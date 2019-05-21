في مثل هذا اليوم.. انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق

تحرير:محمد عودة ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

محمود الزغبي - رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم 21 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2000: انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي المتهم بتهم فساد والموجود بمنزله تحت الإقامة الجبرية. وفي عام 1291: المسلمون يستردون مدينة صيدا بقيادة الأشرف قلاوون من أيدي الصليبيين بعد استرداد عكا، وبذلك قضى على الوجود الصليبي تماما بالشام بعد أن ظل نحو 200 عام. وفي عام 1471: قتل هنري السادس ملك إنجلترا بالسجن.

وفي عام 1851: كولومبيا تلغي الرق.وفي عام 1871: الحكومة الفرنسية تغزو كميون باريس وتقاتل سكانه لتقتل منهم نحو 20000 في أسبوع دامٍ.وفي عام 1881: تأسيس الصليب الأحمر الأمريكي.وفي عام 1904: تأسيس الفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا بباريس.وفي عام 1980: الصين تطلق ثاني صاروخ عابر للقارات لها.وفي