هل تورط مصرفي كبير في قضية التلاعب الكبرى بسبب زوجته؟

صفقة مديونيات EHC مع البنوك وشبهة تورط الوزيرة السابقة وزوجها المسؤول الكبير في تعطيل الحجز على الشركة اتسع صداها بقوة وكشفت عن شبهات جديدة وسط اتهامات لا تتوقف

تحرير:أحمد جاد ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

شهدت الأيام الماضية تحركات برلمانية مكثفة من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب ضد مسئول كبير في الأوساط المصرفية وزوجته الوزيرة السابقة، على خلفية قضية تلاعب كبرى تطرح أمام الجهات الرقابية التي وجهت في السنوات الأخيرة، ضربات قوية لرؤوس الفساد وحققت نجاحات مدوية في محاربته بكل أشكاله دون النظر إلى هويات أو مناصب المتورطين أو مكانتهم، إذ اتهم النواب المسؤول باستغلال منصبه ونفوذه لمساعدة زوجته في عملية تسوية لإحدى شركات الكيماويات المتعثرة، عن طريق شركة استشارات تديرها الزوجة.

وانتشرت خلال الآونة الأخيرة أنباء فى الأوساط البنكية والقطاع المصرفى، حول قيام زوجة مسؤول كبير بالجهاز المصرفى، بصفتها الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات التى تعمل فى مجالات الاستشارات الاقتصادية والتمويلية، بالتفاوض مع البنوك التابعة للبنك المركزى المصري، فى مديونية الشركة المصرية للهيدروكاربون (EHC)، إحدى

وانتشرت خلال الآونة الأخيرة أنباء فى الأوساط البنكية والقطاع المصرفى، حول قيام زوجة مسؤول كبير بالجهاز المصرفى، بصفتها الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات التى تعمل فى مجالات الاستشارات الاقتصادية والتمويلية، بالتفاوض مع البنوك التابعة للبنك المركزى المصري، فى مديونية الشركة المصرية للهيدروكاربون (EHC)، إحدى شركات القطاع الخاص العملاقة العاملة في مجال الكيماويات، والتي عينت فيها أيضا كمستشارة.



شركة الاستشارات المالية والاقتصادية، التي تترأسها الوزيرة السابقة، تأسست في أوائل عام 2018، بعد عام تقريبا على استبعادها من الحكومة التي لم تكمل بها السنة، وإعلان زواجها من المسؤول المصرفي الكبير في 2017، واستعانت ببعض نوابها ومستشاريها في أثناء وجودها بالوزارة، في إدارة شركتها، الذين يشغلون حاليا وفي نفس الوقت مناصب مهمة في إدارات بنوك حكومية.

دخول زوجة المسؤول الكبير طرفا في الأزمة، أعقبه تعليمات مباشرة صدرت لعدد من البنوك الدائنة، بجدولة مديونية الشركة المصرية للهيدروكاربون (EHC)، المقسمة إلى أقساط قرض دولاري ممنوح من تحالف يضم 11 بنكا، وفوائده وغرامات تأخير، بإجمالي يصل إلى نحو 400 – 450 مليون دولار، وبالفعل خضعت البنوك للضغوط وأجلت الأقساط وأعادت جدولتها، كما أجلت كل الإجراءات القانونية للحجز الإداري على الشركة.

"ما حدث يشاع أنه تم بتوصية مباشرة من البنك المركزى، وأن الاتفاق الذى تم بين البنوك وشركة الكيماويات، جرى بواسطة شركة للاستشارات المالية حديثة الإنشاء، تترأسها مسؤولة سابقة فى الحكومة، وبالتنسيق مع البنك المركزى وبنك مصر"، حسب طلب إحاطة تقدم به النائب محمد فؤاد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مطالبا بـ"استيضاح واستجلاء صحة الأمر المشاع من عدمه بكل شفافية وموضوعية، لما يحمله من شبهة تضارب صارخة إن صحت الأخبار المتداولة".

كانت الشركة المصرية للهيدروكاربون (EHC)، قد وقعت على القرض مع 11 بنكا في عام 2013، بأجل 10 أعوام، بقيمة 328 مليون دولار، بهدف توفير السيولة اللازمة للشركة لإنشاء مصنع لإنتاج نترات الأمونيا بالعين السخنة، ضمن مجمع ضخم لصناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية قدرت حينها بنحو 3 مليارات دولار.

وتعثرت EHC فى سداد أي التزامات مالية منذ 2016، حتى توصلت في أكتوبر 2018، إلى اتفاق جديد مع البنوك، بجدولة القرض بعد احتساب الفوائد والمتأخرات، ووصلت الأزمة ذروتها في مارس 2019، بعدما عجزت الشركة مرة أخرى عن تسديد 45 مليون دولار أول استحقاق في الجدولة الجديدة، بعد انقطاع 3 سنوات تقريبا، ولم يكن هناك أي حل سوى الحجز الإداري، حتى تدخلت الوزيرة السابقة وشركتها.

صفقة مديونيات (EHC) مع البنوك، وشبهة تورط الوزيرة السابقة وزوجها المسؤول المصرفي الكبير، اتسع صداها داخل البرلمان، ودفعت نوابا آخرين لتبني القضية، منهم النائب عن حزب المحافظين طلعت خليل، الذي تقدم هو الآخر بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الوزيرة السابقة، أنشأت شركة للاستشارات المالية والاقتصادية بعد خروجها من الوزارة، ونظرا لكونها زوجة المسؤول الكبير "تم تعيينها مستشارة لشركة الهيدروكاربون".

وعن تفاصيل التفاوض مع البنوك، "قامت الوزيرة السابقة بالتوسط لدى زوجها للضغط على البنوك، لعمل مخصص للشركة بما يعادل 50% من المديونية، ما يسهل قدرة شركة الاستشارات في التفاوض"، حسب خليل، إذ أوضح أن المديونية حل ميعاد سدادها ولم يتم السداد.

وشدد عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، على أن ما قامت به الوزيرة السابقة "يعد استغلالا لسلطة زوجها في فرض شروط على البنوك المدينة، حتى وإن كان البنك المركزي قد أعطى تعليمات شفاهية بتكوين مخصص لهذا العميل".

وتحظر المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 2013، تعارض المصالح سواء كان تعارضا مطلقا أو نسبيا لأى شخص تربطه بالمسؤول الحكومى صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

واتفق النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، مع نائب حزب المحافظين، مؤكدا أن ما حدث يعد اختراقا وتعارضا صريحا مع القانون المشار إليه، متقدما هو الآخر بطلب إحاطة ثالث إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول نفس الواقعة.

وطالب حجازي رئيس الوزراء بإفادة البرلمان بمعايير اختيار أعضاء مجالس إدارة البنوك العاملة بمصر، حيث إن شركة الوزيرة السابقة التي تدور حولها الشبهات، تم تعيين 3 من المديرين التنفيذيين بها، مؤخرا، في عضوية مجالس إدارات بنوك حكومية وأخرى، متسائلا: "هل جاء اختيار هؤلاء الثلاثة بالصدفة البحتة من نفس الشركة؟ أم طبقا لمعايير واضحة وشفافة ويسودها نظم الحوكمة المتعارف عليها دوليا فى هذا الشأن؟".

ويبدو أن نشاطات شركة الاستشارات المالية المؤسسة حديثا متشعبة وتحوم حولها المزيد من شبهات تضارب المصالح، خاصة أنه بالتزامن مع تعيين 3 من مديريها في مجالس إدارات بعض البنوك، وصل خطاب إلى عدد من البنوك في صيغة بروتوكول تعاون مذيل بتوقيع الوزيرة السابقة بصفتها رئيسة الشركة -حصل "التحرير" على نسخة منه-، تعرض فيه تقديم خدمات تدريبية بالتعاون مع أكاديمية دولية متخصصة في التدريب المالي "فيتش ليرنينج"، نظير مبلغ مالي كبير.

وتشير الفقرة الأولى من الخطاب الموجه للبنوك إلى تعاملات سابقة بين شركة الاستشارات، ومسؤولين في الحكومة المصرية، بينهم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وغيرهم.

البروتوكول المشار إليه، دفع النائب محمد فؤاد، للاستعانة بأدواته الرقابية مرة أخرى، ليتوجه بسؤال إلى رئيس الوزراء، أكد فيه أن ما ورد بالخطاب "قد يوحي بوجود شبهة تضارب المصالح، وتمثيله لظاهرة الباب الدوار (Revolving door)، أو على العكس، ووجود وجه تعاون حقيقي ورسمي بين الجهات الحكومية والشركة المشار إليها".

وطالب فؤاد، رئيس مجلس الوزراء، بالرد كتابة على السؤال التالي: "هل هناك أي بروتوكولات تعاون بين شركة الاستشارات المالية المشار إليها وبين أي من مؤسسات الدولة المذكورة أعلاه؟".

فؤاد أكد لـ"التحرير" أنه حتى الآن لم يتلق أي ردود على طلباته، وينتظر رد الجهات المعنية، مؤكدا ثقته في شفافية الحكومة في الإفصاح عن أي تفاصيل تخص هذه القضية.

وتعرف الشركة التي ترأسها الوزيرة السابقة زوجة المسؤول المصرفي الكبير، نفسها عبر موقعها الإلكتروني الموجه للمستثمرين باللغة الإنجليزية، بأنها شركة مساهمة تأسست بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، في أوائل عام 2018، وتعمل في مجال الاستشارات المالية.

وتصف الشركة نفسها بأنها "قوية مميزة ومتكاملة لا مثيل لها، تقدم خدمات مالية عالية الجودة للأسواق المصرية والإقليمية، عن طريق فريق من الخبراء المتخصصين أصحاب المعرفة والعمق، وأنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى شبكة كبيرة من العملاء من الشركات والمؤسسات في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية".

وتشير الشركة التي تترأس مجلس إدارتها الوزيرة السابقة، إلى أن إجمالي المعاملات المنفذة التي حققها فريقها في أسواق رأس المال والأسهم والديون بلغ أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في مختلف الصناعات والأسواق، لافتة إلى أنها تملك ثروة من الخبرات من خلال مجموعة من خبراء الاستثمار العالميين ذوي الخبرة المتنوعة في الأسواق المالية، بدءا من الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الاستثمارية والخلفيات الاستشارية المالية.