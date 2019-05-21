انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق أرض البنك الأهلى

تحرير:سماح عوض الله ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

التعامل مع حريق- أرشيفية

أمرت نيابة العمرانية، بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى نشب أمس "الإثنين" فى قطعة أرض فضاء يتم تشوين سيارات قديمة بها، تتبع البنك الأهلي فى شارع الهرم، وامتداد النيران إلى طابقين فى عقار بمحيط موقع الحريق، وذلك لبيان أسباب نشوب الحريق، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وأشارت التحقيقات إلى أن الحريق بدأ فى قطعة أرض تابعة لمصنع سكر تم وقفه منذ فترة، وتحفظ عليه البنك الأهلي المصري، إذ فوجئ أهالي شارع الهرم، بتصاعد ألسنة لهب، تتبعها أدخنة كثيفة، من قطعة أرض شبه مهجورة، وبعد وصول الإطفاء تبين احتراق طابقين بعقار مجاور.

كشفت معاينة النيابة العامة أن الحريق بدأ فى مخلفات أشجار وأعشاب يابسة بالأرض، والتهم 12 سيارة خردة كانت متروكة بجوار قطعة الأرض التي اندلعت بها النيران، وأسفر الحريق عن تفحم كامل السيارات الموجودة، وأكلت النيران عدة أشجار بالمكان، كما نالت النيران من الأشجار وانتقلت بدورها إلى طابقين بعقار مجاور. ورجح

كشفت معاينة النيابة العامة أن الحريق بدأ فى مخلفات أشجار وأعشاب يابسة بالأرض، والتهم 12 سيارة خردة كانت متروكة بجوار قطعة الأرض التي اندلعت بها النيران، وأسفر الحريق عن تفحم كامل السيارات الموجودة، وأكلت النيران عدة أشجار بالمكان، كما نالت النيران من الأشجار وانتقلت بدورها إلى طابقين بعقار مجاور.



ورجح شهود عيان اندلاع النيران فى مخلفات بالأرض، وسرعان ما امتدت النيران إلى مخزن سيارات خردة بالمكان، وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق، إلا أنهم شاهدوا الأدخنة وألسنة اللهب تتصاعد من شقتين بالطابقين الثالث والخامس بعقار بمحيط المكان، وحال تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق أصيب أحدهم بكسر بالكتف، حال مشاركته في عمليات الإطفاء، وتم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتمكنت باقي القوات من السيطرة على الحريق.



