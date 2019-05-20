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عاصي الحلاني يكشف حقيقة مرضه الخطير (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها "عايشة شو" مساء اليوم الإثنين، إنه نوّع كثيرًا في تقديم الأغاني، وكان خائفًا من عدم تقبل الجمهور لاختلافه المستمر، موضحًا أنه يرى أن إصدار ألبوم أحيانا يظلم بعض الأغاني، لكن الفنان حينما يطرح ألبومًا كاملاً، يحاول فيه أن يرضي نفسه بالموسيقى والكلمات التي يقدمها، وليس فكرة الانتشار وتحقيق النجاح الكبير، لافتًا إلى أنه لا يركز على الأرقام في نجاح أعماله أو لا، فمقاييس النجاح بالنسبة له ليست الأرقام التي تحققها الأغاني على "السوشيال ميديا".
تابع عاصي الحلاني أن مقاييس النجاح من وجهة نظره ليس في "يوتيوب واللايك والشير"، بل في عدد الجمهور الذي يحضر حفلاته، وعدد المهرجانات التي يشارك بها، مشيرا إلى أن هناك أغاني تحقق ملايين المشاهدات ولا نعرف من يغنيها، مؤكدًا أن "الكبير كبير بأعماله وليس بالأرقام الوهمية". وعن مرضه، صرح الحلاني: "أجريت عملية
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دينا-الوديدى

TIME تختار دينا الوديدي ضمن قادة المستقبل: صوت الأمل

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، المغنية دينا الوديدي ضمن قائمة الشباب حول العالم، الذين سيصبحون قادة المستقبل (الجيل القادم). المجلة تناولت ألبوم دينا، "تدور وترجع"، الصادر عام 2014، واصفة إياه بأنه بمثابة رحلة في تاريخ مصر، إذ يتضمن الألبوم موسيقى من الفولكلور والشعر العربي، أسهمت من خلاله في تعريف الجمهور بتراث لا يعرفه كثيرون. الفنانة تعاونت مع فرقة مشروع النيل، فى مشروع فني جديد يربط الفنانين الأفارقة والجمهور الأوروبي والأمريكي، من أجل توعيتهم بمشاكل المياه في إفريقيا وأهمية الحفاظ عليها، كجزء من إيمانها بدور الفنانين الاجتماعي والتوعوي.
منيرة-المهدية

«السلطانة» منيرة المهدية.. سيدة ورجل المسرح

منيرة المهدية، سلطانة الطرب، ورائدة المسرح الأوبرالي، جلست على عرش الغناء العربي وحدها لسنوات، سرقت عقول الجميع كبارًا وصغارًا، سيطرت على وجدان الشباب، وأحبها العامة والخاصة والملوك ورجال السياسية، هي أول سيدة تقف على خشبة المسرح في مصر والوطن العربي، وأول مغنية عربية تسجل لها أسطوانات موسيقية، وأول امرأة تغني بالإذاعة، كما قدّمت للفن المصري أحد أعظم الموسيقيين في تاريخه، حيث كان لها الفضل في شهرة الموسيقار محمد عبد الوهاب بعدما قدّمته لأول مرة على خشبة المسرح عقب وفاة الشيخ سيد درويش دون أن يُكمل مسرحية "كليوباترا".
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صابر الرباعي: سعد لمجرد فنان مجتهد..شدة وتزول(فيديو)

قال الفنان صابر الرباعي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "عايشة شو" الذي تقدمه مواطنته الإعلامية التونسية عائشة عثمان، إنه رفض خوض تجربة التمثيل بعد نجاح أغنية "سيدي منصور"، حيث عُرض عليه المشاركة بفيلم "حب البنات" مع الفنانة ليلى علوي، ولكنه اعتذر وأخد الفنان أشرف عبدالباقي دوره في الفيلم، معللا رفضه بأنه كان يهاب التجربة، مضيفًا: "كنت شايف إن عضمي طري"، مشيرًا إلى أنه ندم على عدم التسجيل مع الفنانة القديرة وردة قبل وفاتها، حيث كانت علاقته بها علاقة الأم بابنها، متابعًا: "كانت بتطبخلي كسكسي جزائري ومكرونة".
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عاصي الحلاني: الفن ليس به توريث والموهبة هي الأساس

قال المطرب اللبناني عاصي الحلاني، في حلقة اليوم الأحد، من برنامج "عايشه شو"، على قناة "القاهرة والناس 2"، تقديم عائشة عثمان، حول مصطلح "توريث الفن" واتجاه أبناء الفنانين إلى مهن آبائهم، قائلا: "الفن ليس به توريث، حيث إن الموهبة هي الأساس والأهم، فالفنان إذا لم تتوفر فيه الموهبة، لن ينفعه وجود والده في الفن"، مشيرًا إلى أنه طالما الموهبة موجودة لدى أبنائه، فالضرورة تقتضي دعمهم والوقوف إلى جوارهم وهذا حقه عليهم، مضيفا أنه لن يندم أبدًا على أي شيء أو تجربة في حياته، حيث يعتبر أي خطأ يمكنه أن يستفيد منه ويتعلم من أخطائه طوال الوقت.
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نوال الزغبي: «أنا سينجل.. ورفضت التمثيل مع أحمد زكي»

حلت المطربة نوال الزغبي ضيفة على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدثت نوال عن سبب رفضها التمثيل مع الفنان أحمد زكي، ولما لم تقدم دويتو مع المطربة شيرين عبد الوهاب حتى الآن على الرغم من أنهما أعلنا أكثر من مرة عن هذا، وكشفت عن رأيها فى الفنانة نجوى كرم، وأسباب عدم تقديمها ديو آخر مع الفنان وائل كفوري. كما تحدثت عن بعض اللحظات التى كانت تتمنى أن تمحي من حياتها كطلاقها، و واحتلت تلك التصريحات تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها رواد السوشيال ميديا، وهذه أبرز تصريحاتها:
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صابر الرباعي: اشتريت منزل ذكرى والأغاني الشعبي مبهجة

أذيع اليوم الجزء الثاني من حلقة الفنان صابر الرباعي ببرنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عايشة عثمان، عبر فضائية النهار، وتحدث صابر عن محاولاته لإقناع شيرين عبد الوهاب بالتراجع عن قرار الاعتزال، وقت أن صرحت في السابق بأنها ستعتزل المجال الفني، وكشف عن رأيه فى مقارنة الجمهور له بالفنان كاظم الساهر خصوصا بعد تقديمه اغنية «أين أذهب» بالفصحى، وكيف اشترى بيت الفنانة ذكرى بالصدفة، ورأيه فى الأغاني الشعبية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاته بعد البرنامج، وهذه أبرزها.
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الرباعي: ندمت على رفض «صابر وراضي»..وفضل شاكر غرر به

استضافت الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مواطنها الفنان صابر الرباعي في برنامجها "عايشة شو"، مساء اليوم الأربعاء، حيث كشف خلال الحلقة عن أعماله الفنية وحياته الشخصية، وقال إن أغنية «سيدي منصور» من أهم المحطات الفارقة في حياته المهنية وكانت بمثابة بداية معرفة الجمهور به، وزادت من شعبيته في الوطن العربي، مشيرًا إلى أنه ندم على تلحين أغنية «يا عروس البحر»، مضيفًا: "تمنيت عدم الإقدام على هذه الخطوة، ولو عاد بي الزمان مش هعملها، ولكنها علمتني كيفية اختيار الأغاني الخاصة بي والكلمات والألحان".
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