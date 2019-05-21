«أمن القاهرة» تشن حملات لرفع السيارات المركونة

تحرير:محمد الأشموني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

سيارات مركونة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة على شوارع وميادين العاصمة، لإعادة الانضباط المروري، ورفع المخالفات من الشوارع، وكذا السيارات المعطلة والمركونة، والدراجات النارية، خشية استخدامها في عمليات إرهابية، وتم تسليم عدد منها لمالكيها ووضع أخرى بجراجات لحين العثور على أصحابها، فيما تم نشر سيارات الإغاثة المرورية، والدفع بعناصر من الإدارة لتسهيل حركة المرور خلال فترة الذروة الصباحية، تجنبا لحدوث سكتات مرورية، وكذا تسهيل الحركة ومنع التكدسات بالميادين الحيوية.

كانت الإدارة العامة للمرور، قد شنت حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وكثفت من الرادارات وسيارات الإغاثة حرصًا على الالتزام بالسرعات المقررة قانونًا.كما نفذ رجال المرور حملات استهدفت إزالة الإشغالات والكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها بضبط «التكاتك»

كانت الإدارة العامة للمرور، قد شنت حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وكثفت من الرادارات وسيارات الإغاثة حرصًا على الالتزام بالسرعات المقررة قانونًا.



كما نفذ رجال المرور حملات استهدفت إزالة الإشغالات والكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها بضبط «التكاتك» بالشوارع الرئيسية، وتكثيف التواجد المروري الفعال، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق، لمواجهة أَي أعطال، والدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية في إطار الخطة الموضوعة، ضمانا لتسيير الحركة المرورية.



وانتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والطرق الرئيسية في أنحاء القاهرة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، والحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.



