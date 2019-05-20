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البوستر الرسمي لـ«الممر».. أول أفلام عيد الفطر

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الممر
الممر
نشر الفنان أحمد رزق، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مساء اليوم الإثنين، صورة البوستر الرسمي لفيلم "الممر" الجامع لكل أبطاله، حيث يظهر فيه الفنان أحمد عز وهو يحمل في يده أحد الأسلحة النارية، مرتديًا الزي العسكري، ومن حوله بالمثل بقية الأبطال، حيث يشارك في بطولة الفيلم مجموعة ضخمة من النجوم، هم: أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدي. وكتب أحمد رزق على الأفيش: "عيد الفطر المبارك.. الممر.. إخراج شريف عرفة".
يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، وتعد تكلفة إنتاج الفيلم أكبر ميزانية في تاريخ السينما المصرية. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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مسلسل-هوجان

هوجان (14)| وفاة أم «نوجا» و«كمال» يكافئ محمد إمام

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «هوجان»، بمفاجأة حيث كشفت الأحداث أن «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجة «كمال» يجسده رياض الخولي، تخونه مع أحد رجاله الذين يعملون بشركته، وتريد التخلص منه هو وابنته والفوز بكل ثروته، فيما ذهب «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، إلى بيت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، لكى يستسمحها وويأخذها معه إلى بيته، لتتوفى أمها فى تلك اللحظة، وذهب «هوجان» يجسده محمد إمام، لحضور العزاء بعد أن أخبره «حورس» يجسده أوس أوس، وبعد العزاء عادت «نوجا» إلى بيتها مع زوجها.
دنيا- سمير- غانم

بدل الحدوتة 3.. سخرية من «فيديوهات السوشيال»

يواصل شريف نجيب، مؤلف الحدوتة الثانية من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، بطولة دنيا سمير غانم، السخرية من مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور فيها، فبعد 4 حلقات من بداية الحدوتة التي شاركت في كتابتها دينا ماهر، عن ظاهرة «الفيديوهات والفيديوهات المضادة» التي يسخر فيها رواد مواقع التواصل بعضهم من بعض، خاصة أن بعض الـ«influencers» يخصصون «فيديوهات لايف» للسخرية من الآخرين، وتلقى هذه الفيديوهات رواجا كبيرا وإعجابا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شهدت الحلقة وجود الفنان تامر هجرس ضيف شرف، والذي أطلق «وصلة تريقة» على لهفة، وتلعب دورها دنيا سمير غانم.
ماجد-المصري (1)

ماجد المصري: كريم عبدالعزيز «نمبر وان» الجيل الحالي

قال الفنان ماجد المصري، خلال لقائه اليوم الأحد، ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن تأخر حصوله على دور البطولة، لوجهات نظر تخص المنتجين. ورد المصري، على سؤال بشأن مشاركته في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، كدور ثانٍ، بالرغم من أنه يقوم ببطولة مسلسل "بحر"، خلال شهر رمضان الجاري، أن الذي جعله يشارك مع محمد رمضان هو أهمية الدور: "لو دور مش هيعلم مش هعمله، أنا بحبه وبحب فنه، ولما قرأت ورق المسلسل لقيته مينفعش يتساب".
دنيا-سمير-غانم

بدل الحدوتة 3.. جنازة حارة والميت أكاونت انستجرام

في الحلقة 13 من مسلسل بدل الحدوتة 3، يواصل شريف نجيب السخرية من «موضة» هذه الأيام، فبعد السخرية في ثاني حلقات الحدوتة الثانية من مواقع التواصل الاجتماعي وروادها المهووسين بها وبالشهرة من خلالها، يواصل في ثالث حلقات الحدوتة السخرية من «التنمية البشرية»، وانخداع الناس فيها، وظهر خلال هذه الحلقة الفنان بيومي فؤاد بشخصية دكتور تحسين ممتاز، الذي يستغل سذاجة جمهوره في المحاضرات المزعومة، ولا يفرق معه سوى جني الأموال، وبعد أن تركته سكرتيرة مكتبه لتعمل راقصة تصبح لهفة سكرتيرة له، وتبدأ في ممارسة العلاج بالطاقة لجيرانها.
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