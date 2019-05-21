جريمة

باعة جائلون وهاربون من أحكام في حملة المنطقة الأثرية

تحرير:محمد الأشموني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
ألقت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 مشتبه بهم، و 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وكذا 5 من الباعة الجائلين لمخالفتهم اشتراطات العمل بالمنطقة الأثرية، في الوقت الذي تمكنت فيه الحملة المكبرة التي شنتها الإدارات المختلفة بمديرية الأمن بنطاق محافظة الجيزة، من إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين، والتي تتسبب في إعاقة حركة السير.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وبإخطار اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم عرض المتهمين على النيابات المختصة.
وشنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، خلال الأسبوع الجاري حملة تفتيشية موسعة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين على القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات، في المنطقة الأثرية بالهرم. وتمكنت الحملة من ضبط 9 مشتبه بهم في ارتكابهم
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

الشرطة تتصدى لإشغالات وتعديات المنطقة الأثرية

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين على القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، في المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت الحملة على مدى الساعات الماضية، من ضبط عدد من المتهمين مشتبه في ارتكابهم جرائم سرقات ونشل مبلغ عنها، وجار توقيع الكشف الجنائي عليهم، وفحص الأوصاف الواردة فى المحاضر المقيدة ضد مجهول؛ لبيان إمكان التعرف على ارتكاب أحدهم وقائع منها من عدمه.
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الداخلية تضبط 203 قطع سلاح و217 قضية مخدرات

وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخليةبلمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 203 قطعة سلاح ناري بحوزة 178متهما عبارة عن 18 بندقية آلية و41 بندقية خرطوش، 16 طبنجة، 128 فرد خرطوش محلي الصنع و413 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة متنوعة بالإضافة إلى ضبط 222 قطعة سلاح أبيض.
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«الداخلية» تداهم قناة فضائية واستوديو بالدقي

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على أحد الأشخاص لإدارته قناة فضائية متخذًا من شقة بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الدقى، مقراً لتسجيل الأغانى وبث وإدارة تلك القناة، وبتفتيش مقر القناة تم العثور على استوديو تسجيل صوت للأغانى، بداخله وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج لتسجيل ومونتاج الأغانى التى يتم عرضها بالقناة ومحملة ببرامج مونتاج للصوت دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذلك محمل عليها عدد كبير من الأغانى الشعبية والكليبات تحمل "لوجو" القناة وتحتوى مشاهد استعراضية تخدش الحياء، كما تم ضبط "مايك لتسجيل الصوت- سماعة صوت- سماعة أذن.
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فحص 8 حالات اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين على القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات، في المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت الحملة على مدى الساعات الماضية، من ضبط 8 متهمين مشتبه في ارتكابهم جرائم سرقات ونشل مبلغ عنها، وجار توقيع الكشف الجنائي عليهم، وفحص الأوصاف الواردة فى المحاضر المقيدة ضد مجهول؛ لبيان إمكان التعرف على ارتكاب أحدهم وقائع منها من عدمه.
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