جريمة

«تخابر حماس وطعون المعاشات» أبرز محاكمات الثلاثاء

اليوم الفصل فى طعن وزارة التضامن الاجتماعي على حكم محكمة القضاء الإداري بإضافة 80% من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات
تحرير:سماح عوض الله ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، منها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة التخابر مع حماس، فيما تنظر المحكمة العسكرية قضية ولاية سناء 4، المتهم فيها 555 شخصا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، كما تنظر محاكمة 154 متهمًا بتأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة.
التخابر مع حماس تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس". كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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«كتائب حلوان ورشوة المالية» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها طعن مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، على حكم السجن المؤبد الصادر ضده بتهمة تلقي ومنح رشوة، وتستمع محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة الدفاع بمحاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب حلوان"، وتنظر محكمة القضاء الإداري في الاستشكال المقام من حسين المطعني المحامي، يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر والمتضمن إلغاء قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة.
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«تخابر مرسي وبيت المقدس» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة المعزول محمد مرسى و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بـ"التخابر مع حماس"، ومن المنتظر النطق بالحكم على 6 متهمين، بينهم موظفون بالبنك الأهلي المصري بتهمة تقاضي رشوة 3 ملايين جنيه.
نقود-فلوس-اختلاس

السجن المشدد 10 سنوات لمحاسب اختلس 3 ملايين جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة محاسب فى إدارة الشئون المالية بجهاز حماية شئون البيئة، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه باختلاس 3 ملايين جنيه من جهة عمله، بالتحصل عليها لنفسه، والتزوير بالامتناع عن إثبات استلامه المبلغ فى الدفاتر المخصصة لذلك، وإنكار حيازته للمبلغ حتى كشفت مباحث الأموال العامة جريمته، صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.
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«اقتحام قسم التبين وهجوم كنيسة حلوان»| محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها النطق بالحكم على 11 متهما، اثنان منهم محالان إلى مفتي الجمهورية، لاتهامهما في قضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان''، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وكذلك نظر إعادة محاكمة 7 متهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم أول درجة القاضي بإعدامهم وآخرين هاربين لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل اثنين آخرين، من بينهم طفل، لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.
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