النقاز: قادرون على التعويض.. «ثقتنا لا حدود لها»

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

حمدي النقاز

أكد التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بالرغم من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف دون رد. وتعرض الفريق الأبيض للخسارة أمام نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل من الضائع (90+4)، من هجمة مرتدة فشل دفاع الزمالك في إبعادها عن مرمى عمر صلاح، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019.

وأضاف النقاز، خلال تصريحاته بحلقة الاثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الخسارة بهدف واحد ليست كبيرة، وأن فريقه قادر على التعويض في مباراة الإياب، متمنيًا تقديم مباراة قوية الأحد المقبل، وحصد اللقب الذي لم يسبق للفريق الأبيض التتويج به لإسعاد الجماهير البيضاء. واستكمل:

وأضاف النقاز، خلال تصريحاته بحلقة الاثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الخسارة بهدف واحد ليست كبيرة، وأن فريقه قادر على التعويض في مباراة الإياب، متمنيًا تقديم مباراة قوية الأحد المقبل، وحصد اللقب الذي لم يسبق للفريق الأبيض التتويج به لإسعاد الجماهير البيضاء.



واستكمل: «لدينا ثقة بلا حدود في قدرة جميع اللاعبين على تحقيق المطلوب في مباراة الإياب، خاصة أنها ستكون بحضور جمهور الزمالك الذي سيكون له دور كبير في حسم اللقب لصالحنا».



ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.