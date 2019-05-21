باعة جائلون وهاربون من أحكام في حملة المنطقة الأثرية

تحرير:محمد الأشموني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

حملة أمنية

ألقت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 مشتبه بهم، و 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وكذا 5 من الباعة الجائلين لمخالفتهم اشتراطات العمل بالمنطقة الأثرية، في الوقت الذي تمكنت فيه الحملة المكبرة التي شنتها الإدارات المختلفة بمديرية الأمن بنطاق محافظة الجيزة، من إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين، والتي تتسبب في إعاقة حركة السير.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وبإخطار اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم عرض المتهمين على النيابات المختصة.

وشنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، خلال الأسبوع الجاري حملة تفتيشية موسعة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين على القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات، في المنطقة الأثرية بالهرم. وتمكنت الحملة من ضبط 9 مشتبه بهم في ارتكابهم