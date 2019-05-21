رياضة

توخيل سبب غضب مبابي من باريس سان جيرمان

٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
لا تزال كلمات مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، في أثناء تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي أول من أمس، عالقة بالأذهان، والتي فتح من خلالها الباب أمام خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الفريق العاصمي، وترى صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تلك الكلمات كانت موجهة بشكل أساسي إلى مدرب الفريق توماس توخيل، وألمح مبابي البالغ من العمر 20 عامًا إلى رغبته في لعب دور أكبر في باريس سان جيرمان، أو أن يصبح النجم الأول في فريق آخر، قائلًا: "ربما حان الوقت لتحمل المزيد من المسؤولية، وربما يكون ذلك في سان جيرمان بسرور كبير أو مع أي مشروع آخر".
ومن أسباب إحباط مبابي مع باريس سان جيرمان هو المدرب توماس توخيل، والذي يرى بأنه حرمه من المنافسة هذا الموسم على جائزة الحذاء الذهبي بعدم إشراكه في مباراتي ستراسبورج ونانتس، ليبتعد عن متصدر السباق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وبدورها قالت صحيفة "لو باريسيان" أن علاقة مبابي مع توخيل ليست بذلك السوء،
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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مبابي‎ (1)

باريس يقطع الطريق على ريال مدريد ويتمسك بنجم الفريق

بعد أن أثيرت الشكوك حول مستقبله مع النادي العاصمي، أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا مساء اليوم الإثنين، أعلن خلاله بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ليغلق الباب أمام الشائعات التي ربطت رحيل اللاعب المتوج بجائزتي أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، بعد تألقه اللافت للنظر، ودوره في تتويج فريقه ببطولة الدوري، حيث ساهم في 41 هدفًا، سجل 32 تصدر بها هدافي المسابقة، وصنع 9، وهو ما جعل ريال مدريد يدخل في مفاوضات لخطف الموهبة الفرنسية.
مبابي‎ (2)

مبابي يلمح بالرحيل عن باريس سان جيرمان

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي على تفكيره في مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان وعلى تطلعه لأي مشروعات جديدة مع فرق أخرى ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الشهر المقبل، وتوج مبابي أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم 2018- 2019، كما توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب واعد، وقال مبابي أثناء تلقيه الجائزة من ديديه دروجبا: "هذه لحظة هامة للغاية بالنسبة لي، وصلت إلى نقطة محورية في مسيرتي، اكتشفت الكثير هنا، وأشعر بأن الوقت قد حان لتحمل المزيد من المسؤولية".
مبابي (3)

ريال مدريد يستعد لجعل مبابي الأغلى في التاريخ

يستعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لإحداث ثورة كبيرة في صفوف لاعبي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به الفريق الملكي هذا الموسم وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بلقب أي بطولة، حيث ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بصورة مفاجئة على يد أياكس بعد الخسارة برباعية على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، وودع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في البيرنابيو، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني الذي توج البرسا بلقبه رسميا بالفعل.
ميسى

رئيس برشلونة يكشف عن موعد اعتزال ميسي

"نحن نعيش مع عبقري.. ميسي عبقري".. بهذه الكلمات بدأ جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، حديثه عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تصريحاته اليوم الجمعة، لصحيفة جارديان البريطانية، مؤكدًا أن ميسي لا يحتاج لذكر أرقامه لمعرفة مدى قوتة وتأثيره في عالم كرة القدم، وواصل رئيس البلوجرانا التغنى بنجم فريقه ،قائلًا: "لقد رأينا ما يفعله ليونيل لعدة سنوات متتالية، حتى أصبح ذلك روتينيا بالنسبة للجميع، نحن نستمتع بمشاهدته ونتساءل ماذا سيحدث بعد اعتزاله كرة القدم".
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