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صحف عربية:إيران تتحدى نوويا والحوثي يستهدف مكة مجددا

الصحف سلطت الضوء على اعتراف وزير الإرشاد والثقافة الإيراني السابق سيد محمد حسيني بأن العمليات التخريبية التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية كانت بإيعاز من طهران
تحرير:وفاء بسيوني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص
الصحافة العربية
الصحافة العربية
أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، كما طالعتنا الصحف بالمحاولة الحوثية الجديدة لاستهداف مكة المكرمة، وتناولت أيضا تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. تحت عنوان "إيران تزيد 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم المخصّب"، كشفت صحيفة "الحياة السعودية" أنه في خطوة يرجح أن تؤجج توتراً مع الولايات المتحدة والغرب، أعلنت إيران أنها زادت 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو ما قد يؤدي إلى صراع محتمل في المستقبل.
وقال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن مدير منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم أبلغه الاستجابة لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وزيادة حجم إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المائة، 4 مرات بدءاً من أمس الإثنين. وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن كمالوندي أوضح أن
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مجلس الأمن

زي انهاردة.. قرار بوقف إطلاق النار بين العرب واليهود

في مثل هذا اليوم 22 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. وفي عام 1176: طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب. وفي عام 1945: الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.
استهداف النفط

السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
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استهداف سفارة واشنطن ببغداد هل يطلق شرارة الحرب؟

يبدو أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها لمغادرة العراق جاءت بعد أن تيقنت أن كل ما له علاقة بها في هذا البلد أصبح مستهدف في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران المجاورة للعراق، وهو ما ينذر بنشوب حرب. وشددت واشنطن الضغوط على طهران خلال الأيام الماضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت الحضور العسكري الأمريكي في الخليج. وورد في تحذير بشأن السفر أن "العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء".
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المجلس السيادي حجر عثرة أمام المفاوضات السودانية

عقد السودانيون الكثير من الآمال على استئناف المفاوضات بين الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، إلا أن نتائج الجلسة الأولى من تلك المفاوضات جاءت مخيبة للآمال بعد أن خرج الطرفان دون الاتفاق النهائي على الخطوط التي ستسير عليها الفترة المقبلة من الحكم الانتقالي في البلاد. وعادت المفاوضات مرة أخرى إلى نقطة الصفر بعد أن توقفت خلال الأسبوع الماضي نتيجة رفض المجلس العسكري الحاكم نصب المتظاهرين للمتاريس وغلق الطرق وتعطيلها، واستجاب الحراك وقام بإزالة المتاريس ومن ثم تم استئناف المفاوضات مرة أخرى.
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صحف عربية: قمتان في مكة.. وقطر تعترف بالانتهاكات

طالعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، باستمرار التصعيد بين أمريكا وإيران الذي تصدر مانشيتات الصحف، كما استعرضت تطورات الصراعات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات. تحت عنوان "تحذير أمريكي للطائرات المحلّقة فوق الخليج العربي"، أبرزت صحيفة "البيان" الإماراتية تحذير إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، للخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، في أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، رغم التأكيدات المعلنة من جانب الطرفين بعدم رغبتهما في خوض حرب.
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صحف عربية: إيران مرتبكة.. و«البريكست» ينهار

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، على تطورات الصراعات في الشرق الأوسط، وتصدرت الأوضاع بين واشنطن وطهران عناوين الصحف، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "إيران تطلب من أذرعها في المنطقة الاستعداد لخوض حرب بالوكالة"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن صحيفة "الجارديان" كشفت عن أن إيران طلبت من ميليشيات موالية لها الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط. ونشرت الصحيفة تقريرا عن الملف الإيراني في صدر صفحتها الأولى بعنوان "إيران تطلب من ميليشيات الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط".
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صحف عربية: نووي إيران ينهار والسودان ينتظر الحسم

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تطورات الأوضاع في اليمن وعملية تسليم الحديدة، كما تناولت الاستعداد الأمريكي لمواجهة إيران وعملية الحشد التي تقوم بها واشنطن، وأبرزت الصحف أيضا آخر تطورات المفاوضات في السودان، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من اليمن، فقد كشفت صحيفة "عكاظ" أن ميليشيا الحوثي شرعت، أمس السبت، في الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، إلا أنها رفضت الانسحاب من ميناء الحديدة. وأوضح المتحدث باسم جبهة الساحل الغربي أن الميليشيات سلمت ميناءي الصليف ورأس عيسى لمقاتليها الذين يرتدون زي خفر السواحل.
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صحف عربية: واشنطن تبدأ «تصفير» النفط الإيراني

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، تطورات الصراع في الشرق الأوسط، حيث تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن العربي والإقليمي والدولي. نبدأ من إيران، حيث كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن قرار الولايات المتحدة بـ"تصفير" الصادرات النفطية الإيرانية، يدخل حيز التنفيذ اليوم، بعد إنهاء إعفاءات استمرت لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني. وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" أن واشنطن طلبت من مشتري النفط الإيراني بوقف وارداتهم منه بحلول الأول من مايو وإلا سيواجهون عقوبات.
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