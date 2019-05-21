رياضة

النقاز: قادرون على التعويض.. «ثقتنا لا حدود لها»

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
أكد التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بالرغم من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف دون رد. وتعرض الفريق الأبيض للخسارة أمام نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل من الضائع (90+4)، من هجمة مرتدة فشل دفاع الزمالك في إبعادها عن مرمى عمر صلاح، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019.
وأضاف النقاز، خلال تصريحاته بحلقة الاثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الخسارة بهدف واحد ليست كبيرة، وأن فريقه قادر على التعويض في مباراة الإياب، متمنيًا تقديم مباراة قوية الأحد المقبل، وحصد اللقب الذي لم يسبق للفريق الأبيض التتويج به لإسعاد الجماهير البيضاء. واستكمل:
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الكاف يعلن حكام موقعة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في مصر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية. وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الإسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشرة ظهرا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة. وطلبت بعثة الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.
جماهير الزمالك

سويلم: الدولة ستساند الزمالك للتتويج بالكونفدرالية

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مخاطبة الجبلاية الجهات الأمنية من أجل حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب. وقال سويلم في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة «ميجا إف إم»: «الدولة كلها ستساند الزمالك من أجل التتويج بالكونفدرالية.. وسيكون هناك دعم من كل الجهات المعنية، ومن المؤكد أن مدرجات برج العرب ستمتلئ بجمهور مصر وليس الزمالك فقط».
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رغم الخسارة.. 5 فرص تدعم الزمالك أمام نهضة بركان

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسارة قاتلة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد، في الوقت بدل من الضائع، جاء عن طريق اللاعب كودجو لابا، من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما منتصف ليل الأحد، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الزمالك يحتاج في لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
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مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي، والتي ستنطلق في الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب البلدي ببركان، ومن المقرر إقامة مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية. الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل للمباراة النهائية بعد تخطي فريق النجم الساحلي التونسي، بينما تأهل فريق نهضة بركان بعد تخطي فريق الصفاقسي التونسي.
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