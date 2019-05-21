كم خسرت البورصة المصرية منذ بداية شهر رمضان؟

حققت البورصة المصرية خسائر كبيرة منذ بداية شهر مايو الجاري والذى يتواكب مع بداية شهر رمضان الكريم، ليفقد رأس المال السوقي ما يقرب من 59 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر رمضان الكريم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ما يقرب من نحو 59 مليار جنيه، ليغلق على مستوى 733.792 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس، والموافق 15 رمضان، في مقابل نحو 792.310 مليار جنيه خلال أولى جلسات شهر رمضان. وهبطت مؤشرات البورصة المصرية من مستوى 14511 نقطة، بمستهل تعاملات جلسة الإثنين الموافق 6 مايو أول أيام شهر رمضان الكريم، وحتى 13379 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس والتى توافق منتصف شهر رمضان.

تراجع مؤشرات البورصة المصرية انخفضت مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة من أول شهر رمضان الكريم، ليتراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنحو 8%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 7%. وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية أمس، على تراجع جماعي لكل المؤشرات بضغوط بيعية من المستثمرين المصريين،

تراجع مؤشرات البورصة المصرية

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة من أول شهر رمضان الكريم، ليتراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنحو 8%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 7%.

وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية أمس، على تراجع جماعي لكل المؤشرات بضغوط بيعية من المستثمرين المصريين، وخسر رأس المال السوقي نحو 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.792 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 73 مليون ورقة مالية بقيمة 415 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.2 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.24%، والعرب على 7.28% خلال جلسة التداول، واستحوذت المؤسسات على 57.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 7.3 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، فيما مال صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 909 ألف جنيه، 71 ألف جنيه، 9.2 مليون جنيه، 16.2 مليون جنيه، على التوالي.

خسائر البورصة منذ أبريل

حققت البورصة المصرية خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 7.8 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، ليستقر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة عند مستوى 7.8 مليار جنيه، مقابل 816.5 مليار جنيه إغلاق شهر مارس الماضي، بانخفاض بلغ نسبته 1%.



في الوقت نفسه، سجلت قيم تداولات البورصة خلال الشهر الماضي تراجعا بقيمة 8.5 مليار جنيه لتسجل 17.1 مليار جنيه، مقابل 25.6 مليار جنيه خلال شهر مارس السابق عليه.

ضريبة الدمغة

أرجع الخبراء والمحللون أسباب تراجع مؤشرات البورصة وخسائرها منذ بداية شهر مايو الجاري إلى تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.

كان المجلس الأعلى للاستثمار قد قرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث تم تعليقها مؤقتا في عام 2017 ولمدة ثلاث سنوات، وتم استبدالها بضريبة الدمغة التى يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواءً كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف.

ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ونص التعديل على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف.

وتابع المجلس أن الضريبة تمثل 1.50 في الألف يتحملها المشترى، و1.50 في الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 15 مايو لعام 2020.

وأكد المجلس أن ذلك يأتي ذلك في إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 في الألف خلال شهر يونيو المقبل.

وتتوقع وزارة المالية تحصيل 1.779 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، من ضريبة الدمغة على أعمال البورصة بنمو قدره 24.5%، في مقابل نحو 1.380 مليار جنيه مستهدفة مع نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، حسب البيان المالي التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة 2020.