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وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

تشكل ضخامة البيانات التي تسجلها شركة أوبر عن الركاب والسائقين وأماكن تواجدهم فضلا عن بياناتهم الشخصية مثل كروت الائتمان والبريد الإلكتروني خطرا وتهديدا ضخما للأمن القومي
٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص
وائل الفخراني
وائل الفخراني
على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
اليوم، تشهد مصر موت هذه المنافسة وصعود كيان احتكاري شديد الخطورة والضخامة، وذلك بعد استحواذ أوبر على غريمتها كريم، وفي هذه المقالة سأستعرض في نقاط سريعة جسامة الأضرار التي سوف تلحق بالمنافسة في السوق المصري من جوانب عديدة مثل المستهلك (الراكب) والسائق والسوق، وأرجو أن يصل رأيي هذا لأعلى مسئولي الدولة
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الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
فاتورة-كهرباء

«الكهرباء» تعلن الأسعار الجديدة غدا

تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الثلاثاء، التعريفة الجديدة لأسعار بيع الكهرباء للعام المالي 2019- 2020، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل. يأتي ذلك في مؤتمر صحفي بحضور عدد من قيادات الكهرباء. وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في 7 أبريل الماضي، إنه وفقا للخطة التي تم وضعها والإعلان عنها عام 2014 لتحريك أسعار الكهرباء وإعادة هيكلة القطاع، فإنه سيتم تحريك أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل. وأضاف حمزة، أن رفع أسعار الكهرباء في هذا التوقيت "كلام نهائي"، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي.
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وائل- أبو- العلا- رئيس- شركة- كريم (3)

بعد الاندماج.. كريم تطلق خدماتها في المنوفية وأسوان

أطلقت شركة كريم مصر، خدماتها في محافظتي المنوفية وأسوان، كجزء من خطة الشركة التوسعية على مستوى محافظات الجمهورية، وإتاحة تطبيقها في العديد من المحافظات والمدن في انحاء الجمهورية، التي تتضمن المنصورة، طنطا، الزقازيق، الغردقة، بنها، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، المنيا، وأسيوط، وقال وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة "كريم مصر" سعداء بالتوسع في المزيد من محافظات الجمهورية التي نقدم فيها خدماتنا، وهي الخدمات التي تم تصميمها للعمل على تيسير حياة ملايين المصريين من خلال المساهمة في إضافة الجودة و لتنوع لمنظومة النقل والمواصلات في مصر".
جلوفو-كريم

بعد خروجها من مصر.. «كريم» تحاول اصطياد موظفي جلوفو

صرح مصدر داخل شركة كريم مصر بأن الشركة تخاطب موظفي شركة "جلوفو Glovo لخدمات التوصيل" للتقديم للعمل بشركة كريم مصر، مضيفًا أن تلك الخطوة تأتي تماشيًا مع رؤية شركة كريم مصر بتوفير العديد من فرص العمل وإيمانها بالكوادر الشبابية المصرية، وذلك في ضوء خطط الشركة الطموحة بالتوسع في السوق المصري. وأشار المصدر إلى أنه يتعين على موظفي جلوفو Glovo إرسال السيرة الذاتية للإيميل التالي: talentigers@careem.com، وذكر "موظف جلوفو" أو "Glovo Employee" في عنوان إيميل التقديم.
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