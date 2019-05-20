سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السعودية تعترض أهدافًا جوية معادية في جدة والطائف

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
العقيد الركن تركي المالكي
العقيد الركن تركي المالكي
اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أهدافًا جوية معادية في محافظتي جدة والطائف وقامت بتدميرها. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: "إنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف". وحسب "واس"، أوضح المالكي، أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).
وندد المالكي باستمرار المحاولات المتكررة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات بدون طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد. وبحسب "رويترز" أمس، فإن وكالة سبأ للأنباء نقلت عن مصدر عسكري بحركة الحوثيين قوله إن استهداف منشآت تابعة
اقرأ المزيد
محمود الزغبي - رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم.. انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم 21 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2000: انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي المتهم بتهم فساد والموجود بمنزله تحت الإقامة الجبرية. وفي عام 1291: المسلمون يستردون مدينة صيدا بقيادة الأشرف قلاوون من أيدي الصليبيين بعد استرداد عكا، وبذلك قضى على الوجود الصليبي تماما بالشام بعد أن ظل نحو 200 عام. وفي عام 1471: قتل هنري السادس ملك إنجلترا بالسجن.
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يبعث برسالة شكر وتقدير للسيسي

بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبّر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في رسالته اليوم، عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق.
احمد-قايد-صالح (2)

صالح: انتخابات الرئاسة تجنبنا الدخول في فراغ دستوري

أكد نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الاثنين، إن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة، وسيجنب البلاد فخ الفراغ الدستوري. وقال الفريق قايد صالح - في كلمة خلال زيارته لولاية ورقلة (شرق)، اليوم الاثنين - نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط "إن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها".
نساء داعش

القبض على «مسؤول السبايا» في داعش بالعراق

تمكنت شرطة محافظة نينوى في العراق من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يشغل منصب مسؤول "السبايا" في التنظيم خلال سيطرته على مدينة الموصل شمالي البلاد. وحسب "سكاي نيوز - عربية"، تمكنت شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على "مسؤول السبايا"، الذي عمل أيضا في "وسائل إعلام" كان يستخدمها التنظيم المتطرف في بث ونشر جرائمه بحق الأبرياء. وتم القبض على مسؤول "سبايا" داعش المتحدر من عائلة داعشية معروفة في منطقة حي السماح بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفقا لبيان الشرطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
استهداف النفط

إيران تقود حربًا نفطية عالمية عبر الخليج

يبدو أن إيران وأذرعها فقدت كل أوراقها الرابحة وهو ما جعلها تتجه إلى البحث عن مخرج من خلال اللجوء إلى "حرب النفط" من خلال استهداف هذا القطاع في الخليج العربي، فعلى مدار اليومين الماضيين صعدت إيران عبر ميليشياتها في منطقة الخليج، واستهدفت منشآت نفطية، وخاصة السعودية والإمارات، في تصعيد واضح للأوضاع في المنطقة. جاء أحدث هجوم بعد استهداف طائرات "درون" مفخخة محطتين لضخ النفط في خط أنابيب رئيسي في السعودية، أمس الثلاثاء، وسرعان ما خرجت ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني لتتبنى هذا الهجوم بطائرات بدون طيار.
النفط-الايراني (1)

السعودية تنقذ البحر الأحمر من كارثة بعد استغاثة إيران

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قوات خفر السواحل في البلاد أنقذت سفينة نفط إيرانية قبالة ميناء جدة الإسلامي في البحر الأحمر. وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، إن المملكة تلقت طلبا إيرانيا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني، للمساعدة، التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
الملك-سلمان

بعد ظهور البغدادي.. تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها

لم تمر 24 ساعة على ظهور زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، أمس الإثنين، في فيديو لأول مرة منذ 5 سنوات، قال فيه إن تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا، هي رد التنظيم المتطرف على خسائره في الباغوز آخر معاقلها في سوريا، حتى اتخذت المملكة العربية السعودية، أول إجراء اليوم الثلاثاء، بتحذير مواطنهيا في جزيرة سريلانكا الواقعة شمال المحيط الهندي، موجهة لهم نصيحة بمغادرتها فورا، -بحسب سكاي نيوز- جاء ذلك بعد تهديد أطلقه البغدادي خلال التسجيل المتلفز، إذ توعد بثأر التنظيم لقتلاه وأسراه.
نزع-الغام -فى-اليمن

السعودية تسهم في نزع 63 ألف لغم باليمن

أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، بالجهود الكبيرة والتضحيات التي تقدمها المملكة العربية السعودية، في مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، والدعم غير المحدود من المركز لتخفيف معاناة الشعب اليمني، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م، وأكد رئيس الوزراء اليمني أن مساندة المملكة العربية السعودية لليمن وشعبه وقيادته لتحالف دعم الشرعية، سيظل محفورًا في أنصع صفحات التاريخ.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org