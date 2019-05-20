عاصي الحلاني يكشف حقيقة مرضه الخطير (فيديو)

قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها "عايشة شو" مساء اليوم الإثنين، إنه نوّع كثيرًا في تقديم الأغاني، وكان خائفًا من عدم تقبل الجمهور لاختلافه المستمر، موضحًا أنه يرى أن إصدار ألبوم أحيانا يظلم بعض الأغاني، لكن الفنان حينما يطرح ألبومًا كاملاً، يحاول فيه أن يرضي نفسه بالموسيقى والكلمات التي يقدمها، وليس فكرة الانتشار وتحقيق النجاح الكبير، لافتًا إلى أنه لا يركز على الأرقام في نجاح أعماله أو لا، فمقاييس النجاح بالنسبة له ليست الأرقام التي تحققها الأغاني على "السوشيال ميديا".
تابع عاصي الحلاني أن مقاييس النجاح من وجهة نظره ليس في "يوتيوب واللايك والشير"، بل في عدد الجمهور الذي يحضر حفلاته، وعدد المهرجانات التي يشارك بها، مشيرا إلى أن هناك أغاني تحقق ملايين المشاهدات ولا نعرف من يغنيها، مؤكدًا أن "الكبير كبير بأعماله وليس بالأرقام الوهمية".
وعن مرضه، صرح الحلاني: "أجريت عملية
تابع عاصي الحلاني أن مقاييس النجاح من وجهة نظره ليس في "يوتيوب واللايك والشير"، بل في عدد الجمهور الذي يحضر حفلاته، وعدد المهرجانات التي يشارك بها، مشيرا إلى أن هناك أغاني تحقق ملايين المشاهدات ولا نعرف من يغنيها، مؤكدًا أن "الكبير كبير بأعماله وليس بالأرقام الوهمية".
وعن مرضه، صرح الحلاني: "أجريت عملية زراعة عضم، وجلست شهر ونصف على كرسي متحرك وكان لا يجب أن أقف، وكنت في ذا فويس أضحك مع لجنة التحكيم والجمهور وأنسى الألم، وكنت أحزن عندما يقول البعض عاصي يأخذ بوتوكس، كنت أخذ كورتيزون حتى أتحمّل الوجع".
وأوضح أنه يكره شيئين، وهما: "أن أتحدث ومحدش يسمعنى، أو أغنى ومحدش يهتم بيا، وأثناء إحدى الحفلات التى كانت موجودة بها هيفاء وهبي، تركت المسرح ورفضت الغناء بسبب اهتمام الجمهور بالتصوير معها".