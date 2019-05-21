رياضة

طلائع الجيش يستضيف زعيم الثغر في الدوري

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكري، لقاء نادي طلائع الجيش أمام نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز لزعيم الثغر خالد قمر، فيما أحرز للطلائع مصطفى محمد، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، بقيادة الحكم محمود عاشور الذي أشهر بطاقتين صفراوين لثنائي سيد البلد محمود شعبان وخالد قمر.
ويحتل نادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البلجيكي لوك إيميل، المركز الثامن في جدول الترتيب، برصيد 37 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر في 13، وسجل الفريق 26 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 38 هدفًا، بفارق 4 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع، وبفارق نقطة عن إنبي ووادي دجلة والإنتاج
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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جهاد-جريشة

معروف حكما للاتحاد وإنبي.. وجريشة للإنتاج والدراويش

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء حكام مباريات، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، حيث من المقرر أن تقام 5 مواجهات، وستلعب جميعها في تمام الساعة العاشرة مساء، ومن المقرر أن يواجه نادي مصر للمقاصة نظيره النجوم، من جانبه سيحل إنبي ضيفًا ثقيلا على الاتحاد السكندري، ويستضيف الجونة المقاولون العرب، بينما سيخرج الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي، فيما يحتضن استاد الجيش بالسويس لقاء المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود.
الزمالك-وانبي (7)

في الدوري.. إنبي يبحث عن الثأر من زعيم الثغر

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، لقاء نادي الاتحاد السكندري ونظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف أحرزه رزاق سيسي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، وكان يقود الفريق البترولي حينها خالد متولي، وأدار المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل، وأشهر خلالها بطاقتين صفراوين لإيمانويل باناهيني وهاني سليمان.
احمد-على-الزمالك-والمقاولون

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفي أحمد علي

نجح أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب، في إحراز هدفين فى مباراة فريقه التى أقيمت مع نظيره الداخلية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليواصل احتلاله صدارة هدافي الدوري برصيد 17 هدفًا، وبفارق ثلاثة أهداف عن صاحب المركز الثاني خالد قمر لاعب الاتحاد السكندرى الذى يملك 14 هدفًا سجلها على مدار المسابقة. وجاءت المباراة ضمن مواجهات الجولة الـ31 من من عمر الدورى المصرى الممتاز موسم 2018-2019، وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منها، ليبقى المقالولون فى المركز الرابع برصيد 44 نقطة، بينما يتذيل الداخلية جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة.
حرس-الحدود (2)

الإسماعيلي يسعى لعبور الحدود في الدوري

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، اليوم الثلاثاء، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة على استاد حرس الحدود (المكس) شهد فوز الحدود بهدف نظيف أحرزه إيدو موسيس، وكان يقود الدراويش حينها جورفان فييرا، وأدار المباراة تحكيميًا الحكم محمد الصباحي، وأشهر خلالها 6 بطاقات صفراء، بواقع 4 للحدود و2 للدراويش، كما احتسب ركلة جزاء للحرس أهدرها مصطفى جمال.
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