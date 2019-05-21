جريمة

«أمن القاهرة» تشن حملات لرفع السيارات المركونة

تحرير:محمد الأشموني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
سيارات مركونة
سيارات مركونة
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة على شوارع وميادين العاصمة، لإعادة الانضباط المروري، ورفع المخالفات من الشوارع، وكذا السيارات المعطلة والمركونة، والدراجات النارية، خشية استخدامها في عمليات إرهابية، وتم تسليم عدد منها لمالكيها ووضع أخرى بجراجات لحين العثور على أصحابها، فيما تم نشر سيارات الإغاثة المرورية، والدفع بعناصر من الإدارة لتسهيل حركة المرور خلال فترة الذروة الصباحية، تجنبا لحدوث سكتات مرورية، وكذا تسهيل الحركة ومنع التكدسات بالميادين الحيوية.
كانت الإدارة العامة للمرور، قد شنت حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وكثفت من الرادارات وسيارات الإغاثة حرصًا على الالتزام بالسرعات المقررة قانونًا.كما نفذ رجال المرور حملات استهدفت إزالة الإشغالات والكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها بضبط «التكاتك»
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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سيارة-مركونة-مهجورة (3)

رفع 15 سيارة و3 دراجات نارية من شوارع القاهرة

حملات مكبرة شنتها الإدارة العامة لمرور القاهرة، استمرت لمدة 24 ساعة، لرصد المخالفات وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة بشكل كبير رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كل الجهات المعنية، في إطار خطة تأمين شوارع القاهرة بالكامل. وأسفرت الحملة عن ضبط 15 سيارة مركونة بالشوارع، تم تسليم 6 منها لمالكيها والتحفظ على الباقي بالأماكن المخصصة، كما تم رفع 3 دراجات نارية.
نفق-الازهر

أتوبيس معطل يصيب نفق الأزهر بشلل مروري

حالة من الزحام المروري رصدتها غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بنفق الأزهر، مساء السبت، نتيجة تعطل أتوبيس داخل النفق؛ الأمر الذي تسبب في زيادة الأحمال للمتجه من محور صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا وسط انتشار رجال المرور بتويجهات من اللواء محمود عبدالرازق مساعد مدير الأمن لمرور العاصمة، الذي وجه بسرعة تجنيب الأتوبيس ورفعه من نهر الطريق والعمل سحب الكثافات وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها وسط تواجد القيادات الميدانية لتحقيق أعلى معدلات سيولة مرورية.
سيارة-مركونة-مهجورة (1)

رفع 12 سيارة متروكة لعدم استخدامها في عمليات إرهابية

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم الخميس، حملات أمنية مكبرة على دوائر العاصمة، لرفع السيارات المركونة بالشوارع، والدراجات النارية المهملة، وأسفرت الحملات التى دامت لـ 24 ساعة، بإشراف مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن رصد 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، تم تسليم 4 سيارات منها لمالكيها، وتم حجز سيارتين بالأقسام والمراكز، فيما تم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص، و3 دراجات بدون لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. ?
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