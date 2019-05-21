مبابي يختار هذا اللاعب للفوز بالكرة الذهبية

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

مبابي

كشف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، عن اللاعب الذي يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الجاري، حيث يرى النجم الفرنسي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ونجم فريق برشلونة الإسباني، هو المرشح الأبرز للتتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم. وقال مبابي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "المرشح الأول للكرة الذهبية هو ليونيل ميسي، والخروج من دوري الأبطال لا يُغير من الأمر شيئا، هو دائما رقم واحد في كل شيء".

وأضاف نجم باريس سان جيرمان: "ليونيل ميسي أظهر هذا العام أنه أفضل لاعب، رغم أن العام مستمر حتى شهر ديسمبر، وأثق أنه سيظل يلعب ويتألق حتى هذا الوقت". وحل كيليان مبابي في المركز الرابع، في الترتيب النهائي للكرة الذهبية، العام الماضي، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي جاء في المركز الخامس بالقائمة. وأحرز