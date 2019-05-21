جريمة

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق أرض البنك الأهلى

تحرير:سماح عوض الله ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
التعامل مع حريق- أرشيفية
التعامل مع حريق- أرشيفية
أمرت نيابة العمرانية، بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى نشب أمس "الإثنين" فى قطعة أرض فضاء يتم تشوين سيارات قديمة بها، تتبع البنك الأهلي فى شارع الهرم، وامتداد النيران إلى طابقين فى عقار بمحيط موقع الحريق، وذلك لبيان أسباب نشوب الحريق، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وأشارت التحقيقات إلى أن الحريق بدأ فى قطعة أرض تابعة لمصنع سكر تم وقفه منذ فترة، وتحفظ عليه البنك الأهلي المصري، إذ فوجئ أهالي شارع الهرم، بتصاعد ألسنة لهب، تتبعها أدخنة كثيفة، من قطعة أرض شبه مهجورة، وبعد وصول الإطفاء تبين احتراق طابقين بعقار مجاور.
كشفت معاينة النيابة العامة أن الحريق بدأ فى مخلفات أشجار وأعشاب يابسة بالأرض، والتهم 12 سيارة خردة كانت متروكة بجوار قطعة الأرض التي اندلعت بها النيران، وأسفر الحريق عن تفحم كامل السيارات الموجودة، وأكلت النيران عدة أشجار بالمكان، كما نالت النيران من الأشجار وانتقلت بدورها إلى طابقين بعقار مجاور. ورجح
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
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الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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حريق-سيارة

تفحم 12 سيارة «محتجزة» بقسم الطالبية في حريق هائل

قال مصدر أمني بقطاع الحماية المدنية إن الحريق الذي نشب بمبنيين متقابلين بشارع الهرم، بالقرب من محطة الطالبية، أسفر عن تفحم 12 سيارة كانت مركونة بالمكان، مضيفا أنه لم تقع إصابات بين الأهالي أو قوات الحماية المدنية إثر الحريق، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات في ملابسات الواقعة. وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ4 سيارت إطفاء ورجال الإنقاذ للسيطرة على الحريق، لافتا أن الحريق نشب بسبب الرياح التي أدت لتطاير النيران بين النخيل المنتشر بمحيط العقارين.
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60 دقيقة نيران.. 4 حرائق تضرب مناطق متفرقة بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة 4 حرائق في أماكن متفرقة، اليوم الاثنين، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، البداية بتلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منطقة عشش السكة الحديد بشارع السودان بالقرب من كوبري الخشب، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الشرطة كردونا أمنيا للسيطرة على الحريق وتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.
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3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقة سكنية بالوايلي

نشب حريق فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة الوايلي بالقاهرة، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وذلك باستخدام 3 سيارات إطفاء، إذ تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة الوايلى، صباح اليوم السبت، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى طوابق أخرى بذات العقار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
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حبس المتهم بقتل والدته في نهار رمضان بالهرم

أمرت النيابة العامة، بحبس محمد عبدالعزيز، ويبلغ من العمر 44 عاما، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته عمدًا مع سبق الإصرار، المقترن بالشروع فى سرقتها، وذلك بأن طاردها حاملًا سكينا بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، وما أن لحقها وظفر بها سدد لها 10 طعنات قاصدًا قتلها، فأحدث بها 7 طعنات بالعنق والصدر، وثلاث طعنات فى الظهر، دون أن يرحم كبر سنها، ومحاولات استغاثتها بالناس «إلحقوني بيضربني بسكين»، وأقر المتهم أمام النيابة بجريمته فى محاولة للاستيلاء على أموال والدته.
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