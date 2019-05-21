جريمة

هيروين وأفيون وأسلحة وذخائر في حملة أمنية بالجيزة

تحرير:محمد رشدي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص
حملة أمنية -أرشيفية
حملة أمنية -أرشيفية
تواصل الإدارة العامة للمرور نشر حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، للحفاظ على سلامة المواطنين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، وعززت إدارة المرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية، كما شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد المخدرة والأسلحة.
أسفرت الحملات عن ضبط 39 متهما في 37 قضية اتجار، و2 تعاطي، و1040 جرام حشيش، و616 أقراصا، و229 جرام هيروين، و15 أفيون، و610 جرامات إستروكس. وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط 10 متهمين في 10 قضايا، و3 بنادق خرطوش، وفرد خرطوش محلي الصنع، وطبنجة 9 مم، و11 طلقة مختلفة الأعيرة. وتمكنت الإدارة بإشراف
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

تنفيذ 51 ألف حكم قضائي وضبط 105 قضايا مخدرات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة حائزي السلاح والمواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط "39 قطعة سلاح نارى، 105 قضايا مخدرات، 296 دراجة نارية مخالفة، 26221 مخالفة مرورية، 1508 مخالفات مرافق، 20 قضية مصنفات"، وتنفيذ 51636 حكما قضائيا متنوعا، كما شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية مكثفة لضبط مروجي المخدرات خلال شهر رمضان، للحد من انتشارها.
مخدر-الحشيش

بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 50 تاجر مخدرات بالجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء رضا العمدة.
تشكيل-عصابة

شرطة النقل تضبط 14 تشكيلا عصابيا و150 قضية مخدرات

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات أمنية مكثّفة، خلال شهر أبريل الماضي، لمواجهة كل صور الخروج على القانون، ومحاولات الإخلال بالأمن العام وضبط كل المخالفات، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات. وأسفرت الحملات عن ضبط 14 تشكيلًا عصابيًّا ضمت 35 متهمًا ارتكبوا 14 واقعة سرقة متنوعة و150 قضية مخدرات، و65 قضية سلاح أبيض، وأيضًا شملت النتائج ضبط 71 قضية (سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، سرقات بالإكراه، نشل).
حشيش

إحباط ترويج 125 كيلو حشيش في الجيزة

نفذت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة شملت عددًا من البؤر الإجرامية، التي يتخذها مروجو المواد المخدرة -خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرًا لتجارتهم الآثمة؛ وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقًا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
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