ضبط 120 قضية تموينية بالجيزة خلال 24 ساعة

تحرير:محمد رشدي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

حملة تموينية -أرشيفية

قامت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بشن حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 120 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 15 منشأة بدون ترخيص و8 ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.

يذكر أن إدارة مباحث التموين بالجيزة، أعدت حملة أمنية خلال الأسبوع الماضي، لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 200 قضية غش تجاري، وإدارة منشأة بدون ترخيص. كما أسفرت الحملة التي أشرف عليها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير