رياضة

عامر حسين يكشف حقيقة تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون

تحرير:كريم أحمد ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
عامر حسين
عامر حسين
نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب لما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "حتى الآن مباراة الأهلي والمقاولون في موعدها بدون تأجيلات، وستقام يوم 28 مايو الجاري". كانت لجنة المسابقات قد أعلنت من قبل عن موعد مباراة الأهلي مع الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب وكذلك موعد مباراته مع المقاولون العرب والمقرر لها 28 من الشهر الجاري أيضًا.
وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن رغبة اتحاد الكرة في إنهاء الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا إلا أن هذا الأمر وجد رفضًا قاطعًا من جانب مسؤولي الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراتي نهائي الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي حيث أقيم لقاء الذهاب مساء الأحد وانتهى بفوز الفريق المغربي في الدقيقة الأخيرة
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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عامر حسين يصدم الزمالك قبل نهائي الكونفيدرالية

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه كان هناك اتفاق سابق مع إدارة نادي الزمالك، بخوض 3 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، قبل ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، قائلا في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، عبر برنامج كورة كل يوم، الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة على شاشة الأولى: "الزمالك سيواجه وادي دجلة ثم الداخلية، ويواجه الإنتاج الحربي يوم 15 مايو قبل مواجهة نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو في ذهاب نهائي الكونفيدرالية".
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ماذا سيفعل الأهلي خلال فترة توقف الدوري؟

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، يدرس إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري؛ بسبب أمم إفريقيا، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو المقبل، وأضاف أن هذا الملف يخضع للدراسة والمناقشة في الوقت الحالي من قبل الجهاز الفني، مؤكدا أنه سيتم الاستقرار بشكل نهائي على كل التفاصيل الخاصة به قريبا، سواء في ما يتعلق بموعده أو مكانه، موضحًا أنه من الوارد جدا الإقدام على إقامة هذا المعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري؛ سعيا لتحقيق أكبر مكاسب فنية للفريق.
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إنبي يقتنص فوزًا قاتلا من بتروجيت في صراع الهبوط

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي فوزًا ثمينًا من نظيره بتروجيت، بهدفين لهدف، سجلها رامي صبري هدفين، وشكري نجيب هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع رجال علي ماهر رصيدهم إلى 33 نقطة ويرتقي إلى المركز الخامس عشر، في محاولة لتفادي معركة الهبوط المشتعلة بين فرق المؤخرة، في المقابل تجمد رصيد أبناء محمد عودة عند 43 نقطة في المركز الرابع.
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الموعد المبدئي لمواجهة السوبر بين الأهلي والزمالك

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم تحديد موعد مبدئي للقاء السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الزمالك. وقال عامر حسين، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الخميس، إن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك مطلع الموسم الكروي الجديد، بينما سيقام السوبر الخاصة بالموسم الحالي بين دوري الموسم المقبل. ولم يحدد اتحاد الكرة حتى الآن موعد انتهاء مسابقة الدوري، انتظارا لموقف الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية.
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