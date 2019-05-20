«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

تحرير:أمينة محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

صورة أرشيفية

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.

وأدى 161 ألفًا و299 طالبًا وطالبة امتحان أحياء أولى ثانوي بصورة ورقية في الفترة الصباحية، كما أدى 14 ألفًا و537 طالبًا وطالبة الامتحان ورقيًّا في الفترة المسائية. وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المنظومة تعمل بكفاءة كبيرة، وشهدت الفترة الأولى أداء 368 ألفًا و144 طالبًا وطالبة مستهدفين