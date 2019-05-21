رياضة

نابولي يصدم مانشستر يونايتد في صفقة كوليبالي

٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص
كاليدو كوليبالي
كاليدو كوليبالي
أخبر نادي نابولي نظيره مانشستر يونايتد بأنه لن يفرط في مدافعه كاليدو كوليبالي هذا الصيف، حتى لو دفع مانشستر يونايتد 130 مليون جنيه إسترليني لضمه، ويأتي ذلك في الوقت الذي يضع فيه المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير تدعيم خط دفاعه على رأس الأولويات الصيف المقبل، حيث يبحث عن إيجاد شريك دائم للمدافع السويدي فيكتور ليندلوف، ورأى سولسكاير التأثير الكبير للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مع ليفربول، ويؤمن بأن كوليبالي قادر على إحداث نفس التأثير مع مانشستر يونايتد.
وعلى الرغم من غياب مانشستر يونايتد عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فإن سولسكاير مع ذلك كان يمني النفس بالحصول على خدمات المدافع السنغالي. وأفادت تقارير إيطالية أمس الإثنين، أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض لضم المدافع السنغالي البالغ من العمر 27 عامًا، مقابل 95 مليون جنيه إسترليني، إلا
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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ماتياس-دي-ليخت (2)

مفاجأة.. مانشستر يونايتد رفض دي ليخت بسبب والده

كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، اليوم السبت، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أهدر فرصة التوقيع مع ماتياس دي ليخت مدافع وقائد أياكس أمستردام الهولندي، الصيف الماضي بسبب مخاوف تتعلّق بوالده، علمًا بأنه لا تزال الكثير من التكهنات تدور حول مستقبل ماتياس دي ليخت، في وقت تتصارع فيه غالبية أندية أوروبا الكبرى للحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وتسعى أندية بحجم برشلونة ويوفنتوس، وليفربول، وباريس سان جيرمان، للحصول على توقيع المدافع الشاب، لكن اللاعب لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن.
مانشستر-يونايتد‎

لوك شاو لاعب الموسم في مانشستر يونايتد

توج لوك شاو بجائزة أفضل لاعب في فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم، وذلك بعد أن شارك مع الشياطين الحمر في 40 مباراة في جميع المسابقات، وسبق أن توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في مانشستر يونايتد 3 مرات من قبل في أغسطس وسبتمبر ومارس. وقال شاو، عقب تلقيه الجائزة: "الأمر لطيف بالنسبة إليّ، ولكني كنت أفضل عدم الفوز بتلك الجائزة وأن أحظى بموسم أفضل مع مانشستر يونايتد، علينا المضي قدمًا والتركيز في الموسم المقبل. شخصيا، ربما هذا هو أفضل مواسمي مع الفريق، وكنت أفضل أن يكون الموسم أفضل للفريق، ولكن ذلك لم يحدث".
أياكس-ماتياس-دي ليخت

دي ليخت يرفض 60 مليون إسترليني من مانشستر يونايتد

رفض قائد أياكس الهولندي، المدافع ماتياس دي ليخت، عرضًا للانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف المقبل مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير إعادة بناء الفريق ووضع دي ليخت على رأس أولوياته، إلا أن المدافع الهولندي الذي بات قريبًا من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد فوزه على توتنهام الأسبوع الماضي بهدف نظيف قبل خوض مباراة الإياب غدًا في أمستردام، أخبر إدارة اليونايتد بضرورة البحث عن مدافع آخر.
اليكسيس-سانشيز‎

الكالتشيو سلاح مانشستر يونايتد للتخلص من سانشيز

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن فشل مانشستر يونايتد الإنجليزي في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد بعد التعادل مع هيديرسفيلد تاون (1 ـ1) مؤخرا في ختام الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2018- 2019، عزز فرص يوفنتوس وإنتر ميلان في ضم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب الشياطين الحمر. من جانبها أشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إلى أن عقد سانشيز مع مانشستر يونايتد يحتوي على بند قد يسهل رحيله عن الفريق، وهو انخفاض أجره بنسبة 25% في حالة الفشل في التأهل لدوري الأبطال.
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