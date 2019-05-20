انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

تحرير:محمود عبدالصبور ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

صورة أرشيفية

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

بالانتقال والفحص تبين أن المتوفى "إسلام ي ع"، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم في قرية الكدوة التابعة لدائرة المركز، ادعاء تسمم وتوفي عقب وصوله المستشفى. بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب نتيجة