فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

نقل الفنان محمد نجم إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ ص
الفنان محمد نجم
الفنان محمد نجم
أصيب الفنان الكوميدى محمد نجم، بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة. وطالب الفنان طلعت زكريا جمهور محمد نجم ومحبيه بأن يدعوا له بالشفاء، دون أن يذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية، ودون أن يوضح شيئا عن مرضه. ويخضع نجم حاليا للعلاج داخل غرفة العناية المركزة التي أودع بها فور وصوله إلى المستشفى. الفنان محمد نجم، هو محمد محمد علي عوض، ولد في 15 يناير 1944، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ومتزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وتُدعى «يسرية».
بدأ رحلته الفنية من خلال الانضمام لفرقة عبد المنعم مدبولي، ووصف الأخير بأنه «كان بحرًا كوميديًا لا يجّف»، وتتلمذ على يديه، وأول أعماله المسرحية عام 1968 حين شارك في مسرحية «موزة و3 سكاكين»، وقدم أول بطولة مسرحية له عام 1970 في مسرحية «حاجة تلخبط» أمام الفنانة نجوى سالم، وفي عام 1971، شارك في أول أفلامه
اقرأ المزيد
إيناس-عبد-الدايم

«رؤية» لسينما الشباب يبدأ عروضه السبت القادم

يفتتح المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى «رؤية» لسينما الشباب، الذي ينظمة المركز برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، وذلك في يوم السبت القادم الموافق 25 من شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن تتضمن أقسام المسابقات الخاصة بالملتقى في دورته الثالثة 23 فيلمًا متنوعًا ما بين التسجيلي والروائي القصير. وتستمر فعاليات ملتقى «رؤية» لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من السبت 25 مايو وحتى الإثنين الموافق 27 مايو.
Scarlett-Johansson

من هو «الكوميديان» كولن جوست خطيب سكارليت جوهانسون؟

أعلنت الممثلة الأمريكية الجميلة سكارليت جوهانسون، عن خطبتها للممثل الكوميديان كولن جوست، بعد علاقة امتدت عامين، حاولت فيها "سكارليت" أن تبقيها عن أعين الجمهور ووسائل الإعلام، خاصةً بعد فشل علاقاتها العاطفية السابقة مع الممثل الامريكي رايان رينولدز، إلا أن الحظ يبدو أنه حليف سكارليت جوهانسون في هذه العلاقة، فـ"كولن" يتمتع بالوسامة والذكاء، فهو خريج جامعة هارفارد ومؤلف ناجح لبرنامج SNL، كما شارك "سكارليت" العمل على برنامج Us Show الذي كان السبب في تعارف الثنائي، حسب مجلة Hellow الأمريكية.
robert-pattinson

بطل سلسلة Twilight نجم أفلام «باتمان» الجديد

اعلنت صحيفة Variety الأمريكية، عن قرب تعاقد الممثل الأمريكي روبرت باتينسون مع شركة "وارنر براذرز" للإنتاج السينمائي للقيام بدور "باتمان" في سلسلة أفلامها الجديدة، بعد أن أعلن الممثل الأمريكي بن أفليك انسحابه من السلسلة رسميًا في أعقاب فشل أفلامه السابقة، التي أدى فيها شخصية باتمان. وحتى الآن لا تتوافر أي تفاصيل حول الفيلم الذي سيقوم به باتينسون، اسمه، أو موعد صدوره، كل ما نعرفه هو أن الفيلم سيركز على شخصية باتمان، وشبابه، والتدريبات القاسية التي مر بها، كي يصبح بطلا خارقا، ومن المتوقع أن تبنى أحداث الفيلم على قصص شركة DC المصورة.
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-ادم

أحمد آدم: محمد رمضان صنع نجوميته بإثارة الجدل(فيديو)

استنكر الفنان أحمد آدم، مساء اليوم الثلاثاء، اتهام النجم الكوميدي محمد نجم، له بتقليده وعدم خلق شخصية مختلفة عنه، متسائلا عن سبب عدم إدلاء الأخير بهذا التصريح عند عملهما معًا في مسرحية البلدوزر، مضيفًا: "أنا مش عايز أغلط عشان هو راجل كبير، بس هو واخد مني موقف من زمان لأني سيبتله مسرحية ومشيت من غير ما أقوله السبب"، موضحًا أنه لم يرد أبدًا على تصريحات نجم التي تهين قدراته الفنية منذ 20 عامًا، متابعًا: "أنا مغلطش فيه رغم أني أقدر أكره فيه الناس في ليلة واحدة لو حكيت عن المواقف اللي شوفتها بعيني، بس أنا أرفض أعمل ده لأني أكبر من كده".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org