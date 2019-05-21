«رؤية» لسينما الشباب يبدأ عروضه السبت القادم

تحرير:كريم محجوب ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

إيناس عبدالدايم

يفتتح المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى «رؤية» لسينما الشباب، الذي ينظمة المركز برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، وذلك في يوم السبت القادم الموافق 25 من شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن تتضمن أقسام المسابقات الخاصة بالملتقى في دورته الثالثة 23 فيلمًا متنوعًا ما بين التسجيلي والروائي القصير. وتستمر فعاليات ملتقى «رؤية» لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من السبت 25 مايو وحتى الإثنين الموافق 27 مايو.

تتكون لجنة تحكيم الدورة الثالثة لملتقى «رؤية» من الفنانة سلوى محمد علي والمخرج محمود سليمان والناقد والمؤلف الفلسطيني الدكتور وليد سيف. ملتقى «رؤية» المقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، تبدأ عروضه في التاسعة مساءً من أيام الملتقى، وذلك بمركز الهناجر للفنون