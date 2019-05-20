رياضة

جيان يعتزل اللعب الدولي بسبب شارة القيادة

تحرير:علي الزيني ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
أسمواه جيان
أسمواه جيان
قبل 31 يومًا من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، أعلن أسمواه جيان قائد المنتخب الغاني، اعتزاله اللعب الدولي، بسبب سحب شارة قيادة الفريق منه، وإعطائها إلى أندري أيو، رغم إبلاغه بضمه لقائمة النجوم السوداء في البطولة القارية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جيان اليوم الإثنين، قائلا: "إن كان قرار المدرب إعطاء شارة القيادة لشخص آخر وأنا في الفريق فأنا أفضل الابتعاد، لذا أود الإعلان عن اعتزالي اللعب الدولي بشكل دائم حتى لا يحدث أي إزعاج بسببي في المنتخب، سأواصل دعم بلادي بطرق أخرى".
وسبق لجيان أن أكد في تصريحات سابقة على استعداده لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها، لكنه فاجأ الجميع اليوم بقرار الاعتزال الدولي. ولم يعلن منتخب غانا بقيادة مدربه كواسي أبياه القائمة النهائية حتى الآن، لكن موقع "غانا سوكر نت" ذكر أنه أبلغ جيان قبل عدة أيام بنيته استدعاءه
اقرأ المزيد
مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
اقرأ المزيد من الأخبار
غانا-النجوم-السوداء

مدرب غانا يهدد بالاستقالة بسبب لاعب برشلونة

قالت تقارير صحفية غانية، إن جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب النجوم السوداء، دخل في خلاف حاد مع اتحاد كرة القدم في بلاده، قبل أسابيع قليلة من إطلاق نهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تسضيفها مصر في الصيف المقبل. وأشار موقع «غانا ويب»، إلى أن أبياه شدد أنه لن يسمح بفرض الثنائي كيفن برنس بواتينج، لاعب برشلونة الإسباني، وسولي علي مونتاري، لاعب ألباسيتي، على قائمة المنتخب الغاني المشاركة في البطولة، ووصل الأمر إلى أنه هدد بتقديم استقالته في حالة تعرضه لضغوط.
جون-انطوي

أنطوي: أنتظر المشاركة مع غانا في أمم إفريقيا

أكد جون أنطوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أنه يستحق الانضمام إلى قائمة منتخب غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، ويقع المنتخب الغاني في المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، جاء ذلك في تصريحات، عبر راديو إذاعة فوكس الغاني، قائلًا: "انظروا إلى ما أقدمه في الوقت الحالي، أنا أستحق الحصول على فرصة مع المنتخب لأنني أقدم أداءً جيدًا، وأتوقع أن اسمي سيكون في قائمة المنتخب التي تخوض المسابقة القارية".
منتخب-غانا-امم-افريقيا-1978

بطل «كان».. حكاية الرقم القياسي لغانا في نسخة 1978

استطاع منتخب غانا أن يتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا 1978 وهي البطولة التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات: غانا (البلد المضيف) ونيجيريا وزامبيا وبوركينا فاسو، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: أوغندا وتونس والمغرب (حامل اللقب) والكونغو، وشهدت هذه النسخة غياب منتخب مصر الذي لم يتمكن من التأهل للبطولة، وكانت هذه النسخة عودة مرة أخرى لتتويج أصحاب الأرض باللقب، حيث تعد هذه خامس مرة كان يتوج فيها منتخب البلد المضيف باللقب.
امم-افريقيا- 1970

بطل «كان».. حسبو يقود السودان لتحقيق لقب 1970

بعد 13 سنة على استضافتها لأول نسخة من بطولة أمم إفريقيا، عادت السودان، واستضافت النسخة السابعة من البطولة التي أقيمت عام 1970، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات السودان (البلد المضيف) وساحل العاج والكاميرون وإثيوبيا، واستضاف الملعب البلدي بالخرطوم مباريات هذه المجموعة، بينما ضمت المجموعة الثانية الكونغو كينشاسا (حامل اللقب) ومنتخب مصر ومنتخب غانا ومنتخب غينيا، واستضاف ملعب "ود مدني" مباريات هذه المجموعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org