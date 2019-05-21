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العثور على 12 مقبرة جماعية لـ«داعش» في العراق

تحرير:وكالات ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ ص
العثور على مقابر جماعية - أرشيفية
العثور على مقابر جماعية - أرشيفية
عثر فريق أممي يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية في العراق وتجاوزات أخرى، على 12 مقبرة جماعية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يعمل الفريق على جمع شهادات يمكن أن تستخدم أمام محاكم عراقية أو محاكم أخرى وطنية، بحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «فرانس برس». وفي 2017، اتفق مجلس الأمن الدولي على فتح تحقيق أممي للتأكد من أن تنظيم «داعش» الإرهابي سيحاكم على جرائم حرب ارتكبها في العراق وسوريا. جاء ذلك بعد أن رفعت هذا الملف نادية مراد، الناشطة الأيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018.
وقال المحامي البريطاني كريم أسد أحمد خان، رئيس الفريق، خلال التقرير الذى رفعه للمجلس، إن الجهود ركزت على 3 تحقيقات أولية: مجزرة الأقلية الأيزيدية في 2014، والجرائم المرتكبة في الموصل بين 2014 و2016، والقتل الجماعي لمجندين عراقيين في تكريت في يونيو 2014.وكانت الحكومة العراقية قد رفضت دعوات لفتح تحقيق
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زي انهاردة.. قرار بوقف إطلاق النار بين العرب واليهود

في مثل هذا اليوم 22 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. وفي عام 1176: طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب. وفي عام 1945: الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.
استهداف النفط

السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
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استهداف سفارة واشنطن ببغداد هل يطلق شرارة الحرب؟

يبدو أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها لمغادرة العراق جاءت بعد أن تيقنت أن كل ما له علاقة بها في هذا البلد أصبح مستهدف في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران المجاورة للعراق، وهو ما ينذر بنشوب حرب. وشددت واشنطن الضغوط على طهران خلال الأيام الماضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت الحضور العسكري الأمريكي في الخليج. وورد في تحذير بشأن السفر أن "العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء".
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المجلس السيادي حجر عثرة أمام المفاوضات السودانية

عقد السودانيون الكثير من الآمال على استئناف المفاوضات بين الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، إلا أن نتائج الجلسة الأولى من تلك المفاوضات جاءت مخيبة للآمال بعد أن خرج الطرفان دون الاتفاق النهائي على الخطوط التي ستسير عليها الفترة المقبلة من الحكم الانتقالي في البلاد. وعادت المفاوضات مرة أخرى إلى نقطة الصفر بعد أن توقفت خلال الأسبوع الماضي نتيجة رفض المجلس العسكري الحاكم نصب المتظاهرين للمتاريس وغلق الطرق وتعطيلها، واستجاب الحراك وقام بإزالة المتاريس ومن ثم تم استئناف المفاوضات مرة أخرى.
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الاستخبارات الهندية تعتقل عضوا بـ«داعش» عائدا من قطر

اعتقلت وكالة الاستخبارات الوطنية الهندية، مواطنا ينحدر من منطقة كيرلا، كان يعمل ويقيم في قطر، للاشتباه في وجود صلة تربطه بتنظيم «داعش»، بناء على معلومات من عضو التنظيم المعتقل رياض أبو بكر. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وصل الهندي محمد فيصل مطار نيدومباسيري قادما من الدوحة، الثلاثاء الماضي، وقد أُدرج اسمه في لائحة الاتهام على أنه المتهم الثامن عشر في قضية تجنيد عناصر لصالح تنظيم «داعش». وأمرت وكالة التحقيق الوطنية محمد فيصل بالاستسلام عبر أقربائه، على أن يتم التحقيق معه في الأيام المُقبلة، وفق ما ذكر موقع «قطري ليكس»، الأربعاء.
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بعد ظهور البغدادي.. تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها

لم تمر 24 ساعة على ظهور زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، أمس الإثنين، في فيديو لأول مرة منذ 5 سنوات، قال فيه إن تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا، هي رد التنظيم المتطرف على خسائره في الباغوز آخر معاقلها في سوريا، حتى اتخذت المملكة العربية السعودية، أول إجراء اليوم الثلاثاء، بتحذير مواطنهيا في جزيرة سريلانكا الواقعة شمال المحيط الهندي، موجهة لهم نصيحة بمغادرتها فورا، -بحسب سكاي نيوز- جاء ذلك بعد تهديد أطلقه البغدادي خلال التسجيل المتلفز، إذ توعد بثأر التنظيم لقتلاه وأسراه.
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دير الزور تنتفض ضد الاحتلال الكردي لـ«الذهب الأسود»

بعد إعلانها القضاء على تنظيم "داعش" في آخر معاقله بمدينة "دير الزور"، ضمن حملة عاصفة الجزيرة التي أطلقتها في سبتمبر عام 2017 بدعم من التحالف الدولي، أحكمت قوات سوريا الديمقراطية قواتها على على نصف محافظة دير الزور منذ نهاية مارس الماضي. ورغم دور قوات سوريا الديمقراطية التي تعرف بـ"قسد" في القضاء على "داعش"، إلا أن تلك القوات أصبحت صداعًا في رأس سكان تلك المحافظة، بعد انتزاع السيطرة على دير الزور من التنظيم الإرهابي، وسيطرة الإدارة الذاتية الكردية على مصادر النفط في المحافظة، وهو ما اعتبره السكان العرب في المحافظة بأنه بمثابة احتلال كردي.
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أحد منفذي هجمات سريلانكا تدرب بدولة عربية.. ما هي؟

"أحد منفذي هجمات سريلانكا التي أودت بحياة كثيرين في عيد الفصح قبل 10 أيام، تلقى تدريبات في صفوف «داعش»، هكذا كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء. ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن أحد المسؤولين المطلعين على التحقيقات في تفجيرات سريلانكا، أن جميل محمد عبد اللطيف، سافر إلى مدينة الرقة في سوريا عام 2014، حسب "سكاي نيوز". وقال المحققون إن عبد اللطيف كان يخطط لتفجير نفسه في فندق "تاج سامودرا" في العاصمة كولومبو، بالتزامن مع تفجير انتحاريين آخرين أنفسهم في عدد من الكنائس والفنادق في سريلانكا.
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