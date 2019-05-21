وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

تشكل ضخامة البيانات التي تسجلها شركة أوبر عن الركاب والسائقين وأماكن تواجدهم فضلا عن بياناتهم الشخصية مثل كروت الائتمان والبريد الإلكتروني خطرا وتهديدا ضخما للأمن القومي

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.

اليوم، تشهد مصر موت هذه المنافسة وصعود كيان احتكاري شديد الخطورة والضخامة، وذلك بعد استحواذ أوبر على غريمتها كريم، وفي هذه المقالة سأستعرض في نقاط سريعة جسامة الأضرار التي سوف تلحق بالمنافسة في السوق المصري من جوانب عديدة مثل المستهلك (الراكب) والسائق والسوق، وأرجو أن يصل رأيي هذا لأعلى مسئولي الدولة

اليوم، تشهد مصر موت هذه المنافسة وصعود كيان احتكاري شديد الخطورة والضخامة، وذلك بعد استحواذ أوبر على غريمتها كريم، وفي هذه المقالة سأستعرض في نقاط سريعة جسامة الأضرار التي سوف تلحق بالمنافسة في السوق المصري من جوانب عديدة مثل المستهلك (الراكب) والسائق والسوق، وأرجو أن يصل رأيي هذا لأعلى مسئولي الدولة لأخذ القرار السليم في الوقت السليم.

1- البيانات والأسواق الموازية:

تشكل ضخامة البيانات التي تسجلها شركة أوبر عن الركاب والسائقين وأماكن تواجدهم، فضلا عن بياناتهم الشخصية مثل كروت الائتمان والبريد الإلكتروني، خطرًا وتهديدًا ضخمًا للأمن القومي، وبخاصة أن شركة أوبر المستحوذة على شركة كريم رفضت بشكل قاطع في بيانها الصادر عند طرح أسهمها في البورصة الأمريكية مشاركة أي نوع من البيانات للجهات الأمنية المصرية. واستحواذ شركة واحدة على هذا القدر من البيانات يشكل عائقا أمام أي منافس وافد محتمل.

إضافة لذلك، فإن حجم البيانات وقوة الكيان المدمج سيسمح للشركة بالتأثير، وربما السيطرة، على أسواق وصناعات أخرى مجاورة، مثل المحافظ الإلكترونية، ونقل البضائع، وتوصيل الطلبات وسوق الائتمان وسوق تمويل المستهلك، والنقل بشكل عام بجميع أنواعه، ويؤدي ذلك لإزالة أي فرصة لدخول منافسين في الأسواق المجاورة وقد يمتد إلى هيمنة الكيان المدمج على هذه الأسواق.

2- التسعير العدواني:

كيف يستطيع المنافسون أن يبدؤوا أي عمل في وجود شركة تبيع خدماتها بأسعار أقل من التكلفة، سوف يؤدي هذا إلى امتناع أي منافس من الدخول في السوق كما حدث في شركة (OSTA) وتم بالفعل خروجها من السوق المصري نتيجة ممارسات أوبر في 2016، علما بأن شركة أوبر قد أقرت في بيانها المقدم إلى هيئة الرقابة المالية الأمريكية بعدم تحقيق أي أرباح واستعدادها للخسارة في سبيل منع شركات جديدة الدخول إلى السوق.

3- المنافسة وانخفاض أجور السائقين:

إذا وافق الجهاز على هذه الصفقة في مصر سيكون لدى أوبر أكثر من مليون نقلة في اليوم في مصر وأكثر من 800 ألف سائق. لا يمكن أن يكون هناك أي منافس في مصر مع وجود شركة بهذا الحجم.

تخيل مثلا أن تقوم إحدى شركات الاتصالات بالاستحواذ على الشركات الأخرى، كيف سيؤثر هذا على مستوى الخدمة والأسعار؟ هذا بالإضافة إلى أن شركة أوبر قد طرحت في البورصة الأمريكية مؤخرا وفي سبيل الوصول إلى الربحية لن تتحقق إلا بوقف المزايا التي تقدمها للسائقين، أما بالنسبة للسائقين فإن 70% من السائقين اشتروا سياراتهم بالقروض والسلفيات، اعتمادا على الدخل العالي من أوبر الذي سوف يقل بطبيعة الحال بعد الاستحواذ.

4- انخفاض الجودة والابتكار في ظل عدم وجود منافسة

انخفضت جودة أوبر مع مرور الوقت، على سبيل المثال، كانت أوبر شديدة الحرص على اختيار أنواع سيارات بعينها لخدمة أوبر المميزة UberSelect. تغير الأمر اليوم وبدأت في قبول سيارات أقل جودة.

إن الكيان المدمج قد يستمر في التدهور في المعايير، بالنظر إلى غياب المنافسة الفعالة والرقابة التنظيمية على معايير السلامة ومراقبة الجودة.

وما العمل؟

هنا، لا بد أن تتدخل الدولة لحماية المنافسة والمستهلك عن طريق إنشاء كيان وطني يشارك فيه كل من القطاع الخاص والدولة بجميع أجهزتها المعنية تحت متابعة ورقابة "الهيئة القومية للنقل الذكي"، وفي اعتقادي أن هناك كوادر مصرية مؤهلة لقيادة هذة المنظومة.

إن وقف عمليات الاندماج والاستحواذ الضارة بالمنافسة هو أمر معتاد في الاقتصادات الحرة بغرض حماية الفرص الاستثمارية التي قد تتضرر نتيجة إنشاء كيان مسيطر على السوق يستغل قدراته الناتجة عن الاندماج بغرض إقصاء أية منافسة أو استثمار محتمل داخل قطاعه.

إن سوق مصر سوق واعد وعملاق، وقد استطاعت الشركات العالمية أن تستفيد من هذا السوق وتسيطر عليه في مجال التكنولوجيا لعقود طويلة، ولكن تمثل هذه الفرصة في قطاع النقل العملاق هدفا كبيرا جدا لتوفير خدمات تليق بالمواطن المصري وتوفير بيئة خصبة للابتكار وحل المشاكل اليومية باستخدام التكنولوجيا.

إن من أهم أهداف قانون حماية المنافسة التي يعنى القانون بحمايتها هي المنافسة المحتملة التي ينص عليها القانون صراحة باعتبارها من أهم عوامل تقييم شكل المنافسة في السوق وحدتها.

إن المنافسة المحتملة هي الفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق وقدرة أي مستثمر لدخول السوق ومنافسة أطرافه بفعالية، ففي حالة انحسار فرص دخول السوق نتيجة أحد القائمين فيه بممارسات احتكارية إقصائية يحرمها قانون حماية المنافسة على الجهاز أن يتدخل لإعادة حالة المنافسة الطبيعية وفتح الأسواق أمام المستثمرين الجدد.

نحن أمام تحد خطير، وفرصة عملاقة!!

وذلك لأن الشركة المسيطرة شركة بعشرات المليارات وعلى استعداد تام للخسارة حتى عام 2024 على حسب ما نشروه، السؤال الآن من سيدفع فاتورة وحسابات هذه الخسارة؟ هل هو قطاع تكنولوجيا المعلومات لمرة أخرى؟ هل هو مجال الإبداع وريادة الأعمال مرة أخرى؟ ماذا نحن فاعلون؟ أم سنكون مفعولا به مرة أخرى؟



اللهم بلغت!!! اللهم فاشهد

كل الأرقام الموجودة في هذا المقال مبنية على أساس معرفتي بهذا السوق وعملى في شركة كريم سنة 2016 مع مراعاة معدلات النمو.

وائل الفخراني، نائب رئيس أول للعلاقات الحكومية لشركة «كريم العالمية» سابقًا