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الشارقة تدشن معرض «الكتاب الإماراتي» في نسخته الأولى

تحرير:كريم محجوب ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
هيئة الشارقة للكتاب
هيئة الشارقة للكتاب
أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تنظيمها للدورة الأولى من معرض «الكتاب الإماراتي»، في الفترة من 26 إلى 28 من مايو الحالي، وذلك بمشاركة 22 دار نشر إماراتية، بتواجد عدد من المبدعين الإماراتيين. المعرض المقرر انطلاق نسخته الأولى في مبنى هيئة الشارقة بمنطقة الزاهية، يأتي بعدما أقر حاكم الشارقة سلطان القاسمي، تخصيص يوم 26 مايو من كل عام يومًا للكاتب الإماراتي. وتهدف الشارقة من خلال تنظيمها للمعرض إلى مضاعفة تواجد المؤلفات من الروايات والكتب التاريخية والمعارف بأنواعها، حيث يقدم المعرض آلافا من العناوين للكتاب الإماراتيين.
ينظم معرض "الكتاب الإماراتي" سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تسلط الضوء على عدد من القضايا الثقافية والفكرية المتنوعة. ومن جانبه قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري، إن المعرض يمثل فرصة مهمة للكتاب الإماراتيين لعرض تجاربهم وتقديم إبداعاتهم التي تعبر عن ثقافة الوطن وموروثها الشعبي. يذكر
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أحمد-خالد-توفيق

احتفالا به.. الكرمة تنشر آخر ما كتب العراب قبل وفاته

أعلنت دار الكرمة للنشر والتوزيع، عن نيتها إصدار كتاب «رفقاء الليل» للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، بمناسبة ذكرى ميلاده، التي ستحل علينا في يوم 10 يونيو المقبل، وذلك بعد الاتفاق الذي أجرته دار النشر مع عائلة الراحل. كتاب «رفقاء الليل» المزمع نشره هو مجموعة قصصية، يضم آخر 11 قصة كتبها العراب قبل وفاته، ليبقى نهر إبداعه جاريًا لا ينضب. صدر للكاتب الراحل العديد من المجموعات القصصية التي ارتبطت بوجدان الأجيال الشبابية، ومنها «ما وراء الطبيعة، فانتازيا، سافاري» وغيرها.
المفكر-السورى-طيب تيزيني

المفكر «طيب تيزيني» بين الإسلام والسياسة والفلسفة

حاصرته الفلسفة، أسرت تفكيره وشواغله، أعطاها سنين حياته، وهو يفكر، ويبحث ويكتب، ليثري علومها بالجوانب المهمة التي تتناول الفكر العربي والفلسفة الإسلامية، والتصورات الشرقية عن الطبيعة والوجود، وغيرها من الجوانب التي دائمًا ما تغفل عن قصد أو حتى دون ذلك، إنه المفكر والفيلسوف السوري القدير «طيب تيزني» الذي أوجد للفلسة العربية مكانتها في العصر الحديث، وأثرى مكتبتها بفيض مؤلفاته، الذي غادرنا وفارق دنيانا صباح اليوم السبت، من مدينة حمص بسوريا، عن عمر يناهز الـ85 عاما بعد صراع مع المرض.
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وفاة المفكر السوري «طيب تيزيني» من أهم فلاسفة العالم

رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، المفكر والفيلسوف السوري الدكتور طيب تيزيني، من مدينة حمص بسوريا، عن عمر يناهز الـ85 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. يعد الراحل من كبار مفكري الوطن العربي، وله بصمته العالمية، فبحسب تصنيف مؤسسة كونكورديا الألمانية الفرنسية المعنية بالفكر الفلسفي، تم اختيار طيب واحدًا من أهم 100 فيلسوف على مستوى العالم لإسهاماته الفكرية الراقية المتفردة، وما يتكنفها من مجهود فكري كبير، إذ إن معظم مؤلفاته هي موسوعات كبيرة لا تنتهي عند جزء واحد، بل ممتدة إلى عدة أجزاء.
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الكاتب-ربيع-مفتاح

المجلس الأعلى للثقافة ينعى الكاتب والناقد ربيع مفتاح

نعى المجلس الأعلى للثقافة في بيان له اليوم الثلاثاء، الكاتب والناقد الكبير ربيع مفتاح عضو لجنة القصة بالمجلس، الذي رحل عن دنيانا وغادرنا مساء أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ65 عاما. وقال المجلس في بيانه إن "الراحل ربيع مفتاح صاحب الأعمال الأدبية المتميزة، منها بانوراما العشق والكتابة، وماذا حدث لنادية حسنى، وزوايا الرؤية: قراءات فى القصة القصيرة والرجل الأخير في الوادي، وسقوط الأباطرة وغيرها من الأعمال الإبداعية، التى أضافت الكثير للحياة الثقافية".
نجيب-محفوظ-محمود-السعدنى

السعدني «الولد الشقي» حبسه السادات لسخريته الدائمة

"لقد أطلق السعدني عليَّ وعلى أهل بيتي النكات، ويجب أن يتم تأديبه، لكني لن أفرط في عقابه» حسب موقع ويكبيديا، هذا ما قاله الرئيس الراحل أنور السادات على قراره بحبس الصحفي والكاتب الساخر محمود السعدني الذي تحل علينا اليوم الذكرى التاسعة لوفاته، وبعد قرابة عامين من حبسه لاتهامة وآخرين بمحاولة الانقلاب على الرئيس، أفرج السادات عنه، ولكن صدر قرار جمهوري بفصله من عمله، ومنعه من الكتابة، وكذلك حُرمت على الصحف ووسائل الإعلام أن تكتب أو تذيع أسمه، فدفعه هذا إلى السفر خارجًا، واستمر هناك حتى اغتيال السادات؛ فعاد بعدها واستقبله مبارك في القصر الجمهوري.
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رفضت بريطانيا علاجه.. وفاة الروائي أحمد الفقيه

توفي فجر اليوم الأربعاء الكاتب والروائي الليبي أحمد إبراهيم الفقيه، وذلك بعد صراع مع المرض، الكاتب الراحل غادر عالمنا من مصر، حيث كان يتلقى العلاج، بعدما ساءت أحواله الصحية، وكان في حاجة لتدخل جراحي سريع، ورفضت بريطانيا إعطاءه تأشيرة دخول لكونه ليبي الجنسية. خبر الوفاة أعلنه أحد أقاربه المرافقين له في القاهرة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك بمنشور، قال فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، عميد آل الفقيه الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه في ذمة الله، بعد صراع مع المرض، وقد توفي فجر هذا اليوم في مدينة القاهرة»
بيت السناري-11

«تعالوا نعرف مصر»مبادرة تاريخية تنطلق من بيت السناري

يستضيف بيت السناري الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية بحي السيدة زينب بالقاهرة، في يوم السبت 4 مايو 2019 فعاليات مبادرة «تعالوا نعرف مصر» وذلك في يوم ممتلئ بالأنشطة الفنية والتوعية التاريخية، يبدأ اليوم الاثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرًا وينتهي في مساء التاسعة. تهدف المبادرة إلى تعريف الزوار بالأماكن السياحية والأماكن غير المعروفة في مصر، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية حيث يبدأ البرنامج بورشة عمل رسم للأطفال عن بعض الأماكن السياحية الشهيرة وذلك من الساعة 1 ظهرًا وحتى 3 عصرًا.
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