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ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
وكشفت ناهد السباعي حقيقة الخلاف مع خالتها النجمة رانيا فريد شوقي، قائلة: "بالفعل كان هناك شجار بين والدتي وخالتي النجمة رانيا فريد شوقي وأنا كنت قليلة الأدب جدا ضد رانيا.. فأنا مع والدتي في أي حاجة فأنا مريضة بأمي"، وأكدت أنها ندمانة لما قامت بفعله وقدّمت لها الاعتذار. وقالت إنها تشعر دائما بروح والدها
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
فيلم-الممر

البوستر الرسمي لـ«الممر».. أول أفلام عيد الفطر

نشر الفنان أحمد رزق، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مساء اليوم الإثنين، صورة البوستر الرسمي لفيلم "الممر" الجامع لكل أبطاله، حيث يظهر فيه الفنان أحمد عز وهو يحمل في يده أحد الأسلحة النارية، مرتديًا الزي العسكري، ومن حوله بالمثل بقية الأبطال، حيث يشارك في بطولة الفيلم مجموعة ضخمة من النجوم، هم: أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدي. وكتب أحمد رزق على الأفيش: "عيد الفطر المبارك.. الممر.. إخراج شريف عرفة".
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ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
أحمد سعد وسمية الخشاب

سمية الخشاب: أحمد سعد خايف مني.. ومش هرجعله (فيديو)

قالت الفنانة سمية الخشاب، خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة"، مساء اليوم الأربعاء، إنها ما زلت عند رأيها بأن الطلاق في حالتها من زوجها السابق الفنان أحمد سعد، "رزق"، موضحةً: "لأنني عانيت الأمرين وتعذبت طيلة عامين كاملين مع أحمد سعد وقبلت الاستمرار طوال هذه الفترة لأنه كان يحتاج إلى المساعدة من قبل الجميع، تزوجته ولم يكن لديه أي شيء على الإطلاق، ولم آخذ شقته كما يقول لأني دفعت أكثر من نصف ثمنها حيث دفعت 3 أقساط من أصل 5 بينما لم يدفع هو سوى قسطين، وحصل بعد ذلك على جميع الأموال التي دفعها، يعني أنا أدفع ثمن الشقة وهو يأخدها، ليه هو أنا هبلة".
أحمد سعد وسمية الخشاب

هل يعود أحمد سعد لسمية الخشاب؟ هكذا جاء رده (فيديو)

علّق المطرب أحمد سعد، على صورة زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب بعد إعلان انفصالهما الفترة الماضية، موجهًا إليها رسالة من خلال دندنة أغنية "خليني ذكرى" للنجم اللبناني وائل جسار، وتحديدًا كوبليه "خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان"، وحينما سألته الإعلامية بسمة وهبة، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة" عبر فضائية "القاهرة والناس": "أنت كده بتجر ناعم؟"، رد: " أنا مبجرش ناعم، بس أنا جيت النهاردة عشان أرد على كل اللي قالوا عليّا كلام، بقولهم مايصحش، وأنا قولت الحقيقة ورديت وكلامي كله صادق، واللي عملته ده مجرد رد فعل".
.أيتن-عامر-وزوجها (2)

أيتن عامر: زوجي هو أكبر قصة رومانسية في حياتي

قالت الفنانة أيتن عامر، مساء اليوم الثلاثاء، إن حياة كل شخص لا تصلح لأن تتحول لعمل درامي، حيث إن هناك أسرارًا وتفاصيل يجب ألا تنكشف للجميع، لذلك هي لا تحب أفلام السير الذاتية، مشيرةً خلال برنامج "دراما شخصية" مع إيناس سلامة الشواف على راديو "إينرجي"، إلى أن قصة حبها هي وزوجها أكبر قصة رومانسية في حياتها، مضيفةً: "ممكن تتحكي في مجلدات، أقدم بطولة مشتركة مع زوجي في المنزل، ونتشارك في تربية أولادنا"، لافتةً إلى أن وفاة شقيقتها ووالدها خلال 31 يومًا فقط، هي أكثر المواقف الدرامية في حياتها.
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