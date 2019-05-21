العثور على 12 مقبرة جماعية لـ«داعش» في العراق

تحرير:وكالات ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ ص

العثور على مقابر جماعية - أرشيفية

عثر فريق أممي يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية في العراق وتجاوزات أخرى، على 12 مقبرة جماعية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يعمل الفريق على جمع شهادات يمكن أن تستخدم أمام محاكم عراقية أو محاكم أخرى وطنية، بحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «فرانس برس». وفي 2017، اتفق مجلس الأمن الدولي على فتح تحقيق أممي للتأكد من أن تنظيم «داعش» الإرهابي سيحاكم على جرائم حرب ارتكبها في العراق وسوريا. جاء ذلك بعد أن رفعت هذا الملف نادية مراد، الناشطة الأيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018.

وقال المحامي البريطاني كريم أسد أحمد خان، رئيس الفريق، خلال التقرير الذى رفعه للمجلس، إن الجهود ركزت على 3 تحقيقات أولية: مجزرة الأقلية الأيزيدية في 2014، والجرائم المرتكبة في الموصل بين 2014 و2016، والقتل الجماعي لمجندين عراقيين في تكريت في يونيو 2014.وكانت الحكومة العراقية قد رفضت دعوات لفتح تحقيق