العناية الإلهية تنقذ أحمد ياسر ريان وثلاثي الجونة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

أحمد ياسر ريان

تعرض أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي، والمعار حاليا لصفوف نادي الجونة، اليوم الإثنين، لحادث تصادم عبر طريق رأس غارب. وذكرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعض تفاصيل الواقعة، قائلة: «تعرض أحمد ياسر ريان، وأحمد أباظة، لاعبا الفريق، وويل رويال المعد البدني، لحادث تصادم على طريق رأس غارب اليوم الإثنين.. الجميع بخير دون أي إصابات». وأوضحت تقارير، أن الحادث وقع في الخامسة من مساء اليوم الاثنين، بسبب انفجار في أحد إطارات سيارة أحمد ياسر ريان؛ مما أدى لاصطدامها بسيارة مقطورة، لكن العناية الإلهية أنقذت الموقف.

وانضم أحمد ياسر ريان لصفوف الجونة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، معارًا من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، رفقة الثلاثي الأحمر الآخر، أحمد حمدي، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار. وشارك المهاجم صاحب الـ22 عامًا مع فريق الجونة منذ انضمامه في 12 مباراة بواقع 11 في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة