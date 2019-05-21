رياضة

المربع الذهبي يشعل موقعة المصري والإنتاج في الدوري

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
يحتضن استاد الجيش بالسويس، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي بينهما، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، بقيادة الحكم سعيد حمزة الذي أشهر بطاقتين صفراوين لهشام شحاتة من الإنتاج ولأحمد شكري من المصري، وعاون حمزة حينها الثنائي هاني العراقي وهشام طلب، فيما كان علاء حافظ حكمًا رابعًا.
ويحتل النادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 48 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 15 وخسر في 6، وسجل الفريق 40 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 36 هدفًا، بفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس، وبفارق 3 نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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الأهلي-والإسماعيلي

الأهلي يعلن جاهزية نجمه لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية النيجيري جونيور أجايي، لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز. وأضاف الجهاز الفني، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الأحد، أن اللاعب شارك بقوة في مران الفريق الجماعي أمس، وبات لائقا تماما للوجود ضمن الحسابات الفنية للمباراة، ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 73 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بهدفين دون رد سجلهما حسين الشحات ومروان محسن.
الإسماعيلي‎

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربي والإسماعيلي

واصل فريق الإسماعيلي نتائجه المتواضعة وتعادل مع نظيره الإنتاج الحربي سلبياً، في المباراة المملة للغاية التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب كلية الشرطة بالعباسية ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقطتي التعادل، ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، جمعها من 32 مباراة، بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع جمعها من 31 مباراة ولديه مباراة مؤجلة.
جهاد-جريشة

معروف حكما للاتحاد وإنبي.. وجريشة للإنتاج والدراويش

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء حكام مباريات، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، حيث من المقرر أن تقام 5 مواجهات، وستلعب جميعها في تمام الساعة العاشرة مساء، ومن المقرر أن يواجه نادي مصر للمقاصة نظيره النجوم، من جانبه سيحل إنبي ضيفًا ثقيلا على الاتحاد السكندري، ويستضيف الجونة المقاولون العرب، بينما سيخرج الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي، فيما يحتضن استاد الجيش بالسويس لقاء المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود.
الإنتاج-الحربي ‎

صدام ناري بين الإنتاج الحربي والإسماعيلي في الدوري

يحتضن استاد كلية الشرطة بالعباسية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، لقاء نادي الإنتاج الحربي ونظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز العجلات الحربية بهدفين لهدف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، وسجل ثنائية الإنتاج الحربي محمد مسعد وموسى دياوارا، بينما سجل هدف الدراويش الوحيد طارق طه، على استاد الإسماعيلية، وكان يقود الدراويش حينها البرازيلي جورفان فييرا.
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