جريمة

إصابة 3 أشخاص في حوادث سير متفرقة بالجيزة

تحرير:محمد الأشموني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
أصيب ثلاثة أشخاص في حادثين منفصلين بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث شهد طريق أوسيم بمحافظة الجيزة، تصادما بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور، وفي مدينة البدرشين، صدمت سيارة طائشة أحد المارة، خلال عبوره الطريق، ما أسفر عن إصابته بجروح وكسور، ليتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث الأول، فيما تم نقل المصابين في الحادثتين إلى المستشفى، للعلاج، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بأوسيم بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
الحادث سبقه حادث آخر بالطريق الإقليمي بالجيزة، تسبب في إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص، وأدى إلى توقف حركة المرور، فيما تم الدفع بعدد من أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. البداية ببلاغ تلقته إدارة شرطة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة عدد من مستقليها،
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم أثناء عودتهم من دير دميانة

أصيب اليوم الجمعة، 14 شخصا بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأخرى نصف نقل على الطريق الدولى الساحلى بنطاق مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ليتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفيات كفر الشيخ العام، وبلطيم المركزى، ومستشفى جامعة الأزهر بدمياط. بعدما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولى.
جثة

الزوجة والعشيق.. جريمة الشرف والخيانة بشبرا الخيمة

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية غموض واقعة العثور على جثة صاحب محل مذبوحا داخل شقته بشبرا الخيمة، وتبين أن وراء الواقعة زوجته صاحبة محل كوافير وعشيقها، لرغبتهما في التخلص منه ليتزوجا. تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ بشأن مقتل "رمضان.أ.ر - 57 عاما - صاحب محل أدوات منزلية" داخل مسكنه، إثر إصابته بعدة طعنات قطعية متفرقة بالجسم. بمناقشة زوجته "رحمة.ص.ح - 29 عاما - صاحبة محل كوافير"، قررت اكتشافها وفاة زوجها حال صعودها من محل عملها للشقة سكنها لإيقاظه.
جثه-في-ارض-زراعيه

جثث مجهولة.. لحظات الرعب من «مايو» إلى «الطالبية»

جثث مجهولة بها آثار تعذيب وأخرى مقطعة لأجزاء داخل حقيبة، وأخرى نهشتها الكلاب الضالة بثت الرعب في النفوس، وشكلت تحديا لرجال المباحث لفك طلاسم تلك الجرائم، لكون الجثث مجهولة الهوية، فلم تمر سوى أيام قليلة على العثور على جثة طفلة بدون رأس بمدرسة تحت الإنشاء بـ15 مايو، حتى تم العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب بأرض مهجورة فى الهرم، مرورا بجثة فتاة داخل جوال نهشتها الكلاب الضالة بالمعادى، بينما كانت منطقة أرض البحر بالطالبية الجمعة على موعد مع العثور على جثة مقطعة أثارت الذعر بين الأهالي.
انتحار

حقيقة وفاة الأم بعد الانتحار الجماعي لبناتها في البحيرة

حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حادث الانتحار الجماعي داخل أسرة في البحيرة، حيث أقدم 3 أطفال اليوم الجمعة، على الانتحار بتناولهم حبوب حفظ الغلة القاتلة، في ظروف غامضة فيما أرجعت التحريات الأولية إلى أن السبب مشاكل أسرية، وتداولت أنباء بعد ذلك عن وفاة الأم بسكتة قلبية، إلا أن مصدر أمني، نفى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، عن مصرع الأم بعد انتحار بنتيها ونجلة شقيقتها، موكدا أن السيدة تعرضت لغيبوبة سكر وهي الآن بصحة جيدة في منزلها.
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