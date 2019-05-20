أهلي جدة ينتزع التأهل بهدف قاتل في دوري أبطال آسيا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م

عمر السومة

انتزع أهلي جدة السعودي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بتحقيقه فوزًا قاتلا، على حساب ضيفه باختاكور الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الجوهرة المشعة»، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالبطولة. أهداف المباراة المثيرة جاءت عن طريق النجم السوري عمر السومة، من رأسية رائعة في الدقيقة 69 قبل أن يتعادل إيجور سيرجييف لباختاكور للضيوف في الدقيقة 88، وتمكن عبدالرحمن عبدالله غريب من خطف التأهل للفريق السعودي بهدف قاتل في الدقيقة 2+90.

بدأ الأهلي اللقاء بتركيز شديد بحثًا عن الفوز الذي يؤهله، لكن الفريق الأوزبكي قابل ذلك بحماس كبير خاصة أن التعادل يمنحه بطاقة التأهل، وتصدى القائم لتسديدة عبدالفتاح عسيري في منتصف الشوط، الذي انتهى بدون أهداف. وفي الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض الضغط على دفاع باختاكور، قبل أن يتمكن الهداف عمر السومة