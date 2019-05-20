ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)
تحرير:التحرير٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
ناهد السباعي
حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
وكشفت ناهد السباعي حقيقة الخلاف مع خالتها النجمة رانيا فريد شوقي، قائلة: "بالفعل كان هناك شجار بين والدتي وخالتي النجمة رانيا فريد شوقي وأنا كنت قليلة الأدب جدا ضد رانيا.. فأنا مع والدتي في أي حاجة فأنا مريضة بأمي"، وأكدت أنها ندمانة لما قامت بفعله وقدّمت لها الاعتذار.
وقالت إنها تشعر دائما بروح والدها
وكشفت ناهد السباعي حقيقة الخلاف مع خالتها النجمة رانيا فريد شوقي، قائلة: "بالفعل كان هناك شجار بين والدتي وخالتي النجمة رانيا فريد شوقي وأنا كنت قليلة الأدب جدا ضد رانيا.. فأنا مع والدتي في أي حاجة فأنا مريضة بأمي"، وأكدت أنها ندمانة لما قامت بفعله وقدّمت لها الاعتذار.
وقالت إنها تشعر دائما بروح والدها الراحل مدحت السباعي، وشقيقها المتوفي فريد، في المنزل لأنها لا تنسى ذكرياتها معهم، مضيفة: "أنا مش مجنونة ولكن أشعر بأهلي الذين توفوا وذهبت لطبيب نفسي للتغلب حالتي السيئة".
وروت قصة انفصالها عن خطيبها حيث قالت، إنه شخص يتحلى بالخلق الطيب والكريم، ولكن حدث موقف قبل الزفاف بيوم واحد أن خطيبها تشاجر مع شخص في الشارع أمام والدتها ولم تره من قبل وهو في هذه الحالة، لذلك قررت أن تنفصل عنه لأنه كان من المفترض ألا يتجاوز أمام والدتها.