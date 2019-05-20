رياضة

محمد صلاح يخطف الأنظار في رحلة ليفربول إلى إسبانيا

تحرير:علي الزيني ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
محمد صلاح
محمد صلاح
قام ألكسندر تشامبرلين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بتصوير الدولي المصري محمد صلاح زميله في الفريق أثناء نومه، في طائرة الفريق المتجهة إلى مدينة ماربيلا الإسبانية، حيث سيعسكر الريدز هناك استعدادًا لمواجهة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره توتنهام، على ملعب استاد واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد، حيث نشر اللاعب الإنجليزي الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا عليه قائلا: "الملك المصري يحتاج للنوم كثيرا".
وكان فريق ليفربول قد حقق فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب آنفيلد، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق الريدز الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة علي معلب كامب نو. في المقابل خطف بطاقة التأهل للمواجهة النهائية، لأول مرة في تاريخه، من أنياب
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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تشيلسي‎

تشيلسي يقسو على واتفورد بثلاثية في البريميرليج

حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا على نظيره واتفورد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل أهداف البلوز روبن لوفتوس تشيك، ديفيد لويز، وجونزالو هيجواين، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 71 نقطة ويرتقي إلى المركز الثالث، متجاوزًا توتنهام هوتسبير، بفارق نقطة، مع التساوي في عدد المباريات، في المقابل توقف واتفورد عند 50 نقطة في المركز العاشر في جدول الترتيب.
محمد-صلاح (3)

وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة أزمته مع كلوب

رد رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح على الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام العالمية أمس الأربعاء، عن توتر العلاقة بين محمد صلاح والمدير الفني الألماني يورجن كلوب؛ حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرًا عن أن العلاقة بين صلاح وكلوب لم تعد علاقة استثنائية كما كانت في السابق، كما أشار برنامج "تيليفوت" الفرنسي إلى أن صلاح يفكر جديًّا في الرحيل عن ليفربول، والانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني؛ لعدم ارتياحه في صفوف الريدز، وقال عباس إن كل هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة.
محمد-صلاح‎ (2)

صلاح وهازارد خارج تشكيلة العام في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن تشكيل العام في الدوري الإنجليزي والتي شهدت هيمنة لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي عليها، باستثناء وجود نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، وشهدت التشكيلة المثالية للموسم غياب نجم المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح عنها، على الرغم من تصدره لقائمة هدافي الموسم برصيد 19 هدفًا، ليأتي ذلك بعدما غاب اسمه أيضًا عن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم، كما شهدت غياب نجم تشيلسي إيدين هازارد ومهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج إضافة إلى مهاجم توتنهام هاري كين.
ليفربول - مانشسر سيتي‎

آخر 3 جولات لليفربول والسيتي في الدوري الإنجليزي

اقترب فريق مانشستر سيتي من الاحتفاظ ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما استعاد الصدارة من ليفربول، بفوزه على مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب استاد أولد ترافورد، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من بطولة البريميرليج، سجل برناردو سيلفا هدف التقدم، وأضاف ليروي سانيه، الهدف الثاني، ليرفع السيتي رصيده إلى 89 نقطة، ويغرد في الصدارة بفارق نقطة عن الريدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 88 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.
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