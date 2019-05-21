هيروين وأفيون وأسلحة وذخائر في حملة أمنية بالجيزة

تحرير:محمد رشدي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

حملة أمنية -أرشيفية

تواصل الإدارة العامة للمرور نشر حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، للحفاظ على سلامة المواطنين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، وعززت إدارة المرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية، كما شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد المخدرة والأسلحة.

أسفرت الحملات عن ضبط 39 متهما في 37 قضية اتجار، و2 تعاطي، و1040 جرام حشيش، و616 أقراصا، و229 جرام هيروين، و15 أفيون، و610 جرامات إستروكس. وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط 10 متهمين في 10 قضايا، و3 بنادق خرطوش، وفرد خرطوش محلي الصنع، وطبنجة 9 مم، و11 طلقة مختلفة الأعيرة. وتمكنت الإدارة بإشراف