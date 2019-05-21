جريمة

ضبط 120 قضية تموينية بالجيزة خلال 24 ساعة

تحرير:محمد رشدي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
حملة تموينية -أرشيفية
حملة تموينية -أرشيفية
قامت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بشن حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 120 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 15 منشأة بدون ترخيص و8 ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.
يذكر أن إدارة مباحث التموين بالجيزة، أعدت حملة أمنية خلال الأسبوع الماضي، لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 200 قضية غش تجاري، وإدارة منشأة بدون ترخيص.   كما أسفرت الحملة التي أشرف عليها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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صاحب مصنع منظفات يغش الماركات الشهيرة بـ«مضروبة»

أوضحت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، فى واقعة ضبط صاحب مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية المغشوشة بأبو النمرس، تعبئة المنتجات بعبوات تحمل علامات تجارية لشركات شهيرة، لسهولة توزيعها فى الأسواق وأصحاب المحلات، كما توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المصنع غير حاصل على أى تراخيص من الجهات المختصة، واعترف صاحب المصنع المتهم، بأنه يصنع المنظفات الصناعية، خاصة منتج الزهرة الزرقاء، باستخدام مواد مجهولة المصدر، لتحقيق أرباح مادية طائلة، فتم حجز المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
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ضبط أكثر من 1000 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بشرطة التموين حملات أمنية مكثفة لمتابعة الأسواق، وضبط الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية، والمخالفات التموينية المختلفة، وأسفرت الحملات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 1047 قضية تموينية متنوعة (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).
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ضبط 25 هاربا من أحكام قضائية في 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، حملاته الأمنية؛ لملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وحائزي الأسلحة وتجار المخدرات، ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 25 هاربًا من عدة أحكام في محافظات مختلفة، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما داهمت قوات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة، وأثمرت الحملة خلال أسبوع عن ضبط 582 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "رشاش، 68 بندقية آلية- 102 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 47 طبنجة – 364 فردا محلي الصنع – 1321 قطعة سلاح أبيض– ورشة لتصنيع الأسلحة النارية )
تموين

التموين تضبط 28 طن «سوبيا» فاسدة بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمباحث تموين الجيزة، حملات أمنية مكثّفة لضبط السلع الغذائية الفاسدة، ومنتهية الصلاحية، وتمكنت من ضبط 28 طن "سوبيا" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عثر عليها داخل مصنع غير مرخص في الهرم. تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد باتخاذ شخص من منزل تحت الإنشاء بمنطقة الهرم مصنعا غير مرخص لإنتاج وتعبئة "سوبيا" باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات.
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