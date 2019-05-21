رياضة

رئيس الزمالك يعلن عن مفاجأة سارة للجماهير

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص
جمهور الزمالك
جمهور الزمالك
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع من جماهير ناديه، لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن وزارة الداخلية وافقت على ذلك دعما للزمالك في المباراة المهمة، بعد مشاورات مع النادي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي بذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف.
وأكد أن هذا القرار يؤكد قوة وزارة الداخلية ودورها الكبير في انضباط الأمن داخل البلاد، وأن واقعة إلقاء القبض على حمدي النقاز لاعب الفريق، لا تقلل من رجال الداخلية. ووجه رئيس الزمالك، دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحضور اللقاء، متمنيًا قبولها لتكون بمثابة بروفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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حمدى-النقاز

النقاز: قادرون على التعويض.. «ثقتنا لا حدود لها»

أكد التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بالرغم من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف دون رد. وتعرض الفريق الأبيض للخسارة أمام نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل من الضائع (90+4)، من هجمة مرتدة فشل دفاع الزمالك في إبعادها عن مرمى عمر صلاح، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019.
عمر صلاح

عمر صلاح: لا بديل عن الفوز بلقب الكونفدرالية

أعرب عمر صلاح، حارس مرمى نادي الزمالك، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به خلال مباراة نهضة بركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أنه تلقى دعمًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، من حارس الفريق محمود عبدالرحيم "جنش"، وعماد السيد، فضلا عن تلقيه اتصالات من شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني الأول. وقدم الحارس الشاب مستوى مميزا خلال مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان، وأنقذ الفريق الأبيض في أكثر من لقطة، رغم الخسارة التي تلقاها الزمالك بهدف دون رد جاء في الوقت بدلا من الضائع.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الكاف يعلن حكام موقعة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في مصر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية. وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الإسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشرة ظهرا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة. وطلبت بعثة الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.
جماهير الزمالك

سويلم: الدولة ستساند الزمالك للتتويج بالكونفدرالية

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مخاطبة الجبلاية الجهات الأمنية من أجل حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب. وقال سويلم في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة «ميجا إف إم»: «الدولة كلها ستساند الزمالك من أجل التتويج بالكونفدرالية.. وسيكون هناك دعم من كل الجهات المعنية، ومن المؤكد أن مدرجات برج العرب ستمتلئ بجمهور مصر وليس الزمالك فقط».
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