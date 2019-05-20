محمد صلاح يخطف الأنظار في رحلة ليفربول إلى إسبانيا

تحرير:علي الزيني ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

محمد صلاح

قام ألكسندر تشامبرلين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بتصوير الدولي المصري محمد صلاح زميله في الفريق أثناء نومه، في طائرة الفريق المتجهة إلى مدينة ماربيلا الإسبانية، حيث سيعسكر الريدز هناك استعدادًا لمواجهة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره توتنهام، على ملعب استاد واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد، حيث نشر اللاعب الإنجليزي الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا عليه قائلا: "الملك المصري يحتاج للنوم كثيرا".

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب آنفيلد، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق الريدز الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة علي معلب كامب نو. في المقابل خطف بطاقة التأهل للمواجهة النهائية، لأول مرة في تاريخه، من أنياب