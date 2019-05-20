البوستر الرسمي لـ«الممر».. أول أفلام عيد الفطر

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الممر

نشر الفنان أحمد رزق، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مساء اليوم الإثنين، صورة البوستر الرسمي لفيلم "الممر" الجامع لكل أبطاله، حيث يظهر فيه الفنان أحمد عز وهو يحمل في يده أحد الأسلحة النارية، مرتديًا الزي العسكري، ومن حوله بالمثل بقية الأبطال، حيث يشارك في بطولة الفيلم مجموعة ضخمة من النجوم، هم: أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدي. وكتب أحمد رزق على الأفيش: "عيد الفطر المبارك.. الممر.. إخراج شريف عرفة".

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، وتعد تكلفة إنتاج الفيلم أكبر ميزانية في تاريخ السينما المصرية. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة