رياضة

مبابي يختار هذا اللاعب للفوز بالكرة الذهبية

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص
مبابي
مبابي
كشف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، عن اللاعب الذي يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الجاري، حيث يرى النجم الفرنسي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ونجم فريق برشلونة الإسباني، هو المرشح الأبرز للتتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم. وقال مبابي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "المرشح الأول للكرة الذهبية هو ليونيل ميسي، والخروج من دوري الأبطال لا يُغير من الأمر شيئا، هو دائما رقم واحد في كل شيء".
وأضاف نجم باريس سان جيرمان: "ليونيل ميسي أظهر هذا العام أنه أفضل لاعب، رغم أن العام مستمر حتى شهر ديسمبر، وأثق أنه سيظل يلعب ويتألق حتى هذا الوقت". وحل كيليان مبابي في المركز الرابع، في الترتيب النهائي للكرة الذهبية، العام الماضي، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي جاء في المركز الخامس بالقائمة. وأحرز
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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ميسى-وفان دايك

فان دايك يتمسك بالأمل في مباراة العودة مع برشلونة

يعتقد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، أن فريقه بإمكانه التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة، حيث قال في تصريحات نقلها لموقع ليفربول الرسمي: "لقد شعرنا بخيبة أمل بسبب النتيجة، والتي لم تعبر عن سير اللقاء، وأرى أننا لعبنا بشكل جيد، وخلقنا فرصًا كبيرة.. كان من الطبيعي أن نسجل هدفًا واحدًا على أقل تقدير، لكنها كرة القدم.. فقد كان بإمكانهم تسجيل الهدف الرابع، ولدينا مهمة كبيرة يجب القيام بها في أنفيلد.. أظهرنا طوال الموسم أننا لا نستسلم أبدًا، لذلك علينا أن نصدق فقط أننا نستطيع.. نحتاج إلى تكاتف الجميع معنا، وسنرى كيف تسير الأمور".
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برشلونة وليفربول.. تعرف على موعد مواجهة الإياب

يستضيف ملعب «أنفيلد»، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 7 مايو، مواجهة قوية تجمع بين برشلونة الإسباني، بقيادة مديره الفني إرنستو فالفيردي، ونظيره ليفربول الإنجليزي، بقيادة الألماني يورجن كلوب، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا (2018- 2019). ونجح البلاوجرانا في تحقيق الفوز على الريدز، في ذهاب نصف نهائي البطولة التي أقيمت على ملعب «كامب نو»، معقل النادي الكتالوني، ليضع رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدفين من ثلاثية فريقه، قدمًا في نهائي «التشامبيونزليج».
محمد-صلاح (1)

نجم برشلونة: سأقاتل بحياتي في موقعة أنفيلد

شدد أرتورو فيدال، لاعب خط وسط برشلونة، على رغبته الجامحة بحصد لقب دوري الأبطال هذا الموسم، عقب الانتصار على ليفربول، وقال فيدال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "سأبذل قصارى جهدي للفوز بدوري الأبطال، وسأقاتل بحياتي في مباراة الإياب، وآمل أن ألعب المباراة النهائية، ولقد عانينا ضد ليفربول لعدة دقائق، ولكن لا يزال أمامنا 90 دقيقة أخرى، وعلينا أن ننهي الأمور هناك، ونحترم ليفربول فهم فريق رائع، وستكون مباراة أكثر صعوبة، وليونيل ميسي عمل كثيرًا، وما فعله كان عرضًا في الملعب".
ميسى-سواريز

أهداف برشلونة ضد ليفربول تثير جنون الجماهير

حقق فريق برشلونة الإسباني، بقيادة مديره الفني إرنستو فالفيردي، فوزًا كبيرًا، على نظيره ليفربول الإنجليزي، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع برشلونة قدمًا في النهائي، وقاد ميسي الفريق الكتالوني إلى فوز غال على الريدز، مسجلا الهدفين الثاني والثالث، بينما سجل المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز الهدف الأول، وأثارت أهداف البرغوث الأرجنتيني، جنون جماهير الفريق الكتالوني، بعد تألق الساحر الأرجنتيني.
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