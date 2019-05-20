«الكهرباء» تعلن الأسعار الجديدة غدا

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م

صورة أرشيفية

تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الثلاثاء، التعريفة الجديدة لأسعار بيع الكهرباء للعام المالي 2019- 2020، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل. يأتي ذلك في مؤتمر صحفي بحضور عدد من قيادات الكهرباء. وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في 7 أبريل الماضي، إنه وفقا للخطة التي تم وضعها والإعلان عنها عام 2014 لتحريك أسعار الكهرباء وإعادة هيكلة القطاع، فإنه سيتم تحريك أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل. وأضاف حمزة، أن رفع أسعار الكهرباء في هذا التوقيت "كلام نهائي"، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن "تحرير سعر الصرف، أدى إلى وجود أعباء إضافية على قطاع الكهربا". وتابع: "كان من الصعب أن يتم إضافة هذه الأعباء على المواطنين دفعة واحدة، لذلك تمت الموافقة على مد الخطة الموضوعة لتصل مدة تنفيذها إلى ثماني سنوات