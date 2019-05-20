الشارقة تدشن معرض «الكتاب الإماراتي» في نسخته الأولى

تحرير:كريم محجوب ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

هيئة الشارقة للكتاب

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تنظيمها للدورة الأولى من معرض «الكتاب الإماراتي»، في الفترة من 26 إلى 28 من مايو الحالي، وذلك بمشاركة 22 دار نشر إماراتية، بتواجد عدد من المبدعين الإماراتيين. المعرض المقرر انطلاق نسخته الأولى في مبنى هيئة الشارقة بمنطقة الزاهية، يأتي بعدما أقر حاكم الشارقة سلطان القاسمي، تخصيص يوم 26 مايو من كل عام يومًا للكاتب الإماراتي. وتهدف الشارقة من خلال تنظيمها للمعرض إلى مضاعفة تواجد المؤلفات من الروايات والكتب التاريخية والمعارف بأنواعها، حيث يقدم المعرض آلافا من العناوين للكتاب الإماراتيين.

ينظم معرض "الكتاب الإماراتي" سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تسلط الضوء على عدد من القضايا الثقافية والفكرية المتنوعة. ومن جانبه قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري، إن المعرض يمثل فرصة مهمة للكتاب الإماراتيين لعرض تجاربهم وتقديم إبداعاتهم التي تعبر عن ثقافة الوطن وموروثها الشعبي. يذكر