ترامب: إيران ستواجه «قوة هائلة» إن تحركت ضد أمريكا

تحرير:وكالات ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستواجه «قوة هائلة» إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب، خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أن إيران أبدت عدائية شديدة تجاه الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران «عندما يكونون مستعدين». وفى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإثنين، نفى ترامب أن واشنطن «لم تسع لبدء حوار مع طهران».

وأضاف ترامب فى تغريدته: «تم تداول أخبار مزيفة بأن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة»، موضحا أنه «يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني»، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد.وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، بثتها مساء الأحد، تعهد الرئيس الأمريكي بعدم حصول إيران على السلاح النووي،