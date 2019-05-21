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رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
سهير البابلي
سهير البابلي
حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
وعلّقت إسعاد يونس على الفيديو الذي جمعها بصديقتها سهير البابلي، قائلةً: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتي ربنا يحفظك ويخليكي لينا". وكانت تعرضت الفنانة سهير البابلي، لوعكة صحية شديدة، خلال الساعات الماضية، دخلت على إثرها المستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على صحتها. وحرص على زيارتها المخرج عمر زهران،
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ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
فيلم-الممر

البوستر الرسمي لـ«الممر».. أول أفلام عيد الفطر

نشر الفنان أحمد رزق، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مساء اليوم الإثنين، صورة البوستر الرسمي لفيلم "الممر" الجامع لكل أبطاله، حيث يظهر فيه الفنان أحمد عز وهو يحمل في يده أحد الأسلحة النارية، مرتديًا الزي العسكري، ومن حوله بالمثل بقية الأبطال، حيث يشارك في بطولة الفيلم مجموعة ضخمة من النجوم، هم: أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدي. وكتب أحمد رزق على الأفيش: "عيد الفطر المبارك.. الممر.. إخراج شريف عرفة".
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سهير-البابلي-في-العناية-المركزة (2)

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي(صور)

نشر المخرج عمر زهران، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورًا تجمعه مع الفنانة القديرة سهير البابلي، والتي تم حجزها في العناية المركزة بأحد المستشفيات، وكتب: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن، الرائعة دومًا.. سهير البابلي". وقد تفاعل الجمهور سريعًا مع المنشور الخاص بـ"زهران" حيث علقوا بالدعاء لها بتمام الشفاء، كما تذكروا لها العديد من الشخصيات التي قدمتها في مسيرتها الفنية الحافلة، كما طلبوا من "زهران" أن يوصل سلامهم لها، وأنهم جميعًا يدعون لها بالصحة والعافية.
احمد-سعد

أحمد سعد يفتتح خيمة سحور.. هل يفكر في الاعتزال؟

أعلن المطرب أحمد سعد عن مشروع جديد له، لكنه وبحسب تعبيره لا علاقة له بعالم الفن، حيث نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أعلن فيها افتتاحه خيمة سحور تحمل اسمه خلال شهر رمضان المقبل، وقال: "توكلنا على الله، خيمة أحمد سعد، وده أول مشروع أعمله في حياتي بعيد عن الفن، يمكن تصيب وأبعد عن الفن حقيقي.. يا رب". حديث "سعد" حول "الابتعاد عن الفن دفع الكثير من متابعيه إلى التخمين أن المطرب ينوي بالفعل أن يعتزل، وفيما دعاه البعض إلى عدم التفكير في هذا الأمر، قائلين إنه ليس أول أو آخر من يمر بظروف صعبة، ويجب عليه أن يتجاوزها.
افتتاح-مهرجان-المركز-الكاثوليكي-للسينما رغدة-(14)

بسمة وهبة تطلب الدعاء لرغدة: تعبانة وصعبانة عليّا

قامت النجمة السورية رغدة، قبل يومين، بإجراء فحوصات طبية على القلب للاطمئنان على حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة، واليوم الإثنين، حرصت الإعلامية بسمة وهبة على الدعاء للفنانة القديرة بالشفاء، كما طلبت من جمهورها الدعاء لها، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت بسمة صورة لها مع رغدة من كواليس الموسم الجديد لبرنامجها "شيخ الحارة"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، وعلّقت: "ألف سلامة عليكي، برجاء الدعاء للفنانة رغدة التي أُصيبت بوعكة صحية تحتاج الدعاء".
مى نور الشريف وبوسي

رسالة مؤثرة من مي نور الشريف لوالدها في ذكرى ميلاده

حرصت مي نور الشريف على إحياء ذكرى والدها فى عيد ميلاده اليوم، بنشر صور مجمعة لبعض لحظاتها معه عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها بكلمات حزينة قائلة: «واحشنى جدا.. نفسي أقعد في حضنك وأحكيلك حاجات كتيرة، وآخد بنصيحتك، عيدك في الجنة يا حبيبي.. الفاتحة». مي شاركت والدها فى بعض الأعمال، أبرزها مسلسل «الدالى» بأجزائه، و«عرفة البحر»، كما أثبتت موهبتها فى أعمال أخرى، منها «اللهم إنى صائم، قضية معالي الوزيرة» وغيرهما.
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