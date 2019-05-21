رياضة

صراع البقاء يشعل لهيب موقعة سموحة وبتروجت

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
بتروجت
بتروجت
يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، لقاء نادي سموحة أمام نظيره بتروجت، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف أحرزه محمود صلاح عبد الناصر، على استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، بقيادة الحكم محمود وفا الذي أشهر 7 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء كانت من نصيب شيمليس بيكيلى، وكان يقود الفريق البترولي حينها مؤمن سليمان، فيما كان يقود فريق سموحة طارق يحيى.
ويحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، برصيد 35 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 30 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 38 هدفًا، بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز الرابع عشر، وبفارق نقطة عن إنبي ووادي دجلة والإنتاج الحربي
اقرأ المزيد
الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلى-يفوز-على-سموحة-قى-الوقت-الضائع-وحسام-حسن-يشتبك-مع-الجمهور‎ (7)

تفاصيل مشادة حسام حسن وعمرو بركات في مران سموحة

وقعت مشادة كلامية في مران سموحة، أمس الجمعة، في إطار استعداد الفريق لمواجهة مصيرية أمام بتروجت، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 بمنافسات الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، حيث إن المشادة دارت بين عمرو بركات، صانع ألعاب سموحة، وحسام حسن المدير الفني للفريق، إذ تسبب تراخي اللاعب في أداء التدريبات في تعنيف حسام حسن له، ورد بركات على تعنيف حسام حسن وغادر المران، قبل أن يجمع متعلقاته الشخصية، ويرحل عن النادي، علمًا بأن عمرو بركات انضم لصفوف الأمواج الزرقاء آتيًا من الأهلي على سبيل الإعارة في يناير الماضي.
فرج-عامر (2)

سموحة يطالب بإقامة مباريات الدوري في توقيت واحد

طالب محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بإقامة جميع مباريات الدوري الممتاز في نفس التوقيت، إذ يشهد هذا الموسم 2018- 2.19، منافسة شرسة على الهبوط، وتتنافس 10 فرق على تجنب الهبوط لدوري المظاليم، فبعد أن هبط رسميا الثنائي، النجوم (صاحب المركز الثامن عشر) والداخلية (صاحب المركز السابع عشر)، يتبقى مقعد وحيد تتنافس عليه 10 فرق للهروب منه، ويأتي بتروجت في المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الثنائي حرس الحدود وسموحة الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب، برصيد 35 نقطة.
مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر-27

صدام ناري بين بتروجت وطلائع الجيش في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، لقاء نادي بتروجت ونظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، حيث سجل ثلاثية الفريق البترولي (محمد فييرا- محمود صلاح عبد الناصر- محمد سالم)، بينما سجل ثلاثية الطلائع (تالا نداييه- أحمد جعفر- مصطفى محمد).
الزمالك-وانبي (7)

في الدوري.. إنبي يبحث عن الثأر من زعيم الثغر

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، لقاء نادي الاتحاد السكندري ونظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف أحرزه رزاق سيسي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، وكان يقود الفريق البترولي حينها خالد متولي، وأدار المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل، وأشهر خلالها بطاقتين صفراوين لإيمانويل باناهيني وهاني سليمان.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org