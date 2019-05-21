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«رؤية» لسينما الشباب يبدأ عروضه السبت القادم

تحرير:كريم محجوب ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
يفتتح المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى «رؤية» لسينما الشباب، الذي ينظمة المركز برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، وذلك في يوم السبت القادم الموافق 25 من شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن تتضمن أقسام المسابقات الخاصة بالملتقى في دورته الثالثة 23 فيلمًا متنوعًا ما بين التسجيلي والروائي القصير. وتستمر فعاليات ملتقى «رؤية» لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من السبت 25 مايو وحتى الإثنين الموافق 27 مايو.
تتكون لجنة تحكيم الدورة الثالثة لملتقى «رؤية» من الفنانة سلوى محمد علي والمخرج محمود سليمان والناقد والمؤلف الفلسطيني الدكتور وليد سيف. ملتقى «رؤية» المقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، تبدأ عروضه في التاسعة مساءً من أيام الملتقى، وذلك بمركز الهناجر للفنون
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نقل الفنان محمد نجم إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة

أصيب الفنان الكوميدى محمد نجم، بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة. وطالب الفنان طلعت زكريا جمهور محمد نجم ومحبيه بأن يدعوا له بالشفاء، دون أن يذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية، ودون أن يوضح شيئا عن مرضه. ويخضع نجم حاليا للعلاج داخل غرفة العناية المركزة التي أودع بها فور وصوله إلى المستشفى. الفنان محمد نجم، هو محمد محمد علي عوض، ولد في 15 يناير 1944، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ومتزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وتُدعى «يسرية».
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من هو «الكوميديان» كولن جوست خطيب سكارليت جوهانسون؟

أعلنت الممثلة الأمريكية الجميلة سكارليت جوهانسون، عن خطبتها للممثل الكوميديان كولن جوست، بعد علاقة امتدت عامين، حاولت فيها "سكارليت" أن تبقيها عن أعين الجمهور ووسائل الإعلام، خاصةً بعد فشل علاقاتها العاطفية السابقة مع الممثل الامريكي رايان رينولدز، إلا أن الحظ يبدو أنه حليف سكارليت جوهانسون في هذه العلاقة، فـ"كولن" يتمتع بالوسامة والذكاء، فهو خريج جامعة هارفارد ومؤلف ناجح لبرنامج SNL، كما شارك "سكارليت" العمل على برنامج Us Show الذي كان السبب في تعارف الثنائي، حسب مجلة Hellow الأمريكية.
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MBC مصر: الاحتفال بعادل إمام مستمر طوال العام

قدمت مجموعة قنوات MBC مصر من بداية شهر يناير في العام الحالي 2019 سلسلة من الاحتفالات الخاصة بالزعيم عادل إمام، وذلك بمناسبة عيد ميلاده وإتمامه 79 عامًا يتخللها أكثر من 40 عامًا وهو على قمة عرش النجومية في مصر والعالم العربي، وبدأت القنوات خطتها بتخصيص ساعة يومية منذ بداية العام، لعرض جميع المسلسلات التي قدّمها الكوميديان الكبير على شاشة القناة، وأنتجتها شركة "سينرجي"، حيث عرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية مسلسلات: "أستاذ ورئيس قسم، و"مأمون وشركاه"، وصاحب السعادة".
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يسرا اللوزي: كل نجوم رمضان حصلوا على نصف أجورهم فقط

حلت الفنانة الشابة يسرا اللوزي ضيفة على قناة العربية مع الإعلامية سارة الدندراوي، وأجابت عن عدد كبير من الأسئلة في المجال الفني وخارجه، إذ أفصحت عن جنسية والدتها ومهارتها في كرة القدم. بدأت الحلقة بسؤالها عن دراستها فأجابت: "لم أستطع استكمال دراسة القانون الدولي لأنه أصابني باكتئاب"، وعن بدايتها الفنية مع المخرج يوسف شاهين فترى أنها فترة ماتعة، وتعلمت منه الكثير، إذ لم تكن تملك خبرات. وأوضحت "اللوزي" أنها كانت تؤيد قديمًا أن يعبر الفنان عن آرائه السياسية لكن مع الوجود الكبير للسوشيال ميديا، أصبح من الأفضل أن يصمت حتى لا يتعرض لانتقادات كبيرة.
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صابر الرباعي: سعد لمجرد فنان مجتهد..شدة وتزول(فيديو)

قال الفنان صابر الرباعي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "عايشة شو" الذي تقدمه مواطنته الإعلامية التونسية عائشة عثمان، إنه رفض خوض تجربة التمثيل بعد نجاح أغنية "سيدي منصور"، حيث عُرض عليه المشاركة بفيلم "حب البنات" مع الفنانة ليلى علوي، ولكنه اعتذر وأخد الفنان أشرف عبدالباقي دوره في الفيلم، معللا رفضه بأنه كان يهاب التجربة، مضيفًا: "كنت شايف إن عضمي طري"، مشيرًا إلى أنه ندم على عدم التسجيل مع الفنانة القديرة وردة قبل وفاتها، حيث كانت علاقته بها علاقة الأم بابنها، متابعًا: "كانت بتطبخلي كسكسي جزائري ومكرونة".
وزيرة الثقافة تعزف في حفل فني بجامعة المنيا (6)

الأوبرا تحيي ذكرى نصر العاشر من رمضان

تحتفل وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، بذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، الموافق العاشر من رمضان، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، في أمسية فنية رائعة يحييها المطرب الكبير محمد ثروت، ويقدم فيها باقة مهمة من أشهر أغانيه الوطنية والدينية. وتقام الاحتفالية على مسرح الميدان بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية في التاسعة من مساء اليوم. وتشهد الاحتفالية تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر والقوات المسلحة الذين شاركوا فى النصر المجيد.
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