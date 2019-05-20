جيان يعتزل اللعب الدولي بسبب شارة القيادة

تحرير:علي الزيني ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

أسمواه جيان

قبل 31 يومًا من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، أعلن أسمواه جيان قائد المنتخب الغاني، اعتزاله اللعب الدولي، بسبب سحب شارة قيادة الفريق منه، وإعطائها إلى أندري أيو، رغم إبلاغه بضمه لقائمة النجوم السوداء في البطولة القارية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جيان اليوم الإثنين، قائلا: "إن كان قرار المدرب إعطاء شارة القيادة لشخص آخر وأنا في الفريق فأنا أفضل الابتعاد، لذا أود الإعلان عن اعتزالي اللعب الدولي بشكل دائم حتى لا يحدث أي إزعاج بسببي في المنتخب، سأواصل دعم بلادي بطرق أخرى".

وسبق لجيان أن أكد في تصريحات سابقة على استعداده لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها، لكنه فاجأ الجميع اليوم بقرار الاعتزال الدولي. ولم يعلن منتخب غانا بقيادة مدربه كواسي أبياه القائمة النهائية حتى الآن، لكن موقع "غانا سوكر نت" ذكر أنه أبلغ جيان قبل عدة أيام بنيته استدعاءه