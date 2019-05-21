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كم خسرت البورصة المصرية منذ بداية شهر رمضان؟

حققت البورصة المصرية خسائر كبيرة منذ بداية شهر مايو الجاري والذى يتواكب مع بداية شهر رمضان الكريم، ليفقد رأس المال السوقي ما يقرب من 59 مليار جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر رمضان الكريم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ما يقرب من نحو 59 مليار جنيه، ليغلق على مستوى 733.792 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس، والموافق 15 رمضان، في مقابل نحو 792.310 مليار جنيه خلال أولى جلسات شهر رمضان. وهبطت مؤشرات البورصة المصرية من مستوى 14511 نقطة، بمستهل تعاملات جلسة الإثنين الموافق 6 مايو أول أيام شهر رمضان الكريم، وحتى 13379 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس والتى توافق منتصف شهر رمضان.
تراجع مؤشرات البورصة المصرية انخفضت مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة من أول شهر رمضان الكريم، ليتراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنحو 8%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 7%. وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية أمس، على تراجع جماعي لكل المؤشرات بضغوط بيعية من المستثمرين المصريين،
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سيارات-شركة-سويفل

7 شركات مصرية وصلت لقمة ريادة الأعمال العالمية

تشارك 7 شركات مصرية ناشئة في القمة العالمية لريادة الأعمال التي ستعقد في هولندا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل، وتلقي الضوء على التقنيات التي يمكن التوسع في نطاق عملها، وتقدم فرصا متنوعة لرواد الأعمال في مجالات «البلوكتشين» و«الذكاء الصناعي» و«الروبوتات» والمجالات التكنولوجية الأخرى للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار وكبار رجال الأعمال. وتركز القمة هذا العام على خمسة مجالات استثمارية وهي «الأغذية، الزراعة، الاتصال، الطاقة، الصحة، ومجال المياه».
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عادل حامد: المصرية للاتصالات تشهد مرحلة تطور جديدة

المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في أول لقاء مجمع له مع الصحفيين المتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشف عن وجه جديد للشركة التي كانت على مدار عشرات السنوات محصورة في مفهوم "وصلة سلك"، بما تحمله الكلمة من معنى واسع، سواء في الاتصالات الصوتية أو خدمات الإنترنت، حيث يرى «حامد» أن التحول الرقمي في مصر لن يكتمل بدون مشاركة المصرية للاتصالات وما تقدمه من بنية تحتية وقيمة مضافة جديدة على تلك البنية التحتية، وهو جزء من مفهوم التحول الذي تنتهجه الشركة المصرية للاتصالات مؤخرًا.
نيسان-صني

15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل. فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. فهل تنجح محاولاتهم أو لا؟
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الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.06 جنيه للبيع، و17.96 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، بينما بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.97 جنيه، ونحو 17.07 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
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بورصة (2)

خسرت 43 مليارا من أول مايو.. ماذا يحدث في بورصة مصر؟

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر مايو الجاري، وخسر رأس المال السوقي ما يقرب من نحو 42.8 مليار جنيه، ليغلق على مستوى 765.9 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسات اليوم، الخميس، مقارنة بنحو 808.7 مليار جنيه في آخر جلسة خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما أرجعه الخبراء إلى عدة أسباب، ويأتى في مقدمتها ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، حيث تتوقع وزارة المالية تحصيل نحو 1.779 مليار جنيه إيرادات ضريبية منها خلال العام المالي المقبل 2019-2020، حسب البيان المالي التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة 2020.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 18 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 18.13 مليار جنيه، ليغلق على مستوى نحو 763.06 مليار جنيه، في مقابل نحو 781.19 مليار جنيه خلال جلسة أمس. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى "إي جى إكس 30"، المحدد النسبى لأكبر 30 سهمًا مقيدة بنسبة 2.5%، مسجلا 14029.63 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جى إكس 70" للأسهم المتوسطة ارتفاعًا بنسبة 2.21% مسجلا مستوى 619.24 نقطة، كما تراجع مؤشر "إي جى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.34% مسجلا مستوى 1575.42 نقطة.
البورصة

هل تتأثر «البورصة» بقرار إلغاء ضريبة الدمغة؟

توقع خبراء أسواق المال أن ينعكس قرار إلغاء تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة على البورصة، بتأثير إيجابي لكنه تأثير محدود الأثر على المدى القصير فقط نتيجة وجود عوامل أخرى أدت لتدني أحجام التداول بسوق المال المصرية. وانتهت وزارة المالية من إعداد قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابتة عند مستواها الحالي. وضريبة الدمغة هي ضريبة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية.
بورصة

البورصة تخسر 14.7 مليار جنيه في أولى جلسات شهر رمضان

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، الإثنين، في أول أيام شهر رمضان الكريم، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 14.7 مليار جنيه، ليغلق على مستوى نحو 777.53 مليار جنيه، في مقابل نحو 792.31 مليار جنيه خلال جلسة أمس. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى "إي جى إكس 30"، المحدد النسبى لأكبر 30 سهمًا مقيدة بنسبة 2.12%، مسجلا 14511.54 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جى إكس 70" للأسهم المتوسطة ارتفاعًا بنسبة 0.61% مسجلا مستوى 644.87 نقطة، كما تراجع مؤشر "إي جى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91% مسجلا مستوى 1642.88 نقطة.
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