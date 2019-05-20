رياضة

مران الأهلي.. جلسة لاسارتي وتدريبات خاصة على التسديد

تحرير:أحمد محمد ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
مران الاهلى
مران الاهلى
عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام، وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين في بعض الأمور الفنية، وحرص على تحفيزهم معنويًا؛ لاستمرار حصد النقاط في سباق الدوري العام، ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات في البطولة.
وقام المدير الفني بتدريب اللاعبين على بعض الجُمَل الفنية والخُطَطيّةٌ، وحرص على توجيه تعليمات خاصة خلال المران، كما أجرى أكثر من تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين، قبل موعد السفر إلى الإسكندرية، المقرر له مساء غدٍ، للمبيت بأحد الفنادق. وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة في نهاية مران الفريق للتصويب على المرمى،
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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لاسارتى

لاسارتي يتحدث عن تراجع مستوى أزارو وثغرة مباراة إنبي

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن فريقه يستحق الفوز على إنبي، مشيرا إلى أن النتيجة عادلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وقال لاسارتي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي للمباراة إن فريق إنبي كان منافسا قويا، مشيرا إلى أن فريقه نجح في خلق العديد من الفرص المحققة للتسجيل أكثر من الفريق البترولي لذلك فريقه يستحق الفوز.
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مفاجآت في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة إنبي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها العاشرة مساء غدٍ، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز، حيث شهدت القائمة استبعاد كل من محمد محمود وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد وعمرو جمال وجونيور أجاي وعلي لطفي وأحمد الشيخ بسبب الإصابة، وأحمد علاء ومحمد نجيب وباسم علي ومحمود وحيد ومحمد شريف وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد حمودي وناصر ماهر لوجهة نظر فنية.
مران الاهلى فى تونس-5

مران الأهلي.. محاضرة لاسارتي وتدريبات خاصة للمهاجمين

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران المسائي اليوم الخميس، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وتحدث لاسارتي مع لاعبي الأهلي خلال هذه المحاضرة التي استغرقت نحو 10 دقائق عن أهمية المباراة المقبلة أمام سموحة، وضرورة التركيز فيها لمواصلة سلسلة الانتصارات في البطولة. وخاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية في بداية المران الجماعي، وأدوا وحدات بدنية، تحت إشراف اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، وأعقبها وحدة تدريبية خفيفة بالكرة.
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الأهلي "نمبر وان".. هزم النجوم واستعاد صدارة الدوري

استعاد فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما استغل تعثر بيراميدز الذي سقط في فخ التعادل أمام المصري البورسعيدي، في مباراة سابقة أقيمت اليوم، وحقق المارد الأحمر فوزًا ثمينًا على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد أزارو، ورمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين مسابقة المحلية، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، في المقابل تجمد رصيد النجوم الذي اقترب من الهبوط عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.
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