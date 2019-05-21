المربع الذهبي يشعل موقعة المصري والإنتاج في الدوري

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

المصري البورسعيدي

يحتضن استاد الجيش بالسويس، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي بينهما، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، بقيادة الحكم سعيد حمزة الذي أشهر بطاقتين صفراوين لهشام شحاتة من الإنتاج ولأحمد شكري من المصري، وعاون حمزة حينها الثنائي هاني العراقي وهشام طلب، فيما كان علاء حافظ حكمًا رابعًا.

ويحتل النادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 48 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 15 وخسر في 6، وسجل الفريق 40 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 36 هدفًا، بفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس، وبفارق 3 نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز

ويحتل النادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 48 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 15 وخسر في 6، وسجل الفريق 40 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 36 هدفًا، بفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس، وبفارق 3 نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز السادس.



من جانبه يحتل نادي الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، برصيد 36 نقطة، جمعها من 31 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 11، وسجل الفريق 32 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 39 هدفًا، بفارق الأهداف عن إنبي ووادي دجلة التاسع والعاشر على الترتيب، وبفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز الثامن.

