رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

سهير البابلي

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".

وعلّقت إسعاد يونس على الفيديو الذي جمعها بصديقتها سهير البابلي، قائلةً: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتي ربنا يحفظك ويخليكي لينا". وكانت تعرضت الفنانة سهير البابلي، لوعكة صحية شديدة، خلال الساعات الماضية، دخلت على إثرها المستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على صحتها. وحرص على زيارتها المخرج عمر زهران،