رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ ص

سيد عبد الحفيظ

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».

وتابع: «غصب عنكم أنا أخدت بطولات كتير للزمالك في عهدي، ونص بطولات الزمالك في الدوري كانت وأنا موجود». وأعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع من جماهير ناديه، لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل، في إياب نهائي