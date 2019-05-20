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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

تحرير:أمينة محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
وأدى 161 ألفًا و299 طالبًا وطالبة امتحان أحياء أولى ثانوي بصورة ورقية في الفترة الصباحية، كما أدى 14 ألفًا و537 طالبًا وطالبة الامتحان ورقيًّا في الفترة المسائية. وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المنظومة تعمل بكفاءة كبيرة، وشهدت الفترة الأولى أداء 368 ألفًا و144 طالبًا وطالبة مستهدفين
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
فاتورة-كهرباء

«الكهرباء» تعلن الأسعار الجديدة غدا

تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الثلاثاء، التعريفة الجديدة لأسعار بيع الكهرباء للعام المالي 2019- 2020، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل. يأتي ذلك في مؤتمر صحفي بحضور عدد من قيادات الكهرباء. وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في 7 أبريل الماضي، إنه وفقا للخطة التي تم وضعها والإعلان عنها عام 2014 لتحريك أسعار الكهرباء وإعادة هيكلة القطاع، فإنه سيتم تحريك أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل. وأضاف حمزة، أن رفع أسعار الكهرباء في هذا التوقيت "كلام نهائي"، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي.
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سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

80% من مدارس القليوبية تؤدي امتحان الأحياء بالتابلت

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة 80% من إجمالي مدارس المحافظة، بينما أدى الطلاب من خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 من إجمالي 23 مدرسة. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جار العمل على تدارك المشكلات بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية حققت «نجاح مدوي»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية حققت "نجاحا مدويا" اليوم الإثنين، مؤكدا في أول تصريح عقب انتهاء لجان امتحانات أولى ثانوي على النظام الإلكتروني، أن المدارس الحكومية استقبلت 361 ألف طالب وطالبة من إجمالي 380 ألف طالبا أدوا امتحان الأحياء صباح اليوم، ولفت إلى أن العدد الطلابي الذي استقبلته منصة الامتحانات اليوم، يعد أكبر من مجموع طلبة جامعتي القاهرة وعين شمس في جميع السنوات الدراسية وجميع التخصصات.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الأحياء.. وأزمة سيستم في قنا

يواصل اليوم، طلاب الصف الأول الثانوى أداء امتحانات آخر العام، فى مادة الأحياء، ومن المقرر أن تتم بشكل إلكترونى وفى حالة تعذر عقدها إلكترونيا سوف تنطلق ورقيا، وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص، استمرار امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بالنظام الإلكتروني على أجهزة التابلت، ثم تحدث عن كيفية احتساب درجة النجاح للطلاب الذين أداوا الامتحان ورقيا بسبب وقوع السيستم، قبل أن تلزمهم بعض المدارس بالدخول مرة أخرى على منصة الامتحان لتأديته إلكترونيا، مشددا على أنه "لا توجد مشكلة نهائيا من هذا الأمر، وسوف نقرر هذا لاحقا لراحة الطلاب".
طلاب-الثانوية-العامة

احتجاج طلاب أولى ثانوي بالإسماعيلية:عايزين نظام قديم

توافد العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي عصر اليوم الأحد، أمام مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية، احتجاجا على أزمة امتحان اللغة العربية اليوم، وأغلق أمن المبنى باب الدخول والباب المخصص للسيارات أمام الطلاب وأبلغهم بعدم وجود محافظ الإسماعيلية، فيما اضطر الموظفون للخروج من الباب الخلفي للمبنى، وذلك عقب حدوث حالة من الارتباك في أول امتحانات نهاية العام، بعد حدوث عطل في سيستم التابلت، ما جعل الطلاب يتوجهون إلى مبنى ديوان عام المحافظة لمحاولة مقابلة المحافظ.
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