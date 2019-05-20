عاصي الحلاني يكشف حقيقة مرضه الخطير (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

عاصي الحلاني

قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها "عايشة شو" مساء اليوم الإثنين، إنه نوّع كثيرًا في تقديم الأغاني، وكان خائفًا من عدم تقبل الجمهور لاختلافه المستمر، موضحًا أنه يرى أن إصدار ألبوم أحيانا يظلم بعض الأغاني، لكن الفنان حينما يطرح ألبومًا كاملاً، يحاول فيه أن يرضي نفسه بالموسيقى والكلمات التي يقدمها، وليس فكرة الانتشار وتحقيق النجاح الكبير، لافتًا إلى أنه لا يركز على الأرقام في نجاح أعماله أو لا، فمقاييس النجاح بالنسبة له ليست الأرقام التي تحققها الأغاني على "السوشيال ميديا".

تابع عاصي الحلاني أن مقاييس النجاح من وجهة نظره ليس في "يوتيوب واللايك والشير"، بل في عدد الجمهور الذي يحضر حفلاته، وعدد المهرجانات التي يشارك بها، مشيرا إلى أن هناك أغاني تحقق ملايين المشاهدات ولا نعرف من يغنيها، مؤكدًا أن "الكبير كبير بأعماله وليس بالأرقام الوهمية". وعن مرضه، صرح الحلاني: "أجريت عملية