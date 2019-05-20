ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

ناهد السباعي

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".

أضافت ناهد السباعي: "أنا دايمًا عندي مبدأ في ملابسي، إن لما يبقى الفستان عريان من فوق مايبقاش عريان كمان من تحت، العري مش شياكة، وخاصة إن كل الفنانات بقت بتلبس عريان، أنا ممكن ألبس لبس غريب عشان ألفت الانتباه، لكن مش عريان". ونفت السباعي، أن تكون الفنانة داليا البحيري قد اعتذرت عن المشاركة في فيلم "اللعبة