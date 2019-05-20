9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت
الدبلوماسي السابق شارك في حرب الاستنزاف وألف رواية أشجار الصبار وأخلت النيابة سبيله في القضية المتهم فيها بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة
تحرير:نصر الدين عبدالمنعم
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
معصوم مرزوق
في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
3 اتهامات
تولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات مع السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في الاتهامات الموجهة إليه وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا، حررت نيابة أمن الدولة العليا، القضية رقم 1305 لسنة 2018، وتضم عددا من المتهمين الآخرين بخلاف السفير معصوم مرزوق، جميعهم اتهموا فى تنفيذ مخطط
3 اتهامات
تولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات مع السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في الاتهامات الموجهة إليه وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا، حررت نيابة أمن الدولة العليا، القضية رقم 1305 لسنة 2018، وتضم عددا من المتهمين الآخرين بخلاف السفير معصوم مرزوق، جميعهم اتهموا فى تنفيذ مخطط إعادة تنظيم الإخوان إلى المشهد السياسى فى مصر، ومساعدتهم فى إسقاط نظام الحكم القائم فى البلاد، وبث الفتنة.
تلقي تمويلات
في ضوء التحقيقات معه قررت النيابة تجديد حبس معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة و4 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم على خلفية القضية رقم 1305 لسنة 2018، نسبت النيابة العامة للمتهمين المشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقي تمويلات بغرض دعم الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتعريض حياة المواطنين للخطر وزعزعة الاستقرار والسلم الداخلي، وهي الاتهامات التي نفاها معصوم أمام جهات التحقيق.
بوست الإفراج
كان طارق العوضي، المحامي، أول من كشف عن قرار النيابة اليوم الإثنين، بالإفراج عن السفير معصوم مرزوق، ورفاقه الأربعة.
وأضاف العوضي على حسابه الخاص على فيسبوك «الله أكبر الإفراج عن معصوم مرزوق ويحيى القزاز ونيرمين حسين وعبدالفتاح الصعيدي البنا ورائد سلامة بقرار من النائب العام وحفظ القضية».
قرار إخلاء
مع تواتر أخبار عن قرار نيابة أمن الدولة العليا مساء اليوم بإخلاء سبيل معصوم وبقية المتهمين معه في القضية قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إنه تم التأكد من قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن السفير معصوم مرزوق، وعبدالفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين.
وأضاف «علي» لـ«التحرير» أن 3 محامين توجهوا لمكتب نيابة أمن الدولة وتأكدوا من قرار الإفراج عن السفير وبقية المحبوسين على ذمة قضية الانضمام لجماعة إرهابية وتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، ولفت أن قرار الإفراج جاء على ذمة تحقيقات القضية المتهمين فيها.
كانت نيابة أمن الدولة، قد قررت حبس كل من رائد سلامة ومعصوم مرزوق ونيرمين حسين ويحيى القزاز وعبدالفتاح السعيد البنا، على ذمة التحقيقات الجارية، في القضية الجديدة التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018، وسبق أن أيدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، في سبتمبر من العام الماضي، أمر التحفظ على معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وآخرين من المتهمين في القضية.
من هو معصوم؟
السفير السابق معصوم يعتبر من كبار الدبلوماسيين والسياسيين والكتاب المصريين، عمل سفيرا لمصر في عدة دول كما شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، قام بترجمة العديد من الدراسات عن حروب مصر عام 1967 وحرب اليمن ودراسات على الصراع العربى الإسرائيلى.
حصل السفير معصوم على العديد من الجوائز في مصر لكتابته العديد من القصص الأدبية القصيرة، ومن بين مؤلفاته رواية «أشجار الصبار».