إصابة 3 أشخاص في حوادث سير متفرقة بالجيزة

تحرير:محمد الأشموني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

جثة- أرشيفية

أصيب ثلاثة أشخاص في حادثين منفصلين بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث شهد طريق أوسيم بمحافظة الجيزة، تصادما بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور، وفي مدينة البدرشين، صدمت سيارة طائشة أحد المارة، خلال عبوره الطريق، ما أسفر عن إصابته بجروح وكسور، ليتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث الأول، فيما تم نقل المصابين في الحادثتين إلى المستشفى، للعلاج، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بأوسيم بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

الحادث سبقه حادث آخر بالطريق الإقليمي بالجيزة، تسبب في إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص، وأدى إلى توقف حركة المرور، فيما تم الدفع بعدد من أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. البداية ببلاغ تلقته إدارة شرطة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة عدد من مستقليها،