نقل الفنان محمد نجم إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ ص

الفنان محمد نجم

أصيب الفنان الكوميدى محمد نجم، بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة. وطالب الفنان طلعت زكريا جمهور محمد نجم ومحبيه بأن يدعوا له بالشفاء، دون أن يذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية، ودون أن يوضح شيئا عن مرضه. ويخضع نجم حاليا للعلاج داخل غرفة العناية المركزة التي أودع بها فور وصوله إلى المستشفى. الفنان محمد نجم، هو محمد محمد علي عوض، ولد في 15 يناير 1944، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ومتزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وتُدعى «يسرية».

بدأ رحلته الفنية من خلال الانضمام لفرقة عبد المنعم مدبولي، ووصف الأخير بأنه «كان بحرًا كوميديًا لا يجّف»، وتتلمذ على يديه، وأول أعماله المسرحية عام 1968 حين شارك في مسرحية «موزة و3 سكاكين»، وقدم أول بطولة مسرحية له عام 1970 في مسرحية «حاجة تلخبط» أمام الفنانة نجوى سالم، وفي عام 1971، شارك في أول أفلامه