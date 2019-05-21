جريمة

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
الانتحار - أرشيفية
الانتحار - أرشيفية
على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
على الفور انتقلت ضباط مباحث مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم، إلى محل البلاغ.وبسؤال والدته، ووالده، وشقيقه، أفادوا بأنه حان وقت الإفطار فلم يجدوا عبد الرحمن، فصعد شقيقه بحثا عنه يدعوه إلى تناول الإفطار معهم، إلا أنه فوجئ بالمتوفى وقد أقدم على الانتحار شنقًا بالمنزل داخل شقته الكائنة بالطابق الثالث،
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الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

انتحار ربة منزل بالإسكندرية لمرورها بأزمة نفسية

بعد معاناة من المرض النفسي، انتحرت طالبة جامعية، بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الرابع، بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية، حيث تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغا بانتحار طالبة جامعية بمنطقة السيوف، حيث انتقل مأمور وضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة "أ. س" 25 سنة، طالبة بكلية آداب جامعة الإسكندرية، مسجاة أمام العقار سكنها وبها إصابات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وبالعرض على مدير أمن الإسكندرية أمر بالإحالة للنيابة.
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الانتحار-شنقا

أرملة تنتحر وتترك طفليها لفشلها في الزواج بالدقهلية

"ومن الحب ما قتل".. مقولة تنطبق على أرملة شابة وأم لطفلين، أقدمت على شنق نفسها بايشارب في غرفة نومها بمدينة المنصورة، بعد دخولها في حالة نفسية سيئة بسبب فشل علاقة عاطفية لها، إذ أخلف حبيبها قراره بالزواج منها وأنهى الخطوبة ورفض العودة لها، كما رفضت والدة زوجها الراحل إعطاءها طفليها بعد أن انتزعت منها حضانتهما. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من ضباط مباحث المنصورة، بالعثور على جثة أرملة تدعى"سمر.م.م." 32 عامًا، منتحرة في غرفتها بشارع سوق الجملة.
جثث

المصروف وخلافات.. قتيلان ومنتحر حصيلة أول يوم رمضان

قتيلان ومتوفى ومصاب كانت حصيلة اليوم الأول من شهر رمضان، في 3 محافظات، الأولى وقعت حينما أقدم زوج بالقليوبية على قتل زوجته بعدة طعنات، بسبب مطالبتها له بتوفير مصروفات المنزل وشهر رمضان، وإصابة شقيقها حال التدخل للدفاع عن أخته المجني عليها بإصابات بالغة، وشهدت الحادثة تطورًا بتعدي أهلية القتيلة على أطقم الأطباء بمستشفى بنها الجامعي، وفي البحيرة أقدم مزارع على التخلص من جاره الطالب في المرحلة الثانوية، بسبب خلافات مالية. ألقي القبض على المتهمين في الجريمتين، وفي الإسكندرية أقدم شاب على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.
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بسبب ضائقة مالية| انتحار بقال بطلق ناري في القليوبية

أقدم صاحب محل بقالة بقرية أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، اليوم الإثنين، على الانتحار بأن أطلق النار على نفسه لمروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد قيام صاحب محل بقالة بإطلاق النار على نفسه، وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين وفاة المدعو "سعيد. س. ف" 31 عامًا، صاحب محل بقالة ومقيم بـ"أبو زعبل" بدائرة المركز، على أثر قيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه بمنتصف البطن ولقى مصرعه في الحال.
انتحار

بعد البحيرة.. مصرع طالبة بأقراص حفظ الغلة في الفيوم

لقيت طالبة مصرعها في الفيوم، اليوم الأربعاء، بعد أن تناولت "خيارة" بها قرص سوس القمح، وتم نقل الجثة إلى المشرحة. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى أبشواي المركزي يفيد بوصول "د.أ.ع.م" 16عامًا طالبة ومقيمة قرية زيد دائرة مركز شرطة أبشواي "جثة هامدة" إدعاء تناول مادة سامة. وأكد والد الفتاة، أنّ سبب وفاتها هو تناولها ثمرة خيار بها مسحوق مكافحة أقراص مكافحة تسوس القمح، موضوعة بالمنزل لمكافحة الفئران، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.
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