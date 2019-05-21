طلائع الجيش يستضيف زعيم الثغر في الدوري

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

الاتحاد السكندري

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكري، لقاء نادي طلائع الجيش أمام نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز لزعيم الثغر خالد قمر، فيما أحرز للطلائع مصطفى محمد، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، بقيادة الحكم محمود عاشور الذي أشهر بطاقتين صفراوين لثنائي سيد البلد محمود شعبان وخالد قمر.

ويحتل نادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البلجيكي لوك إيميل، المركز الثامن في جدول الترتيب، برصيد 37 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر في 13، وسجل الفريق 26 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 38 هدفًا، بفارق 4 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع، وبفارق نقطة عن إنبي ووادي دجلة والإنتاج

ويحتل نادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البلجيكي لوك إيميل، المركز الثامن في جدول الترتيب، برصيد 37 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر في 13، وسجل الفريق 26 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 38 هدفًا، بفارق 4 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع، وبفارق نقطة عن إنبي ووادي دجلة والإنتاج الحربي والاتحاد السكندري والجونة، التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على الترتيب.



من جانبه يحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، برصيد 36 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 12، وسجل الفريق 38 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 51 هدفًا.

