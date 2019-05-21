«تخابر حماس وطعون المعاشات» أبرز محاكمات الثلاثاء

اليوم الفصل فى طعن وزارة التضامن الاجتماعي على حكم محكمة القضاء الإداري بإضافة 80% من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات

تحرير:سماح عوض الله ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، منها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة التخابر مع حماس، فيما تنظر المحكمة العسكرية قضية ولاية سناء 4، المتهم فيها 555 شخصا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، كما تنظر محاكمة 154 متهمًا بتأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة.

التخابر مع حماس تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس". كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع