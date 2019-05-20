سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«الكهرباء» تعلن الأسعار الجديدة غدا

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الثلاثاء، التعريفة الجديدة لأسعار بيع الكهرباء للعام المالي 2019- 2020، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل. يأتي ذلك في مؤتمر صحفي بحضور عدد من قيادات الكهرباء. وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في 7 أبريل الماضي، إنه وفقا للخطة التي تم وضعها والإعلان عنها عام 2014 لتحريك أسعار الكهرباء وإعادة هيكلة القطاع، فإنه سيتم تحريك أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل. وأضاف حمزة، أن رفع أسعار الكهرباء في هذا التوقيت "كلام نهائي"، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي.
وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن "تحرير سعر الصرف، أدى إلى وجود أعباء إضافية على قطاع الكهربا". وتابع: "كان من الصعب أن يتم إضافة هذه الأعباء على المواطنين دفعة واحدة، لذلك تمت الموافقة على مد الخطة الموضوعة لتصل مدة تنفيذها إلى ثماني سنوات
اقرأ المزيد
وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

حقيقة رفع أسعار الكهرباء من 30 لـ60% خلال يوليو

في ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30% - 60% خلال يوليو المقبل، تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30 %- 60% خلال يوليو المقبل، موضحة أن تلك النسب مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، وأنه فى حالة تحديد نسب الزيادة الجديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة من خلال مؤتمر صحفى يتم الإعلان فيه عن كافة التفاصيل، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
عداد-الكهرباء

ضريبة الفيسبوك ورفع أسعار الكهرباء.. الحكومة تنفي 11 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: "تسريح الحكومة لموظفي مصلحة الشهر العقاري والمكاتب التابعة لها وذلك بعد الانتهاء من عملية ميكنة الخدمات بها، واستغناء وزارة الصحة عن الممرضات المصريات واستبدال أخريات أجنبيات بهن في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعديل وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وانتشار حلوى صينية بالأسواق المصرية تسبب الخمول وتجلطات وتكسرا بالدم عند الأطفال".
سلع-استهلاكية

بعد تصريحات معيط.. هل ينخفض معدل التضخم لأقل من 10%؟

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي 2019-2020، وبين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنه يتراوح معدل التضخم فى مصر ما بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019، على أن يصل إلى رقم أحادي خلال عام 2020. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي مسجلا نحو 13.8%، مقارنة بنحو 13.1% خلال شهر مارس 2018. ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الخميس، بيانات التضخم خلال شهر أبريل 2019.
زينة-رمضان (2)

زينة رمضان مش ببلاش.. ما عقوبة سارق التيار الكهربائي؟

من عادات المصريين المتوارثة التى يحرصون عليها في شهر رمضان، تزيين الشوارع والمنازل لاستقبال الشهر الفضيل، والجميع لا يتوانى في إبداء أجمل مظاهر الزينة على اختلاف أشكالها ما بين قصاصات ورقية متعارف عليها منذ زمن، وصولًا إلى الزينة الحديثة التي لا تخلو من مظاهر الإضاءة، ويعد الأخير أحد أهم مصادر الهدر في الطاقة الكهربائية المنتجة، كون استهلاكها يكون بشكل مباشر من مصادر التغذية الرئيسية، لا سيما المنتشرة بالشوارع، دون سداد أي رسوم مالية مقابل استهلاك الكهرباء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org