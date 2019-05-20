جريمة

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

تلميذ يقتل نفسه بأقراص الغلال.. وطالبة جامعية تقفز من الرابع.. عروس الإسكندرية المنتحرة تصدم أسرتها.. والطب النفسي: أغلب المنتحرين لديهم أعراض نفسية تدفعهم لقتل أنفسهم
تحرير:نصر الدين عبدالمنعم ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
انتحار - تعبيرية
انتحار - تعبيرية
10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
قرص سام أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. التحريات ورواية الأهل أكدتا أن المتوفى "إسلام ي ع"،
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

انتحار ربة منزل بالإسكندرية لمرورها بأزمة نفسية

بعد معاناة من المرض النفسي، انتحرت طالبة جامعية، بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الرابع، بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية، حيث تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغا بانتحار طالبة جامعية بمنطقة السيوف، حيث انتقل مأمور وضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة "أ. س" 25 سنة، طالبة بكلية آداب جامعة الإسكندرية، مسجاة أمام العقار سكنها وبها إصابات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وبالعرض على مدير أمن الإسكندرية أمر بالإحالة للنيابة.
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جثث

المصروف وخلافات.. قتيلان ومنتحر حصيلة أول يوم رمضان

قتيلان ومتوفى ومصاب كانت حصيلة اليوم الأول من شهر رمضان، في 3 محافظات، الأولى وقعت حينما أقدم زوج بالقليوبية على قتل زوجته بعدة طعنات، بسبب مطالبتها له بتوفير مصروفات المنزل وشهر رمضان، وإصابة شقيقها حال التدخل للدفاع عن أخته المجني عليها بإصابات بالغة، وشهدت الحادثة تطورًا بتعدي أهلية القتيلة على أطقم الأطباء بمستشفى بنها الجامعي، وفي البحيرة أقدم مزارع على التخلص من جاره الطالب في المرحلة الثانوية، بسبب خلافات مالية. ألقي القبض على المتهمين في الجريمتين، وفي الإسكندرية أقدم شاب على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.
انتحار

قفزت من الطابق 13.. لغز انتحار «إندونيسية» بالدقي

«تهشم وكسور بجميع أنحاء الجسم نتج عنها الوفاة فى الحال»، هذا ما كشفت عنه مناظرة النيابة العامة بشمال الجيزة لجثة الخادمة التى ألقت بنفسها من الطابق الثالث عشر بعقار سكني بمنطقة الدقي فى الجيزة. كما تبين لفريق النيابة العامة أن المتوفاة فى العقد الرابع من عمرها، وأصيبت بتهشم فى الجمجمة نتيجة ارتطامها بالأرض، فضلا عن وجود كسور فى الساقين وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من الجسد. وقررت النيابة تشريح جثمان الضحية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
انتحار

ماذا قال الطب الشرعي عن انتحار 3 فتيات بالبحيرة؟

حصلت «التحرير» على تقرير الطب الشرعي بشأن وفاة 3 فتيات تناولن مادة سامة عبارة عن أقراص حفظ الغلة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجاء في التقرير أن سبب وفاة الفتيات الثلاث تناول "أقراص غلة" مما أدى إلى توقف في عضلة القلب وانخفاض في ضغط الدم. وأقدمت طالبة وابنة خالتها على الانتحار بتناولهما حبوب حفظ الغلة القاتلة، ولحقت بهما شقيقة الأولى حزنا عليهما، حيث تناولت هي الأخرى حبوب الغلة، وتم نقل الجثث لمستشفى الشاملة، وانتداب فريق من النيابة العامة بمركز كفر الدوار لمعاينة الجثث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتم دفنهن جميعا.
الانتحار شنقا - أرشيفية

العثور على خبير بوزارة العدل مشنوقًا بشقته في الظاهر

انتقل فريق من النيابة العامة إلى شارع الجيش بحي الظاهر؛ لمعاينة جثة خبير بوزارة العدل، عثر عليه مشنوقًا داخل شقته وملفوفا حول رقبته حبل غسيل، بينما وصل فريق من ضباط البحث الجنائي إلى المكان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، والوقوف على ملابساته، وفحص علاقات المتوفى، وكذا تفريغ مكالماته الهاتفية، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من موقع الحادث، وحصر خلافات المجني عليه.
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