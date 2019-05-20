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ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
وقال كمالوندي، إن ذلك أثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي. وأضاف أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي، بل إن طاقة الإنتاج (سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67%، سترتفع إلى 4 أضعاف، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة
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ترامب

ترامب: إيران ستواجه «قوة هائلة» إن تحركت ضد أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستواجه «قوة هائلة» إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب، خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أن إيران أبدت عدائية شديدة تجاه الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران «عندما يكونون مستعدين». وفى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإثنين، نفى ترامب أن واشنطن «لم تسع لبدء حوار مع طهران».
ترامب-مع-الجيش-الأمريكي

«ستكون نهايتكم».. طبول الحرب تدق بين أمريكا وإيران

"إذا كانت إيران تريد القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لها"، هكذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحذير صارم للنظام الإيراني، وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد الماضي: "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى"، وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنًا وطائرات حربية في منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة، لكن تغريدة ترامب تشير إلى تحول في موقفه بعد المحاولات الأخيرة له للتقليل من احتمال نشوب صراع عسكري بين البلدين.
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ترامب يهدد الصين: لن تصبحوا قوة عالمية عظمى في عهدي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدياته للصين متعهدا بعرقلة مسيرة صعودها الاقتصادية وتممد نفوذها عالميا، إذ أعرب عن سعادته الكبيرة بالحرب التجارية مع بكين، مؤكدا أنه لن يسمح للصين بأن تصبح القوة العظمى في العالم أو يتجاوز اقتصادها الولايات المتحدة في عهده، مشيرا إلى أن الحرب التجارية أدرت على أمريكا مليارات الدولارات الأمريكية، وأن موقف بكين الاقتصادي ليس جيدا في الوقت الحالي مثل واشنطن.و إضاف "إذا كانت هيلاري كلينتون رئيسة أمريكا الآن لكان للصين أن تصبح اقتصادا أكبر بكثير منا بحلول نهاية فترة حكمها، لكن الآن لن تقترب الصين من تحقيق ذلك".
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ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، بعدم حصول إيران على سلاح نووي، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع طهران هو "عرض مرعب". وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "لا نريد الحرب مع إيران.. ولا يمكن لهم تهديدنا.. ولكننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي". ترامب أطلق تهديدا شرسا على تويتر، أمس الأحد، توعد فيه بتدمير إيران في حال "أرادت الحرب"، محذرا إياها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى. وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": إذا أرادت إيران أن تحارب فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا".
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روحاني في مفاعل نووي إيراني

إيران ترفع معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارا من، اليوم الإثنين، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف، وأن ذلك إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي بل إن طاقة الإنتاج (سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67%، سترتفع إلى 4 أضعاف، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.
ترامب-مع-الجيش-الأمريكي

«ستكون نهايتكم».. طبول الحرب تدق بين أمريكا وإيران

"إذا كانت إيران تريد القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لها"، هكذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحذير صارم للنظام الإيراني، وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد الماضي: "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى"، وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنًا وطائرات حربية في منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة، لكن تغريدة ترامب تشير إلى تحول في موقفه بعد المحاولات الأخيرة له للتقليل من احتمال نشوب صراع عسكري بين البلدين.
عناصر-من-الحشد الشعبي

زودت ميليشيات بصواريخ.. هل تخوض إيران حربا بالوكالة؟

حالة من الارتباك والتخبط تعيشها إيران خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ يتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمَل قريبًا، في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران، وتكثف وجودها العسكري في المنطقة. ويبدو أن إيران سوف تخوض الحرب ضد واشنطن من خارج أراضيها، فقد بدأت تتصاعد المخاوف من أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة تنطلق منها طهران بعيدا عن أراضيها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، رغم نفي كلا البلدين خوض تلك الحرب.
مظاهرات-ضد-ترامب في -إيران

«ليس لدينا ما نخسره».. انطباعات الإيرانيين عن الحرب

في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت إيران انسحابها من الاتفاقية النووية لعام 2015 بشكل جزئي، وإعادة أنشطتها النووية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال 4 قاذفات نووية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى المنطقة، لمواجهة تهديدات إيران، وسط انتشار أقاويل عن اندلاع حرب في المنطقة. الوضع في الداخل الإيراني لا يقل توترا، حيث يتحدث الناس في طهران بنبرة متوترة عما قد تجلبه الأيام المقبلة، حيث ينتشر الحديث عن صراع وشيك مع الولايات المتحدة في شوارع العاصمة الإيرانية.
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