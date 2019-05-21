رياضة

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص
جروس
جروس
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
وطالب رئيس القلعة البيضاء، جمهور ناديه بالتشجيع طوال الـ90 دقيقة، خلال مباراة الإياب أمام نهضة بركان، وعدم الانشغال بأية أمور اخرى، كتوجيه السباب للنادي الأهلي، أو الإعلامي أحمد شوبير، أو أجهزة الدولة. واستمر في حديثه: «متأكد من حضور أكثر من 60 ألف في برج العرب، وأؤكد للجماهير أن نهضة بركان فريق
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جماهير-الزمالك

رئيس الزمالك يعلن عن مفاجأة سارة للجماهير

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع من جماهير ناديه، لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن وزارة الداخلية وافقت على ذلك دعما للزمالك في المباراة المهمة، بعد مشاورات مع النادي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي بذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف.
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أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: فخورون بما قدمناه في الكونفدرالية

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق الأبيض لديهم حالة تركيز شديدة قبل مواجهة نهضة بركان، في الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم الأحد. وأضاف أمير، خلال تصريحاته بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الفريق خاض مشوارًا طويلا في بطولة الكونفدرالية حتى الوصول للنهائي، ويعاني في هذه المرحلة من ظروف صعبة بسبب الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوفه، بداية من مصطفى فتحي، وفرجاني ساسي، وخالد بوطيب، مرورًا بجنش، وعماد السيد مؤخرًا.
جماهير-الزمالك

تذاكر مجانية لجماهير الزمالك في نهائي الكونفدرالية

أعلن مجلس إدارة نادي نهضة البركان المغربي، عن توفير التذاكر الخاصة بمباراته أمام نظيره الزمالك، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على الملعب البلدي لبركان، لجماهير الفريق المصري، مجانًا بشرط توافر جواز سفرهم المصري، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للنادي المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، حيث نشر بيانًا مساء اليوم الخميس يُشدد على ترحيب إدارة نهضة بركان بالفارس الأبيض والوفد المرافق له والجماهير الزملكاوية، في المملكة المغربية.
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الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة نهضة بركان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، تدريباته مساء اليوم الخميس، في الخامسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في إطار استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، والمقرر لها يوم الأحد المقبل في المملكة المغربية. ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الزمالك، مطار القاهرة مساء اليوم، متجهة إلى المغرب لخوض مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية.
جروس

«كاف» يتغنى بالساحر جروس قبل نهائي الكونفيدرالية

تغنى الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالسويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك لما حققه في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الحالي، والصعود بالفريق للنهائيات بعد أن كان في مؤخرة المجموعة في دور المجموعات، وذلك قبل اللقاء المقرر لفريقه أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي البطولة، التى ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب البلدي بالمغرب، حيث وصفه "كاف" بالمدرب «الساحر» بعد الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى للفريق الأبيض بالكونفيدرالية.
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