وسموحة

علّق عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، وعضو اتحاد الكرة، على الأزمة التي شهدتها مباراة الأهلي أمام نظيره سموحة، والتي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو دا سيلفا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، مما أثار غضب التوأم حسام وإبراهيم حسن على حكم اللقاء، وقال عبد الفتاح: «إذا تعطلت المباراة أثناء الوقت بدل الضائع لأي سبب فللحكم الحق في زيادة هذا الوقت».
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يواصل تفوقه ويفوز على الجونة في عقر داره

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، سجل لذئاب الجبل سيف الجزيري هدفين، وجاتوش بانوم هدفًا في مرماه، وأحمد علي من ضربة جزاء، في المقابل أحرز أحمد ياسر ريان هدف الجونة، الذي تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما جاء رفاق عماد النحاس في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.
حسام حسن - مدرب بيراميدز

مفاجآت في قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة الأهلى

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة القائمة التي اختارها استعداداً لمواجهة فريقه أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها في العاشرة مساء السبت المقبل، على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يحتل الفريق السكندري المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة، ويأمل كلا الفريقين تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الدوري بالنسبة الأهلي، بينما يسعى سموحة لتحسين مركزه في جدول الدوري.
رمضان صبحى

نادر شوقي: رمضان صبحي لديه عرض إنجليزي

أكد نادر شوقي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الجونة، ووكيل رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، أنه تلقى عروضًا خارجية لضم الأخير، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال نادر في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: «حتى الآن لم يتحدث معنا أحد من الأهلي حول تحويل الإعارة إلى بيع، هناك خطط مختلفة بالتأكيد لمصير اللاعب». وتابع: «هناك عروض بالتأكيد تلقيناها للاعب، هناك من إنجلترا ولكن لن أكشف عن الأسماء، وحتى الآن لا يوجد أي جديد عن عودة رمضان صبحي للمنتخب مرة أخرى، ولن أتوقع انضمامه من عدمه».
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