رياضة

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ ص
الزمالك
الزمالك
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
كما كشف عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع من جماهير ناديه، لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وخسر الزمالك بهدف دون رد أمام الفريق المغربي، في ذهاب نهائي البطولة، خلال اللقاء الذي أقيم، منتصف ليل الأحد،
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سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
جماهير-الزمالك

رئيس الزمالك يعلن عن مفاجأة سارة للجماهير

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع من جماهير ناديه، لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن وزارة الداخلية وافقت على ذلك دعما للزمالك في المباراة المهمة، بعد مشاورات مع النادي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي بذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف.
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الزمالك وحسنية اغادير (5)

رئيس الزمالك للاعبيه: تنتظركم أكبر مكافأة في التاريخ

رصد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مكافآة ضخمة للاعبي الفريق الأبيض في حالة تتويجهم بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «أقول للاعبين إنهم إذا حصدوا لقب البطولة سيتم صرف أكبر مكافأة في تاريخ النادي لهم، مؤكدًا أن ثقته كبيرة بهم جميعًا وفي الحارس عمر صلاح، الذي نجح في كل الاختبارات الصعبة التي مر بها سابقًا».
الزمالك وحسنية اغادير (5)

رئيس الزمالك عن رفع إيقاف الكاف: لا يصح إلا الصحيح

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنباء رفع الإيقاف عنه من جانب الاتحاد الإفريقي «كاف»، قائلا: «هناك حملة مسعورة يقودها بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ضدي بالاتفاق مع حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد». وكان أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، صرح بأن الكاف قبل التماس رئيس الزمالك، وأنه سيحضر نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضبة بركان المغربي. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة المحور، أن تلك الحملة بدأت بقرار منعه من حضور المباريات، لكنه حصل على حكم نهائي، بإلغائه، ويعتبره حكمًا للتاريخ، وليس له بشكل شخصي.
الزمالك وسموحة (16)

رئيس الزمالك لمنتقديه: إنتوا عايزين إيه تاني؟

قال رئيس نادي الزمالك، إن نصف بطولات الدوري التي حققها النادي الأبيض عبر تاريخه، جاءت في عهده، مشيرًا إلى أن هناك بعض الكارهين له يحاولون انتقاده طوال الوقت مهما حقق انجازات مع النادي، وأنه لا توجد بينه مشكلة مع الألتراس، لكن المشكلة الحقيقية مع أي شخص يهاجم الجيش المصري. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن البطولات التي حصدها الفريق هذا الموسم في معظم الألعاب الجماعية خير دليل على نجاح النادي ومجلس إدارته، معلقًا: «إنتوا عايزين إيه تاني؟».
جروس

رئيس الزمالك يهاجم قطر: الراجل يطلع جواب جروس

شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا على قناة beIN sports، وبعض المواقع القطرية، بسبب الإشارة في بعض التقارير، الأربعاء، إلى طلب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض الرحيل رسميًا عن النادي، وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على قناة المحور، إن هناك تربصا به من المنتمين لدولة قطر، بسبب موقفه ضدهم ردًا على دعمهم لعدد من الجماعات الإرهابية، معلقًا: «لن ينسوا موقفي ضدهم».
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