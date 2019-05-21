سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

في مثل هذا اليوم.. انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق

تحرير:محمد عودة ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
محمود الزغبي - رئيس وزراء سوريا الأسبق
محمود الزغبي - رئيس وزراء سوريا الأسبق
في مثل هذا اليوم 21 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2000: انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي المتهم بتهم فساد والموجود بمنزله تحت الإقامة الجبرية. وفي عام 1291: المسلمون يستردون مدينة صيدا بقيادة الأشرف قلاوون من أيدي الصليبيين بعد استرداد عكا، وبذلك قضى على الوجود الصليبي تماما بالشام بعد أن ظل نحو 200 عام. وفي عام 1471: قتل هنري السادس ملك إنجلترا بالسجن.
وفي عام  1851: كولومبيا تلغي الرق.وفي عام 1871:  الحكومة الفرنسية تغزو كميون باريس وتقاتل سكانه لتقتل منهم نحو 20000 في أسبوع دامٍ.وفي عام 1881: تأسيس الصليب الأحمر الأمريكي.وفي عام 1904: تأسيس الفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا بباريس.وفي عام 1980: الصين تطلق ثاني صاروخ عابر للقارات لها.وفي
اقرأ المزيد
العقيد الركن تركي المالكي

السعودية تعترض أهدافًا جوية معادية في جدة والطائف

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أهدافًا جوية معادية في محافظتي جدة والطائف وقامت بتدميرها. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: "إنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف". وحسب "واس"، أوضح المالكي، أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يبعث برسالة شكر وتقدير للسيسي

بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبّر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في رسالته اليوم، عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق.
احمد-قايد-صالح (2)

صالح: انتخابات الرئاسة تجنبنا الدخول في فراغ دستوري

أكد نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الاثنين، إن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة، وسيجنب البلاد فخ الفراغ الدستوري. وقال الفريق قايد صالح - في كلمة خلال زيارته لولاية ورقلة (شرق)، اليوم الاثنين - نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط "إن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها".
نساء داعش

القبض على «مسؤول السبايا» في داعش بالعراق

تمكنت شرطة محافظة نينوى في العراق من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يشغل منصب مسؤول "السبايا" في التنظيم خلال سيطرته على مدينة الموصل شمالي البلاد. وحسب "سكاي نيوز - عربية"، تمكنت شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على "مسؤول السبايا"، الذي عمل أيضا في "وسائل إعلام" كان يستخدمها التنظيم المتطرف في بث ونشر جرائمه بحق الأبرياء. وتم القبض على مسؤول "سبايا" داعش المتحدر من عائلة داعشية معروفة في منطقة حي السماح بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفقا لبيان الشرطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الحرب

في مثل هذا اليوم.. أعلنت بريطانيا الحرب على فرنسا

في مثل هذا اليوم 18 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1803: بريطانيا تعلن الحرب على فرنسا بسبب تدخل نابليون بونابرت في شؤون إيطاليا وسويسرا. وفي عام 1000: أخذ البيعة لعبدالرحمن الداخل مؤسس الخلافة الأموية في الأندلس. وفي عام 1291: المماليك يسيطرون على مدينة عكا الفلسطينية بعد طرد الصليبيين منها. وفي عام 1910: الأرض تمر بمدارها بذيل المذنب هالي.
نيكولا ساركوزي

في مثل هذا اليوم.. ساركوزي يتسلم السلطة في فرنسا

في مثل هذا اليوم 16 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2007: الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يتسلم السلطة رسميا. وفي عام 1804: نابليون بونابرت يصبح إمبراطورا على فرنسا. وفي عام 1964: قيام الاحتفالات بانتهاء المرحلة الأولى من السد العالي في مصر. وفي عام1916: إبرام إتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا وذلك لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الإمبراطورية العثمانية.
القدس (2)

زي انهاردة.. إسرائيل تعلن القدس المحتلة عاصمة لها

في مثل هذا اليوم 15 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1980: إسرائيل تعلن أن القدس العربية المحتلة هي عاصمتها إلى الأبد. في عام 1571: التتار يحرقون العاصمة الروسية موسكو بعد الاستيلاء عليها. وفي عام 1948: الجيوش العربية تدخل فلسطين إبان حرب 1948، ويعرف هذا اليوم بتقسيم فلسطين. وفي عام 1923: تأسيس إمارة شرق الأردن.
جمال-عبد-الناصر

في مثل هذا اليوم.. قطعت مصر علاقتها بألمانيا الغربية

في مثل هذا اليوم 13 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1965: قطع جمال عبد الناصر العلاقات المصرية الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وفي عام 1805: الزعيم الوطني عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا، وقد نجحت هذه الثورة المسلحة في إقصاء خورشيد عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليا على مصر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org