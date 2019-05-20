رياضة

أهلي جدة ينتزع التأهل بهدف قاتل في دوري أبطال آسيا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
عمر السومة
عمر السومة
انتزع أهلي جدة السعودي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بتحقيقه فوزًا قاتلا، على حساب ضيفه باختاكور الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الجوهرة المشعة»، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالبطولة. أهداف المباراة المثيرة جاءت عن طريق النجم السوري عمر السومة، من رأسية رائعة في الدقيقة 69 قبل أن يتعادل إيجور سيرجييف لباختاكور للضيوف في الدقيقة 88، وتمكن عبدالرحمن عبدالله غريب من خطف التأهل للفريق السعودي بهدف قاتل في الدقيقة 2+90.
بدأ الأهلي اللقاء بتركيز شديد بحثًا عن الفوز الذي يؤهله، لكن الفريق الأوزبكي قابل ذلك بحماس كبير خاصة أن التعادل يمنحه بطاقة التأهل، وتصدى القائم لتسديدة عبدالفتاح عسيري في منتصف الشوط، الذي انتهى بدون أهداف. وفي الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض الضغط على دفاع باختاكور، قبل أن يتمكن الهداف عمر السومة
اقرأ المزيد
مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
اقرأ المزيد من الأخبار
اتحاد-جدة

اتحاد جدة يرافق الوحدة في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

تأهل فريق اتحاد جدة السعودي إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فوزًا غاليًا على مضيفه الريان القطري بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «جاسم بن حمد» بنادي السد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالمسابقة. وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، في ظل سيطرة واضحة للاعبي الاتحاد على مجريات اللعب، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لنحو 70%، مقابل 30% للريان.
الهلال-السعودى

الهلال والسد يتأهلان لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا

حسم فريق الهلال السعودي، تأهله إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على ضيفه العين الإماراتي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب «جامعة الملك سعود»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة. وجاء هدفا الزعيم عن طريق هتان باهبري بعد مرور 14 ثانية فقط من بداية اللقاء، والنجم المخضرم محمد الشلهوب في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليرفع الهلال رصيده إلى النقطة الـ12 في صدارة المجموعة الثالثة.
تشافى (2)

رسميًا.. تشافي يعلق حذاءه نهاية الموسم

أعلن تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق، ولاعب السد القطري الحالي، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، نهاية الموسم الجاري، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "هذا هو موسمي الأخير كلاعب، لكنني أتطلع لرؤية ما يخبئه المستقبل لي كمدرب، فلسفتي في التدريب ستنعكس بما تأثرت به من أسلوب تطور عبر السنين تحت تأثير يوهان كرويف واللا ماسيا، وهذا أقصى درجات الأسس في لعب كرة القدم، أحب رؤية فريقي يتولى زمام المبادرة على الملعب ويلعب كرة هجومية، والاستحواذ على الكرة".
محمد-أبو-تريكة (1)

أبو تريكة يطالب بانتقال بونجاح من السد القطري للأهلي

طالب محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إدارة نادي السد القطري، بالموافقة على رحيل النجم الجزائري بغداد بونجاح إلى القلعة الحمراء، في الموسم المقبل، جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في بطولة الدوري القطري الممتاز لكرة القدم، والذي شهد تتويج اللاعب الجزائري، بجائزة هداف الموسم بعدما سجل 39 هدفًا، وقال نجم الفراعنة السابق: "أن تكون الهداف أصعب شيء في كرة القدم، وبالتالي من يكون الهداف هو دائمًا المميز، ويتصدر عناوين الصحف، ويترجم منظومة العمل".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org