رياضة

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
وتابع: «غصب عنكم أنا أخدت بطولات كتير للزمالك في عهدي، ونص بطولات الزمالك في الدوري كانت وأنا موجود». وأعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع من جماهير ناديه، لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل، في إياب نهائي
اقرأ المزيد
مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
جماهير-الزمالك

رئيس الزمالك يعلن عن مفاجأة سارة للجماهير

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع من جماهير ناديه، لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن وزارة الداخلية وافقت على ذلك دعما للزمالك في المباراة المهمة، بعد مشاورات مع النادي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي بذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف.
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك وحسنية اغادير (5)

رئيس الزمالك للاعبيه: تنتظركم أكبر مكافأة في التاريخ

رصد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مكافآة ضخمة للاعبي الفريق الأبيض في حالة تتويجهم بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «أقول للاعبين إنهم إذا حصدوا لقب البطولة سيتم صرف أكبر مكافأة في تاريخ النادي لهم، مؤكدًا أن ثقته كبيرة بهم جميعًا وفي الحارس عمر صلاح، الذي نجح في كل الاختبارات الصعبة التي مر بها سابقًا».
الزمالك وسموحة (16)

مران الزمالك.. ظهور النقاز وحفل إفطار من الرئيس

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي في ميت عقبة، قبل أن يتوجه إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على الملعب البلدي لبركان، وشهد المران انتظام التونسي حمدي النقاز في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما تغيب عن التدريب الذي أقيم مساء أمس بسبب احتجازه في قسم شرطة الشيخ زايد بسبب قيادة سيارة غير مرخصة.
الزمالك وسموحة (16)

رئيس نهضة بركان يرد على تصريحات رئيس الزمالك

رد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونادي نهضة بركان، على تصريحات رئيس نادى الزمالك التى حذر فيها الأخير رئيس نهضة بركان من التلاعب بأى وسيلة فى مباراة الفريق الأبيض أمام الفريق المغربى والتى ستقام يوم الأحد المقبل فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية، وقال لقجع فى تصريحات مصورة له اليوم الثلاثاء: "كنت لا أريد الحديث فى هذا الموضوع، ولكن كانت هناك مكالمة وحيدة بينى وبين رئيس الزمالك فى مارس الماضى، حيث طلب وقتها السماح لخالد بوطيب مهاجم الزمالك بمغادرة المنتخب المغربى، وكان ردى عليه لا".
فريق-نهضة-بركان

لاعب بركان عن مواجهة الزمالك: نسعى لدخول التاريخ

أكد حمدي العشير، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، أن فريقه لا يركز حاليًا سوى في مواجهة نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نظيره الزمالك، جاء ذلك في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "تركيزنا كبير على مواجهة الزمالك، الذي نعرفه جيدًا، فالفريق الأبيض له تاريخ كبير في البطولات الإفريقية، لذلك سيكون النهائي له طعم خاص بالنسبة لنا جميعًا، في مثل هذه المواجهات تحقيق الفوز أهم من أي شيء، وسنقاتل من أجل تحقيق الانتصار والتتويج بالبطولة القارية".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org